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Майже $30 млн виділить Канада на гуманітарні проєкти в Україні

канада

Канада профінансує низку гуманітарних проєктів в Україні загальною вартістю 35 млн канадських доларів (приблизно 30 млн дол. США).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це оголосили в офісі глави уряду Канади Джастіна Трюдо.

"Прем’єр-міністр оголосив про виділення 25 млн канадських дол. Всесвітній продовольчій програмі для допомоги у підтримці продовольчої безпеки України, а також виділення 10 млн дол. на підтримку прав людини, громадянського суспільства та розмінування в Україні", - йдеться в поширеному повідомленні.

Зазначається, що ці 10 млн дол. будуть розподілені таким чином: 1,5 млн дол отримає Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН; 2,5 млн - Управління Верховного комісара ООН з прав людини на "відстеження, документування та оцінку порушень прав людини"; 775 тис. дол. надійде організації Front Line Defenders, яка допомагає правозахисникам; до 2 млн дол. отримає Німецький фонд Маршала США "для підтримки громадянського суспільства", до 1,15 млн дол. буде використано на "цифрову нагальну підтримку громадянського суспільства в Україні", і ще 2 млн - на розмінування.

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Автор: 

Канада (2219) допомога (8449) Україна (5968)


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Трюдо. Молодець. Твітну. якщо відновлю твіттер.
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10.05.2022 07:24 Відповісти
Ти б, чмо, ще б тут про права людини не забувало.
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10.05.2022 07:57 Відповісти
Трюдо подяка!

А шо там наша діаспора канадійська мовчить? Чи там усі такі хворі на голову, як ось ця хабалка-трампістка, що вище випорожнились?
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10.05.2022 09:55 Відповісти
 
 