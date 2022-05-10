Майже $30 млн виділить Канада на гуманітарні проєкти в Україні

Канада профінансує низку гуманітарних проєктів в Україні загальною вартістю 35 млн канадських доларів (приблизно 30 млн дол. США).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це оголосили в офісі глави уряду Канади Джастіна Трюдо.

"Прем’єр-міністр оголосив про виділення 25 млн канадських дол. Всесвітній продовольчій програмі для допомоги у підтримці продовольчої безпеки України, а також виділення 10 млн дол. на підтримку прав людини, громадянського суспільства та розмінування в Україні", - йдеться в поширеному повідомленні.

Зазначається, що ці 10 млн дол. будуть розподілені таким чином: 1,5 млн дол отримає Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН; 2,5 млн - Управління Верховного комісара ООН з прав людини на "відстеження, документування та оцінку порушень прав людини"; 775 тис. дол. надійде організації Front Line Defenders, яка допомагає правозахисникам; до 2 млн дол. отримає Німецький фонд Маршала США "для підтримки громадянського суспільства", до 1,15 млн дол. буде використано на "цифрову нагальну підтримку громадянського суспільства в Україні", і ще 2 млн - на розмінування.

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