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Новини Допомога Україні
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Україна вже домовилася про підтримку на 10 млрд доларів, - Шмигаль

шмигаль

На сьогодні Україна вже домовилася про підтримку на 10 млрд доларів різними інструментами: кредитами, грантами, допомогою, проєктами. Більше ніж 4,5 млрд доларів вже отримано.

Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"На травень ми очікуємо наступних 5 млрд доларів. Домовилися особисто з керівницею МВФ Крісталіною Георгієвою, що Фонд допоможе зібрати Україні цю різницю щомісяця", - наголосив Шмигаль.

Також прем‘єр-міністр повідомив, що Канада одна з перших країн, яка ініціювала передати Україні частину SDR. Зараз ведуться переговори про відповідні рішення й з іншими партнерами. Крім того, вже є домовленості, що США в зазначеній різниці у 5 млрд даватимуть 2 млрд щомісяця.

"У пакеті підтримки для України на 33 млрд, який вони схвалили, понад 8 млрд доларів — це на чотири місяці. Тобто вони щомісяця робитимуть внесок через адміністративний рахунок МВФ на суму понад 2 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: МВФ допоможе Україні покрити фінансовий дефіцит $15 млрд у найближчі 3 місяці, – Георгієва

В цілому, за словами глави уряду, потреби українського бюджету оцінюються сьогодні на рівні 4,5-5 млрд доларів на місяць. Це, зокрема, постачання зброї, виплата додаткових збільшених платежів армії, гуманітарна, соціальна підтримка, розмінування.

Автор: 

Канада (2219) МВФ (3078) США (23417) Шмигаль Денис (4648)


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09.05.2022 22:33 Відповісти
Давайте на них мільярд дерев посадимо! По 10 баксів за штуку.
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09.05.2022 22:33 Відповісти
Беня уже свой 101% снял
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09.05.2022 22:33 Відповісти
Польські лісівники передали ЗСУ 12 позашляховиків (фото)



«Дякуємо! Із перших днів війни дружня Польща по всіх фронтах підтримує нашу країну: прихищає жінок та дітей, передає гуманітарну допомогу, допомагає технікою та зброєю українській армії. Цього разу польські лісівники передали 12 автомобілів підвищеної прохідності для ЗСУ. Лісівники також передали військовим 35 тепловізорів та 1300 «рюкзаків допомоги».
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09.05.2022 22:37 Відповісти
Таке враження, що Шмигаль чорною бухгалтерією займається, весь час розказує як же багато нам мільярдів знадобиться на відновлення країни. Це при тому, що війна ще триває, і ніхто не знає скільки.
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09.05.2022 22:37 Відповісти
Який жаль що зараз Порох не президент України. Аферисти з КВК це не те що треба
Україні під час війни.
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09.05.2022 22:47 Відповісти
*******, мрази. Так противно.
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13.08.2022 19:03 Відповісти
 
 