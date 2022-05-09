Україна вже домовилася про підтримку на 10 млрд доларів, - Шмигаль

На сьогодні Україна вже домовилася про підтримку на 10 млрд доларів різними інструментами: кредитами, грантами, допомогою, проєктами. Більше ніж 4,5 млрд доларів вже отримано.

Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"На травень ми очікуємо наступних 5 млрд доларів. Домовилися особисто з керівницею МВФ Крісталіною Георгієвою, що Фонд допоможе зібрати Україні цю різницю щомісяця", - наголосив Шмигаль.

Також прем‘єр-міністр повідомив, що Канада одна з перших країн, яка ініціювала передати Україні частину SDR. Зараз ведуться переговори про відповідні рішення й з іншими партнерами. Крім того, вже є домовленості, що США в зазначеній різниці у 5 млрд даватимуть 2 млрд щомісяця.

"У пакеті підтримки для України на 33 млрд, який вони схвалили, понад 8 млрд доларів — це на чотири місяці. Тобто вони щомісяця робитимуть внесок через адміністративний рахунок МВФ на суму понад 2 млрд доларів", - зазначив Шмигаль.

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В цілому, за словами глави уряду, потреби українського бюджету оцінюються сьогодні на рівні 4,5-5 млрд доларів на місяць. Це, зокрема, постачання зброї, виплата додаткових збільшених платежів армії, гуманітарна, соціальна підтримка, розмінування.