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Новости Помощь Украине
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Украина уже договорилась о поддержке в 10 млрд долларов, - Шмыгаль

шмигаль

На сегодняшний день Украина уже договорилась о поддержке на 10 млрд долларов разными инструментами: кредитами, грантами, помощью, проектами. Более 4,5 млрд долларов уже получено.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"На май мы ожидаем следующих 5 млрд долларов. Договорились лично с руководителем МВФ Кристаллиной Георгиевой, что Фонд поможет собрать Украине эту разницу ежемесячно", - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер-министр сообщил, что Канада одна из первых стран, инициировавшая передать Украине часть SDR. В настоящее время ведутся переговоры о соответствующих решениях и с другими партнерами. Кроме того, уже есть договоренности, что США в указанной разнице в 5 млрд будут давать 2 млрд ежемесячно.

"В пакете поддержки для Украины на 33 млрд, который они одобрили, более 8 млрд долларов - это на четыре месяца. То есть они будут ежемесячно вносить вклад через административный счет МВФ на сумму более 2 млрд долларов", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ поможет Украине покрыть финансовый дефицит $15 млрд в ближайшие 3 месяца, – Георгиева

В целом, по словам главы правительства, потребности украинского бюджета оцениваются сегодня на уровне 4,5-5 млрд долларов в месяц. Это, в частности, снабжение оружием, выплата дополнительных увеличенных платежей армии, гуманитарная, социальная поддержка, разминирование.

Канада (2100) МВФ (3335) США (27156) Шмыгаль Денис (2726)


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09.05.2022 22:33 Ответить
Давайте на них мільярд дерев посадимо! По 10 баксів за штуку.
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09.05.2022 22:33 Ответить
Беня уже свой 101% снял
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09.05.2022 22:33 Ответить
Польські лісівники передали ЗСУ 12 позашляховиків (фото)



«Дякуємо! Із перших днів війни дружня Польща по всіх фронтах підтримує нашу країну: прихищає жінок та дітей, передає гуманітарну допомогу, допомагає технікою та зброєю українській армії. Цього разу польські лісівники передали 12 автомобілів підвищеної прохідності для ЗСУ. Лісівники також передали військовим 35 тепловізорів та 1300 «рюкзаків допомоги».
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09.05.2022 22:37 Ответить
Таке враження, що Шмигаль чорною бухгалтерією займається, весь час розказує як же багато нам мільярдів знадобиться на відновлення країни. Це при тому, що війна ще триває, і ніхто не знає скільки.
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09.05.2022 22:37 Ответить
Який жаль що зараз Порох не президент України. Аферисти з КВК це не те що треба
Україні під час війни.
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09.05.2022 22:47 Ответить
*******, мрази. Так противно.
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13.08.2022 19:03 Ответить
 
 