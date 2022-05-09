Украина уже договорилась о поддержке в 10 млрд долларов, - Шмыгаль

На сегодняшний день Украина уже договорилась о поддержке на 10 млрд долларов разными инструментами: кредитами, грантами, помощью, проектами. Более 4,5 млрд долларов уже получено.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"На май мы ожидаем следующих 5 млрд долларов. Договорились лично с руководителем МВФ Кристаллиной Георгиевой, что Фонд поможет собрать Украине эту разницу ежемесячно", - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер-министр сообщил, что Канада одна из первых стран, инициировавшая передать Украине часть SDR. В настоящее время ведутся переговоры о соответствующих решениях и с другими партнерами. Кроме того, уже есть договоренности, что США в указанной разнице в 5 млрд будут давать 2 млрд ежемесячно.

"В пакете поддержки для Украины на 33 млрд, который они одобрили, более 8 млрд долларов - это на четыре месяца. То есть они будут ежемесячно вносить вклад через административный счет МВФ на сумму более 2 млрд долларов", - отметил Шмыгаль.

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В целом, по словам главы правительства, потребности украинского бюджета оцениваются сегодня на уровне 4,5-5 млрд долларов в месяц. Это, в частности, снабжение оружием, выплата дополнительных увеличенных платежей армии, гуманитарная, социальная поддержка, разминирование.