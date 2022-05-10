На 10 травня призначено один додатковий евакуаційний рейс, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на вівторок, 10 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 10 травня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів.

В "Укрзалізниці" нагадують, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

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