Евакуацію на Луганщині відновлять після зачистки Білогорівки, - голова ОВА Гайдай

Евакуація жителів Луганської області поновиться після зачистки Білогорівки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На вільній Луганщині досі залишаються більше ніж 40 тисяч мешканців. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки", - написав Гайдай у понеділок у телеграмі.

За його словами, українські війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.

"Щойно приберуть всіх "зайвих" - рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі та сусідньому селі Шипіловому, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку, маємо надію, що вони дочекаються", - зазначив голова ОВА.

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Він наголосив, що у Попасній захисники України тримають оборону на нових укріплених позиціях, проривів немає.

"Скоро ситуація має змінитись у наш бік", - запевнив Гайдай.

Голова ОВА також повідомив, що у Рубіжному лінія оборони не змінилася, російські окупанти щодня зазнають втрат: "Тільки за вчора мінус п'ять танків, близько двох десятків 200-сотих, багато поранених".

"Воєводівка біля Сєверодонецька - повністю наша, ЗСУ закріпили позиції", - наголосив Гайдай.