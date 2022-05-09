"Сьогоднішній день вирішальний", - Гайдай повідомив, що рашисти перейшли Сіверський Донець і можуть відрізати Луганщину

Армія РФ переправила техніку через Сіверський Донець. Якщо вони закріпляться - можуть відрізати Луганщину.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував у телеграмі коротке ранкове зведення 9 травня, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день вирішальний. Будемо битися за "дорогу життя", - наголосив він, уточнивши, що тривають потужні бої в Рубіжному та Білогорівці.

"Рашисти намагаються відібрати в нас "дорогу життя" - трасу Лисичанськ-Бахмут. Понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег. Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину - це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями. Віримо у ЗСУ! Чим бити орків є. Як річку перейшли, так назад і попливуть", - підкреслив посадовець.

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