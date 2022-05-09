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Новини Війна
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"Сьогоднішній день вирішальний", - Гайдай повідомив, що рашисти перейшли Сіверський Донець і можуть відрізати Луганщину

лисичанськ,бахмут

Армія РФ переправила техніку через Сіверський Донець. Якщо вони закріпляться - можуть відрізати Луганщину.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував у телеграмі коротке ранкове зведення 9 травня, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день вирішальний. Будемо битися за "дорогу життя", - наголосив він, уточнивши, що тривають потужні бої в Рубіжному та Білогорівці.

"Рашисти намагаються відібрати в нас "дорогу життя" - трасу Лисичанськ-Бахмут. Понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег. Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину - це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями. Віримо у ЗСУ! Чим бити орків є. Як річку перейшли, так назад і попливуть", - підкреслив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуації з Луганщини сьогодні не буде, росіяни обстрілюють трасу Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай

Автор: 

армія рф (17842) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+60
Валерій Прозапас.

Загроза війни після обстрілу наших кораблів в 2018 - воєнний стан в 10 областях, збір резервістів, перевірка готовності до мобілізації, тестування всіх служб на випадок нападу.

Реакція - "Ахаха! путіннападьот? Наживаются! Давайтє хоть поржом!"

Попередження про війну після концентрації військ рф біля кордонів з весни 2021 - "Я з 30 жовтня ходжу в цьому одягу!.. Ми як могли подавали сигнали суспільству!" (с)

Реакція - ботоферма "неначасі" та трусєля з Арєстовічєм.

...............

Війна не могла не розпочатись, їй буквально прокладали шлях безвідповідальним популізмом та брехнею до останньої хвилини, ну і руйнівними діями агентів впливу, звичайно.

Це має усвідомити суспільство, зробити відповідні висновки зі своїх помилок та вимагати своєчасних адекватних дій посдовців, а не вдовольнятися тупими або солодкоголосими відмазками - росію переможе тільки потужна Українська Держава з дорослим народом, іншого шляху не було і не буде.
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09.05.2022 12:37 Відповісти
+42
Ну так роз**бали вже ту переправу. Тобто тим хто переправився не позаздриш
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09.05.2022 12:34 Відповісти
+35
вряд ли что сегодня день "решающий". Орки будут идти пока не кончатся, либо пока не получат приказ валить в мордор.
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09.05.2022 12:34 Відповісти
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Ну так роз**бали вже ту переправу. Тобто тим хто переправився не позаздриш
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09.05.2022 12:34 Відповісти
Переправы можно строить очень быстро
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09.05.2022 12:44 Відповісти
...орков тоже можно ******* очень быстро)
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09.05.2022 12:46 Відповісти
И долго
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09.05.2022 12:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZkcMHn6ePpg&ab_channel=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4 Фрегата Адмірал Макаров немає на поверхні Чорного моря
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09.05.2022 12:53 Відповісти
невже поповнив підводний хлот рассеї
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09.05.2022 13:10 Відповісти
Та була з Севастополя інфа - він там. Мабуть в док загнали.
Стан - хйз.... але мабуть вже "здоровячка нема... нема"
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09.05.2022 13:17 Відповісти
Не було такої інфи. Не плутай з інфою про пошкоджений у Мелітополі десантний корабель, що зумів звітам відійти після пожежі.
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09.05.2022 14:08 Відповісти
у Мелітополі немає моря, нажаль для мелітопольців. Мелітопольці їздять у Бердянськ та Киряївку)
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09.05.2022 14:11 Відповісти
Та хай строять на вже пристриляній ділянці
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09.05.2022 12:50 Відповісти
Особенно сидя на диване
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09.05.2022 12:58 Відповісти
Виктор федырч, вы?
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09.05.2022 13:07 Відповісти
вряд ли что сегодня день "решающий". Орки будут идти пока не кончатся, либо пока не получат приказ валить в мордор.
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09.05.2022 12:34 Відповісти
Як землею і водою можна битися з ордою.
Розповідає Євген Шупик, знавець історії Київського украпленого району (КиУР), запис річної давнини, вельми актуалізований тепер - https://podcasts.nv.ua/episode/2810.html https://podcasts.nv.ua/episode/2810.html

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09.05.2022 12:43 Відповісти
Як асфальтом з шаурмою можна битися з ордою
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09.05.2022 13:20 Відповісти
еще не надоело откладывать это в каждой теме, герой из за канавы
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09.05.2022 13:27 Відповісти
Долбо*обам, про это нужно напоминать постоянно, может дойдёт.
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09.05.2022 16:33 Відповісти
"можуть відрізати Луганщину "... мені здається, що скоріше ЗСУ може відрізати їм яйця
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09.05.2022 12:36 Відповісти
Знали, чекали, бачили, але...
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09.05.2022 12:36 Відповісти
Там мабуть якраз не чикали і не бачили до пори часу,якщо глянути на місцевість.
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09.05.2022 14:11 Відповісти
То ж начеб то розбили вже ту переправу.
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09.05.2022 12:36 Відповісти
Так вони знову зробили.
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09.05.2022 12:38 Відповісти
ну запустять їх БТГ через цю переправу, потім ********** переправу шоб не втекли назад, і утилізують БТГ. нічого ви не розумієте на війсковій тактиці, як казав Сунь Цзи.
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09.05.2022 12:41 Відповісти
По Сунь Цзы их нужно было **#ть в момент переправы.
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09.05.2022 12:55 Відповісти
как раз отсечь от тілового обоза и отхода - более правильній вариант.
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09.05.2022 13:06 Відповісти
По Сунь-Цзы надо сидеть на берегу речки и смотреть как кацапы сами собой разъе........бутся
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09.05.2022 21:29 Відповісти
вероятно Чернобаевку им давали занять и поставить лагерь столько раз не потому что ******* біло нечем ?
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09.05.2022 13:05 Відповісти
Да, собралась тут толпа Веллингтонов! Такие таланты пропадают за клавами боевыми...
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09.05.2022 13:10 Відповісти
Livemap не ту переправу відмітив. Ту зо розбили була на заході.
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09.05.2022 12:42 Відповісти
Валерій Прозапас.

Загроза війни після обстрілу наших кораблів в 2018 - воєнний стан в 10 областях, збір резервістів, перевірка готовності до мобілізації, тестування всіх служб на випадок нападу.

Реакція - "Ахаха! путіннападьот? Наживаются! Давайтє хоть поржом!"

Попередження про війну після концентрації військ рф біля кордонів з весни 2021 - "Я з 30 жовтня ходжу в цьому одягу!.. Ми як могли подавали сигнали суспільству!" (с)

Реакція - ботоферма "неначасі" та трусєля з Арєстовічєм.

...............

Війна не могла не розпочатись, їй буквально прокладали шлях безвідповідальним популізмом та брехнею до останньої хвилини, ну і руйнівними діями агентів впливу, звичайно.

Це має усвідомити суспільство, зробити відповідні висновки зі своїх помилок та вимагати своєчасних адекватних дій посдовців, а не вдовольнятися тупими або солодкоголосими відмазками - росію переможе тільки потужна Українська Держава з дорослим народом, іншого шляху не було і не буде.
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09.05.2022 12:37 Відповісти
Усі дії цієї команди "шоуменів" виглядають як запрошення до агресії.
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09.05.2022 13:22 Відповісти
А,Вовка сказал всё освободит и всех
накажет.
Петросян отдыхает.
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09.05.2022 12:37 Відповісти
только разница в том что - петросян шутит а зеленский брешет
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09.05.2022 13:15 Відповісти
Не сси кацапчег.
Скоро Ленд-ліз почнется й ЗСУ швидше будуть перероблювати рюzzких нацистів у "гарних".
Як звільнили Ірпінь, Бучу, Ворзель, Бровари, з під Чернігова та Ніжина вибили рашиzzдов так буде Звільнена УСЯ Україна з Кримом від нацисто-рашиzzдав!
Слава Україні
********** - труп.
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09.05.2022 16:19 Відповісти
Арестович вчора сказав, що питання поставок ленд-лизу вимірюється місяцями, а за той час орки будуть штурмовать вже Київ, Чернігів, Суми. Послухайте його вчорашне інтерв'ю Фейгіну.
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09.05.2022 21:28 Відповісти
Новости подаются в обратном порядке…
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09.05.2022 12:37 Відповісти
Сьогодні скріпи змушують лаптєногих бухати, Кобздон очікує аншлаг.
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09.05.2022 12:38 Відповісти
Акакаяразніца.
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09.05.2022 12:43 Відповісти
В мене в браузере відкриті дві вкладки: "Єдині новини" і Цензор. Новини на цензорі іноді з'являються с запізненням та не у відповідному порядку.
Гайдай виступав години 2-3 тому. І сказав про переправу. І що її разх....ли. І що він сподівається до вечора всіх орків відловлять.
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09.05.2022 12:50 Відповісти
Населення розділилось на тих які читають "Єдині новини". і тих які думають головою.
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09.05.2022 16:43 Відповісти
Не буду говорити де но вже 6 ракет прилетіло або авіа за 30 хвилин . Ждём тривога.
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09.05.2022 12:46 Відповісти
Гайдай- ще той брехунець!
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09.05.2022 12:46 Відповісти
Стиль Арестовича.
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09.05.2022 14:14 Відповісти
Ничего не понимаю какого хера постят эту истеричку которая толи дезинфу кидает толи сливает данные....до того как огласит оф генштабгенштаб.
Оркам помагаете дизморалить народ или як це называется.
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09.05.2022 12:48 Відповісти
Про#бали
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09.05.2022 12:50 Відповісти
Это чисто армейский жаргон. Так все говорят, в случае неудач, потерь.
Тут либо просто про#бали, либо контразведка про#бала и не выявила шпиона.
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09.05.2022 13:09 Відповісти
Важна суть этого слова, а не определение - жаргон это или жаргон??? Люсик же сказал что Чонгар ********, а ведь так оно и есть - всё хабы для крысчан строили и разминировани проводили, дороги асфальтировали и мосты вместо танков и ракет строили… вот и ********… короче, не нагнетайте… да слуги? ********!!!!!
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09.05.2022 13:35 Відповісти
Чесно кажучи, взагалі не зрозуміло нахіба була та дорога через Чонгар усі ці роки? Давним давно мости та залізницю можна було спокійно розібрати, дороги поперекопувати, залишивши тільки сухопутний шлях через Армянськ. Кому так треба в той Крим, нехай пливуть.
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09.05.2022 13:59 Відповісти
Одна інформація спростована другою. Може не розривати контекст,а печатати хронологічно .Вчора цей чиновник здав Рубіжне і відвів війська від Попасна,що ЗСУ не підтвердило
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09.05.2022 12:55 Відповісти
Оманські домовленості ?
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09.05.2022 14:17 Відповісти
Не ссы, москалик, сольют только вас! Все буде Украиїна!
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09.05.2022 13:11 Відповісти
Сколько ж тут на боевых диванах стратегов тусуется...
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09.05.2022 13:08 Відповісти
Ты в их числе? Не думал об этом? Или ты из окопа строчишь?
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09.05.2022 13:37 Відповісти
Що не так з тією лугандонією? Гайдай що не повідомить, як скуліж побитої собаки. Ми чи не хочемо воювати за ту територію, чи не можемо. Якесь дике поле, як було, так і залишається.
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09.05.2022 13:21 Відповісти
я думаю ,что на лугандонию эшелоны с боеприпасами подкатываются с сибирских складов один за другим-вот и поэтому идет медленное вытеснение ВСУ с разрушенных кацапской артиллерией позиций .Пока не будет паритета в артиллерии ,глобально ничего не поменяется -будет медленный с боями отход
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09.05.2022 21:36 Відповісти
а Богдан Буткевич казав шо не перейдуть ніколи а вийшло навпаки
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09.05.2022 13:29 Відповісти
Головне полоненних не беріть . Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистською гадиною .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 13:50 Відповісти
це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями. Віримо у ЗСУ! Чим бити орків є. - (((Понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег. Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину - це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями.) немає чим бити???
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09.05.2022 14:03 Відповісти
Щоб не повторити історії з Дебальцевим та Маріуполем треба вивести війська з Сівепськодонецька та Рубіжного на більш вигідні оборонні позиції.
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09.05.2022 14:16 Відповісти
Хай краще всі кацапи втопляться в Сіверському Донці.
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09.05.2022 14:16 Відповісти
Спокійно, все під контролем Володі із "95 кварталу". Ви просто слідкуйте за його промовами, які скоро ляжуть в найвєлічайшу книгу його цитат, хоча навряд ця попаде, вона не про те. Володя колись кричав на Президента Порошенко і звинувачував його в здачі Криму ворогу і казав, що якби він був президентом, то загинув би, але Крим не віддавби. Так що, спокійно, Володя слів на вітер не кидає, сказав зробить. Він мабуть чекає, щоб більше кацапні налізло на нашу землю і тоді візьме абдристовича, мамамію, додоляка, єлдака, лисого, колю котлєту, юзіка,верещалку,безмозглу, "тихо піду в ліс", дубінського, бужанського та інших, яких ви навибирали (еліта) і звільнить ці всі території. Буде їх дуже сильно бити із двох автоматів(як в кіно про голобородьку), а потім проведе парад на велосіпєдах в місті севастополі. Запросить всіх журналістів, особливо гандона, на чай у свою окуповану квартиру в Ялті. Лиш після цього збриє свою борідку, поїсть і виспиться, бо такий стомлений думати про Україну, що немає бідному часу. Тільки залишилася одна проблема в "героя", як йому сходити в туалєт, зелені барани і особливо овечки все так зализали, що і сліду не залишилося.
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09.05.2022 14:21 Відповісти
Оманські домовленості це вам не шашлик башлик.
Цирк на крові.
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09.05.2022 14:27 Відповісти
А обстрілювати переправу 24/7 артой не варіант ?
А зруйнувати кацапську переправу через сіверський Донець не варіант ?
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09.05.2022 14:25 Відповісти
Луганскую область с нашими солдатами отрезают, а генштаб молчит
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09.05.2022 14:32 Відповісти
цей гайдай мутний тип...
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09.05.2022 14:40 Відповісти
Они Киев тоже 5 раз отрезали и через Васильков и через Бровары
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09.05.2022 17:08 Відповісти
 
 