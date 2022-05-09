Евакуації з Луганщини сьогодні не буде, росіяни обстрілюють трасу Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай

У понеділок, 9 травня, не проводитиметься евакуація в Луганській області. Російські окупанти постійно обстрілюють дорогу "Лисичанськ - Бахмут".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомленні голови Луганської ОВА Сергія Гайдая у телеграмі.

"Росіяни почали обстрілювати "дорогу життя" - трасу Лисичанськ-Бахмут, тож проїзд небезпечний.

Гумвантажі теж сьогодні не будуть завозити, ми заздалегідь подбали, аби ті, хто залишився, мали все необхідне.

Сьогодні ми не знаємо чого очікувати від ворога, що вони можуть зробити страшного ще, тож ПРОШУ мінімізуйте перебування на вулиці, залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.

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