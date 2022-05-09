УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9662 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 820 7

Евакуації з Луганщини сьогодні не буде, росіяни обстрілюють трасу Лисичанськ-Бахмут, - Гайдай

евакуація

У понеділок, 9 травня, не проводитиметься евакуація в Луганській області. Російські окупанти постійно обстрілюють дорогу "Лисичанськ - Бахмут".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомленні голови Луганської ОВА Сергія Гайдая у телеграмі.

"Росіяни почали обстрілювати "дорогу життя" - трасу Лисичанськ-Бахмут, тож проїзд небезпечний.

Гумвантажі теж сьогодні не будуть завозити, ми заздалегідь подбали, аби ті, хто залишився, мали все необхідне.

Сьогодні ми не знаємо чого очікувати від ворога, що вони можуть зробити страшного ще, тож ПРОШУ мінімізуйте перебування на вулиці, залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11 людей, які перебували під завалами в Шипіловому, перестали виходити на зв’язок. Ворог зосередив зусилля на захопленні Рубіжного, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

евакуація (2342) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так як там з Рубіжне і Попасна, бо вірити Гайдаю щось не має бажання
показати весь коментар
09.05.2022 10:47 Відповісти
Обидва міста захоплені, над Лисичанськом-Сєвєродонецьком нависає загроза оточення. Власне це зрозуміло і зі слів Гайдая про неможливість евакуації.
показати весь коментар
09.05.2022 10:51 Відповісти
результат роботи з розведення військ в 2019 зе зрадником, коли з укріплених роками позицій відвели армію в односторонньому порядку
показати весь коментар
09.05.2022 11:03 Відповісти
Якщо не вдасться відкинути назад за річку, треба виводити війська з Лисичанська і Сєвєродонецька.
показати весь коментар
09.05.2022 11:06 Відповісти
Треба. Але якщо виведуть, місцеві шапкозакидавці теж будуть волати про сдачу міст?
показати весь коментар
09.05.2022 11:38 Відповісти
Є об'єктивна реальність. Люди повинні розуміти, що армія в даному випадку відступає під шаленим тиском переважаючого в озброєнні різних типів ворога. Там і так ситуація критична, якщо зімкнуть кільце буде взагалі пекло. Розраховувати на прориву і інші гіпотетичні можливості, як на мене не варто. Друге пекло Маріуполя нам не потрібно, щоб не кричали горлопани.
показати весь коментар
09.05.2022 12:01 Відповісти
А тем временем на ********* благополучно закончился парад убийц и никто даже не попытался ******* по гандонам,хотя была отличная возможность,вся мразь была в сборе
показати весь коментар
09.05.2022 11:13 Відповісти
 
 