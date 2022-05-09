Эвакуации из Луганщины сегодня не будет, россияне обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут, - Гайдай

В понедельник, 9 мая, не будет проводиться эвакуация в Луганской области. Российские оккупанты постоянно обстреливают дорогу "Лисичанск - Бахмут".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в телеграме.

"Россияне начали обстреливать "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут, поэтому проезд опасен.

Гумгрузы тоже сегодня не будут завозить, мы заранее позаботились, чтобы оставшиеся имели все необходимое.

Сегодня мы не знаем чего ожидать от врага, что они могут сделать страшного еще, так что ПРОШУ минимизируйте пребывание на улице, оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за погоды отменена воздушная часть парада Победы в Москве, - Песков