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Эвакуации из Луганщины сегодня не будет, россияне обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут, - Гайдай

евакуація

В понедельник, 9 мая, не будет проводиться эвакуация в Луганской области. Российские оккупанты постоянно обстреливают дорогу "Лисичанск - Бахмут".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в телеграме.

"Россияне начали обстреливать "дорогу жизни" - трассу Лисичанск-Бахмут, поэтому проезд опасен.

Гумгрузы тоже сегодня не будут завозить, мы заранее позаботились, чтобы оставшиеся имели все необходимое.

Сегодня мы не знаем чего ожидать от врага, что они могут сделать страшного еще, так что ПРОШУ минимизируйте пребывание на улице, оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

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эвакуация (2102) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Так як там з Рубіжне і Попасна, бо вірити Гайдаю щось не має бажання
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09.05.2022 10:47 Ответить
Обидва міста захоплені, над Лисичанськом-Сєвєродонецьком нависає загроза оточення. Власне це зрозуміло і зі слів Гайдая про неможливість евакуації.
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09.05.2022 10:51 Ответить
результат роботи з розведення військ в 2019 зе зрадником, коли з укріплених роками позицій відвели армію в односторонньому порядку
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09.05.2022 11:03 Ответить
Якщо не вдасться відкинути назад за річку, треба виводити війська з Лисичанська і Сєвєродонецька.
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09.05.2022 11:06 Ответить
Треба. Але якщо виведуть, місцеві шапкозакидавці теж будуть волати про сдачу міст?
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09.05.2022 11:38 Ответить
Є об'єктивна реальність. Люди повинні розуміти, що армія в даному випадку відступає під шаленим тиском переважаючого в озброєнні різних типів ворога. Там і так ситуація критична, якщо зімкнуть кільце буде взагалі пекло. Розраховувати на прориву і інші гіпотетичні можливості, як на мене не варто. Друге пекло Маріуполя нам не потрібно, щоб не кричали горлопани.
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09.05.2022 12:01 Ответить
А тем временем на ********* благополучно закончился парад убийц и никто даже не попытался ******* по гандонам,хотя была отличная возможность,вся мразь была в сборе
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09.05.2022 11:13 Ответить
 
 