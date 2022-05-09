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Новости Война
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Эвакуацию в Луганской области возобновят после зачистки Белогоровки, - председатель ОВА

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Эвакуация жителей Луганской области возобновится после зачистки села Белогоровка.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч жителей. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", - написал Гайдай в понедельник в телеграм-канале.

По его словам, украинские войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.

"Как только уберут всех "лишних" - спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", - отметил председатель ОВА.

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Он подчеркнул, что у Попасной защитники Украины держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет.

"Скоро ситуация должна измениться в нашу сторону", - сказал Гайдай.

Глава ОВА также сообщил, что в Рубежном линия обороны не изменилась, российские оккупанты ежедневно несут потери: "Только за вчера минус пять танков, около двух десятков 200-х, много раненых".

"Воеводовка возле Северодонецка полностью наша, ВСУ закрепили позиции", - подчеркнул Гайдай.

эвакуация (2103) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Ну вот правильная подача новостей а не то шо было с утра.
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09.05.2022 17:27 Ответить
У цього Гайдая місячни? З ранку пише все пропало, нам п@здець, а після обіду каже все рівно (мені подобаєтся це улюблене прислів'я Євгена Карася.)
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09.05.2022 17:57 Ответить
 
 