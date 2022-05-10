Без газу на Київщині залишається лише одне село, - очільник ОВА Павлюк
У Київській області без газопостачання залишається лише один населений пункт у Бучанському районі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.
За його словами, служби Київоблгазу в посиленому режимі тривають роботи з відновлення послуги розподілу природного газу.
Загалом газопостачання відновили у 119 населених пунктах: у 117 - повністю, у двох - частково.
Зокрема, зазначив Павлюк, в Ірпені газопостачання відновлено на 66%, у селі Мощун Гостомельської громади роботи тривають.
Без газопостачання залишається лише село Почепин Бучанського району. Там тривають роботи з розмінування.
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І що таке "особистих мордорів"?
Поясни, бо не вкурю ніфуя.
А ле там бачиш сине жовте. то наш рай.