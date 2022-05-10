УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13083 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 176 12

Без газу на Київщині залишається лише одне село, - очільник ОВА Павлюк

газ

У Київській області без газопостачання залишається лише один населений пункт у Бучанському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

За його словами, служби Київоблгазу в посиленому режимі тривають роботи з відновлення послуги розподілу природного газу.

Загалом газопостачання відновили у 119 населених пунктах: у 117 - повністю, у двох - частково.

Зокрема, зазначив Павлюк, в Ірпені газопостачання відновлено на 66%, у селі Мощун Гостомельської громади роботи тривають.

Без газопостачання залишається лише село Почепин Бучанського району. Там тривають роботи з розмінування.

Також читайте: В місті-герої Ірпені на 66% відновлено газопостачання, - ОП

Автор: 

газ (10495) Київська область (4094) Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Ти до зеленського звертаєшся?
показати весь коментар
10.05.2022 08:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роман Донік каже що бійці ЗСУ Харковського 227 батальйону 127-ї бригади ТРО в складі угруповання вчора звільнили Верхній Салтів, Замуйлівка, Байрак, Рубіжне (Вовчанський район). Харків потроху виходить з категорії фронтових міст. Прапор в Рубіжном.


показати весь коментар
10.05.2022 08:10 Відповісти
Роман Донік? Каже.
показати весь коментар
10.05.2022 08:27 Відповісти
Дітей рятуй. Донік.
показати весь коментар
10.05.2022 08:28 Відповісти
Ти до зеленського звертаєшся?
показати весь коментар
10.05.2022 08:33 Відповісти
Не видно в дописі до кого? Для особістих Мордорів. До Доніка Романа.
показати весь коментар
10.05.2022 08:38 Відповісти
То це Донік повінен звільняти дітей, а не Зеленський?
І що таке "особистих мордорів"?
Поясни, бо не вкурю ніфуя.
показати весь коментар
10.05.2022 08:43 Відповісти
Пхи. За паребріком більшість населення не має газу і вважає шо це нормально.
показати весь коментар
10.05.2022 08:41 Відповісти
Додай населення параші.
показати весь коментар
10.05.2022 08:53 Відповісти
Бог нарешті поситив замлю. Де посцати, питае в ангела.Та де не всрись всюди параша.
А ле там бачиш сине жовте. то наш рай.
показати весь коментар
10.05.2022 08:57 Відповісти
 
 