Без газу на Київщині залишається лише одне село, - очільник ОВА Павлюк

У Київській області без газопостачання залишається лише один населений пункт у Бучанському районі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

За його словами, служби Київоблгазу в посиленому режимі тривають роботи з відновлення послуги розподілу природного газу.

Загалом газопостачання відновили у 119 населених пунктах: у 117 - повністю, у двох - частково.

Зокрема, зазначив Павлюк, в Ірпені газопостачання відновлено на 66%, у селі Мощун Гостомельської громади роботи тривають.

Без газопостачання залишається лише село Почепин Бучанського району. Там тривають роботи з розмінування.

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