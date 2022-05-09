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В місті-герої Ірпені на 66% відновлено газопостачання, - ОП

ирпень

У звільнених від російських окупантів регіонах Сумської та Київської області тривають роботи по відновленню зруйнованих комунікації.

Про це у телеграмі повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові до того, що російські окупанти можуть повернутись на нашу землю. Проте в жодному разі ми не будемо збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де вже припинились бойові дії. Люди не можуть жити на руїнах. Необхідно все привести до ладу", - написав Тимошенко.

На Сумщині тривають роботи з розбирання завалів Охтирської ТЕЦ, яку нещадно намагались знищити окупанти. В Тростянці комунальні служби прибирають вулично-дорожні мережі на території міста.

В Київській області протягом доби під'єднали до електропостачання 9 000 споживачів. В місті-герої Ірпені на 66% відновлено газопостачання. Без газу на Київщині залишається село Почепин, там ще тривають роботи з розмінування.

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Протягом доби виявлено та знищено 126 вибухонебезпечних предметів.

Також повідомляється, що станом на сьогодні затримали 291 мародера у Київській області.

Автор: 

Київська область (4094) Сумська область (3882) Тимошенко Кирило (558)


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Слава і подяка українським газовикам.
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10.05.2022 10:32 Відповісти
 
 