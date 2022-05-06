У 506 населених пунктів Київщини повернули світло, - ОП
У Київській області відновлено електропостачання у 506 населених пунктах, відкрито рух 16 тимчасовими переправами.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Київщина 05.05.22. Відновлено електропостачання у 506 населених пунктах для понад 297 тис. споживачів", - зазначив Тимошенко.
Також він поінформував, що в області запустили рух 16 тимчасовими переправами, продовжується будівництво тимчасової переправи на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський.
За даними Тимошенка, прибрано 258 км вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки. Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озер.
Крім того, заступник очільника ОП зауважив, що всю попередню добу тривали роботи з відновлення газопостачання в Ірпені - загалом його відновлено на 41%.
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Невже бригади обленерго "поремонтували СОНЦЕ", щоб світило світло?
"Світло" - природно від сонця, а "електрика" - від рукотворного джерела електрики.