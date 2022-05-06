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У 506 населених пунктів Київщини повернули світло, - ОП

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У Київській області відновлено електропостачання у 506 населених пунктах, відкрито рух 16 тимчасовими переправами.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Київщина 05.05.22. Відновлено електропостачання у 506 населених пунктах для понад 297 тис. споживачів", - зазначив Тимошенко.

Також він поінформував, що в області запустили рух 16 тимчасовими переправами, продовжується будівництво тимчасової переправи на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський.

За даними Тимошенка, прибрано 258 км вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки. Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озер.

Крім того, заступник очільника ОП зауважив, що всю попередню добу тривали роботи з відновлення газопостачання в Ірпені - загалом його відновлено на 41%.

Також читайте: ДТЕК вже відновив електропостачання Ірпеня на 80%, - міський голова Маркушин

Автор: 

Київська область (4086) електроенергія (6250) Тимошенко Кирило (558)


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Шановні журналісти, ну пишіть заголовки хоча грамотно, повернули не "світло", а відновили електропостачання.

Невже бригади обленерго "поремонтували СОНЦЕ", щоб світило світло?

"Світло" - природно від сонця, а "електрика" - від рукотворного джерела електрики.
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06.05.2022 08:37 Відповісти
Яким боком до цього ОПівські секретарки?
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06.05.2022 09:49 Відповісти
 
 