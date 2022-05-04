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ДТЕК вже відновив електропостачання Ірпеня на 80%, - міський голова Маркушин

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Енергетики компанії ДТЕК розраховують повністю відновити електропостачання Ірпеня до середини травня.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин 3 травня в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"До середини травня ДТЕК обіцяє зробити електроенергію на 100% в нашому місті. Сьогодні вже на 80% наше місто підключено до електромереж. Та 20% лише підключено до газопостачання. Кожного дня відкриваються якісь маленькі крамниці, вже великих 2 супермаркети відкриті. В неділю відкривається ще два. Я зможу вже на цьому тижні змоделювати і сказати, коли наші мешканці зможуть повертатися. Я думаю, вже недовго, і скоро вони зможуть повертатися" - зазначив він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомляв, що ДТЕК планує повернути світло всім мешканцям Київської області до 1 червня.

Як повідомлялося, з початку війни енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 1,4 млн родин, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики повернули світло ще в 4000 будинків на Київщині, Донеччині та Дніпропетровщині, - ДТЕК

Автор: 

Ірпінь (358) електроенергія (6247) ДТЕК (1983) Маркушин Олександр (48)


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Обл та газ енерго коли у кацапів будуть відібрані?
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04.05.2022 13:20 Відповісти
скажуть,що неначасі, як з церквою рпцМП..
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04.05.2022 13:25 Відповісти
всеодно що вже більше місяця немає кацапні в Ірпені, а світла досі немає. Головне кожного дня вихваляти дтек. Слава цензору, слава дтек! )))
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04.05.2022 14:50 Відповісти
 
 