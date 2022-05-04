ДТЕК вже відновив електропостачання Ірпеня на 80%, - міський голова Маркушин

Енергетики компанії ДТЕК розраховують повністю відновити електропостачання Ірпеня до середини травня.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин 3 травня в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"До середини травня ДТЕК обіцяє зробити електроенергію на 100% в нашому місті. Сьогодні вже на 80% наше місто підключено до електромереж. Та 20% лише підключено до газопостачання. Кожного дня відкриваються якісь маленькі крамниці, вже великих 2 супермаркети відкриті. В неділю відкривається ще два. Я зможу вже на цьому тижні змоделювати і сказати, коли наші мешканці зможуть повертатися. Я думаю, вже недовго, і скоро вони зможуть повертатися" - зазначив він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомляв, що ДТЕК планує повернути світло всім мешканцям Київської області до 1 червня.

Як повідомлялося, з початку війни енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 1,4 млн родин, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

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