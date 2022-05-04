ДТЭК уже возобновил электроснабжение Ирпеня на 80%, - городской голова Маркушин

Энергетики компании ДТЭК рассчитывают полностью восстановить электроснабжение Ирпеня до середины мая.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин 3 мая в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"К середине мая ДТЭК обещает сделать электроэнергию на 100% в нашем городе. Сегодня уже на 80% наш город подключен к электросетям. Но 20% только подключены к газоснабжению. Каждый день открываются какие-то маленькие магазины, уже большие 2 супермаркета открыты. В воскресенье открывается еще два. Я смогу уже на этой неделе смоделировать и сказать, когда наши жители смогут возвращаться. Я думаю, уже недолго, и скоро они смогут возвращаться", - отметил он.

Напомним, ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что ДТЭК планирует вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня.

Как сообщалось, с начала войны энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение для более 1,4 млн семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

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