В 506 населенных пунктов Киевщины вернули свет, - ОП

В Киевской области возобновлено электроснабжение в 506 населенных пунктах, открыто движение по 16 временным переправам.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина 05.05.22. Возобновлено электроснабжение в 506 населенных пунктах для более 297 тыс. потребителей", - отметил Тимошенко.

Также он проинформировал, что в области запустили движение по 16 временным переправам, продолжается строительство временной переправы на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Смотрите также: Со дна Киевского моря подняли российский вертолет Ми-35М ВКС РФ. ВИДЕО

По данным Тимошенко, убрано 258 км улиц Ирпеня, Бучи, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озер.

Кроме того, заместитель главы ОП отметил, что все предыдущие сутки продолжались работы по возобновлению газоснабжения в Ирпене - всего он восстановлен на 41%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На маршруте Киев – Житомир полностью возобновили движение транспорта