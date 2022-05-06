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В 506 населенных пунктов Киевщины вернули свет, - ОП

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В Киевской области возобновлено электроснабжение в 506 населенных пунктах, открыто движение по 16 временным переправам.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина 05.05.22. Возобновлено электроснабжение в 506 населенных пунктах для более 297 тыс. потребителей", - отметил Тимошенко.

Также он проинформировал, что в области запустили движение по 16 временным переправам, продолжается строительство временной переправы на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

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По данным Тимошенко, убрано 258 км улиц Ирпеня, Бучи, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озер.

Кроме того, заместитель главы ОП отметил, что все предыдущие сутки продолжались работы по возобновлению газоснабжения в Ирпене - всего он восстановлен на 41%.

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Автор: 

Киевская область (4191) Тарифы на электроэнергию (2174) Тимошенко Кирилл (432)


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Шановні журналісти, ну пишіть заголовки хоча грамотно, повернули не "світло", а відновили електропостачання.

Невже бригади обленерго "поремонтували СОНЦЕ", щоб світило світло?

"Світло" - природно від сонця, а "електрика" - від рукотворного джерела електрики.
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06.05.2022 08:37 Ответить
Яким боком до цього ОПівські секретарки?
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06.05.2022 09:49 Ответить
 
 