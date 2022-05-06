В 506 населенных пунктов Киевщины вернули свет, - ОП
В Киевской области возобновлено электроснабжение в 506 населенных пунктах, открыто движение по 16 временным переправам.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Киевщина 05.05.22. Возобновлено электроснабжение в 506 населенных пунктах для более 297 тыс. потребителей", - отметил Тимошенко.
Также он проинформировал, что в области запустили движение по 16 временным переправам, продолжается строительство временной переправы на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский.
По данным Тимошенко, убрано 258 км улиц Ирпеня, Бучи, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озер.
Кроме того, заместитель главы ОП отметил, что все предыдущие сутки продолжались работы по возобновлению газоснабжения в Ирпене - всего он восстановлен на 41%.
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