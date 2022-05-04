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Новости Война
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На маршруте Киев – Житомир полностью возобновили движение транспорта

міст

На Варшавской трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановили сообщение по маршруту Киев – Житомир.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате российского военного вторжения на трассе были разрушены и повреждены три моста, на месте которых установили временные переправы.

"После освобождения Киевщины от российских оккупантов и разминирования Укравтодор начал процесс восстановления проезда на важных логистических маршрутах региона", - отметил министр.

В частности, во вторник, 4 мая, открыли временную переправу через реку Тетерев. Насыпной мост выстроили из бута и щебеночно-песчаной смеси, а по краю установили бетонные блоки.

Напомним, ранее Александр Кубраков сообщил, что на трассе М-07 открыли движение через реку Ирпень.

Читайте: Три переправы в Киевской области уже функционируют, на шести движение возобновлено, еще восемь строятся, - Кубраков

дороги (2512) Житомир (687) Ирпень (370) Киев (25660) Киевская область (4187) Кубраков Александр (222) Житомирская область (1408)


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Не можу зрозуміти яке може бути сполучення Київ-Житомир на трасі Київ-Ковель-Ягодин(тобто на Варшавці)
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04.05.2022 13:28 Ответить
коли йшли бої ..Арестович навіть не згадував про житомирську трассу,що окупанти вели бої і просувались дальше.
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04.05.2022 14:06 Ответить
 
 