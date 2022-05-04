На маршруте Киев – Житомир полностью возобновили движение транспорта

На Варшавской трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановили сообщение по маршруту Киев – Житомир.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате российского военного вторжения на трассе были разрушены и повреждены три моста, на месте которых установили временные переправы.

"После освобождения Киевщины от российских оккупантов и разминирования Укравтодор начал процесс восстановления проезда на важных логистических маршрутах региона", - отметил министр.

В частности, во вторник, 4 мая, открыли временную переправу через реку Тетерев. Насыпной мост выстроили из бута и щебеночно-песчаной смеси, а по краю установили бетонные блоки.

Напомним, ранее Александр Кубраков сообщил, что на трассе М-07 открыли движение через реку Ирпень.

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