На маршруті Київ - Житомир повністю відновили рух транспорту

На Варшавській трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновили сполучення за маршрутом Київ - Житомир.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок російського військового вторгнення на трасі було зруйновано та пошкоджено три мости, на місці яких встановили тимчасові переправи.

"Після звільнення Київщини від російських окупантів та розмінування "Укравтодор" розпочав процес відновлення проїзду на важливих логістичних маршрутах регіону", - зазначив міністр.

Зокрема, у вівторок, 4 травня, відкрили тимчасову переправу через річку Тетерів. Насипний міст збудували з буту та щебенево-піщаної суміші, а по краю встановили бетонні блоки.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков повідомив, що на трасі М-07 відкрили рух через річку Ірпінь.

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