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На маршруті Київ - Житомир повністю відновили рух транспорту

міст

На Варшавській трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновили сполучення за маршрутом Київ - Житомир.

 Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок російського військового вторгнення на трасі було зруйновано та пошкоджено три мости, на місці яких встановили тимчасові переправи.

"Після звільнення Київщини від російських окупантів та розмінування "Укравтодор" розпочав процес відновлення проїзду на важливих логістичних маршрутах регіону", - зазначив міністр.

Зокрема, у вівторок, 4 травня, відкрили тимчасову переправу через річку Тетерів. Насипний міст збудували з буту та щебенево-піщаної суміші, а по краю встановили бетонні блоки.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков повідомив, що на трасі М-07 відкрили рух через річку Ірпінь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено рух вже на 8 мостах і шляхопроводах на Чернігівщині, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (3071) Житомир (581) Ірпінь (358) Київ (19633) Київська область (4082) Кубраков Олександр (448) Житомирська область (1280)


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Не можу зрозуміти яке може бути сполучення Київ-Житомир на трасі Київ-Ковель-Ягодин(тобто на Варшавці)
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04.05.2022 13:28 Відповісти
коли йшли бої ..Арестович навіть не згадував про житомирську трассу,що окупанти вели бої і просувались дальше.
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04.05.2022 14:06 Відповісти
 
 