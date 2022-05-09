В городе-герое Ирпене на 66% возобновлено газоснабжение, - ОП

В освобожденных от российских оккупантов регионах Сумской и Киевской области продолжаются работы по восстановлению разрушенных коммуникации.

Об этом в телеграмме сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к тому, что российские оккупанты могут вернуться на нашу землю. Однако ни в коем случае мы не будем сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где уже прекратились боевые действия. Люди не могут жить на руинах. Необходимо все привести в порядок", – написал Тимошенко.

В Сумской области продолжаются работы по разбору завалов Ахтырской ТЭЦ, которую беспощадно пытались уничтожить оккупанты. В Тростянце коммунальные службы убирают улично-дорожные сети на территории города.

В Киевской области за сутки подключили к электроснабжению 9 000 потребителей. В городе-герое Ирпене на 66% возобновлено газоснабжение. Без газа в Киевской области остается село Почепин, там еще продолжаются работы по разминированию.

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В течение суток обнаружено и уничтожено 126 взрывоопасных предметов.

Также сообщается, что на сегодня задержали 291 мародера в Киевской области.