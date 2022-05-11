Канада та Німеччина підтримуватимуть тісну координацію для економічної ізоляції Росії
Канада та Німеччина разом працюватимуть над тим, аби посилити економічну ізоляцію Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час телефонної розмови домовилися прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Лідери погодилися й надалі підтримувати тісну координацію для продовження підтримки України та подальшої економічної ізоляції Росії", - розповіли за підсумками розмови в офісі глави канадського уряду.
Зазначається, що співрозмовники висловили занепокоєння глобальним впливом війни в Україні, в тому числі наслідками для енергетичної та продовольчої безпеки. "Прем’єр-міністр та канцлер відзначили український народ за його непохитну хоробрість перед російською агресією. Вони підтвердили тверду підтримку Президента Володимира Зеленського та його уряду і зобов’язалися продовжувати економічну, безпекову та гуманітарну підтримку України", - заявили у Трюдо.
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