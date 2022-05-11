Канада надає Україні розвіддані про кіберзагрози, - глава МЗС Жолі

Канада засуджує кібератаку Росії на Україну напередодні військового вторгнення, яка спричинила перебої з інтернетом по всій Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Оттаві заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Канада рішуче засуджує руйнівну кібернетичну діяльність Росії, направлену проти європейського телекомунікаційного сектору 24 лютого 2022 року. Канада приєднується до партнерів та союзників, приписуючи цю діяльність Росії", - сказала Жолі.

За її словами, кібератака 24 лютого "перервала інтернет-з’єднання десятків тисяч людей у Європі". "За оцінками Канади, за цим інцидентом стоять російські військові. Російське незаконне вторгнення до України, її шкідлива кібернетична діяльність та обурливі дезінформаційні кампанії - неприйнятні та мусять припинитися", - наголосила міністерка.

Вона додала, що Канада "ділиться цінною розвідувальною інформацією стосовно кіберзагроз та надає цінну кібердопомогу Україні, намагаючись зміцнити оборону цієї країни проти російського невиправданого та незаконного вторгнення". "Цей інцидент привертає увагу до послідовності руйнівних кібернетичних дій, які демонструють зневагу до заснованого на правилах міжнародного порядку. Ці дії також свідчать про готовність Росії безвідповідально використовувати свої кіберспроможності", - підсумувала Жолі.

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