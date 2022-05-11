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Новини
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Україна закупила 5 тис. протигазів коштами криптофонду Aid For Ukraine

протигаз

Україна закупила 5 тисяч протигазів для захисту від хімічного, біологічного та радіоактивного впливу за кошти, отримані з платформи збору допомоги в криптовалюті Aid For Ukraine

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Закупили 5 тисяч протигазів з фільтрами для захисту від хімічного, біологічного та радіоактивного впливу. 2500 одиниць ми вже передали нашим прикордонникам. Решту засобів захисту доставимо на передову для ЗСУ", - сказано в повідомленні.

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Як зазначається, захисне обладнання виготовлено в Ізраїлі і придбане за кошти криптофонду Aid For Ukraine.

Автор: 

захист (163) радіація (187) хімічна зброя (351) біологічна зброя (28)


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Топ коментарі
+4
Жуткий вид. А потом кацапы скажут что за нас марсияне воевали верхом на Звезде Смерти
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11.05.2022 14:07 Відповісти
+3
В жизни вообще-то ничего не дается бесплатно. То что Вы за что-то не платите совсем не означает, что никто за это не заплатил. Платить приходится за все. В данном случае средствами фонда Aid For Ukraine.
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11.05.2022 14:12 Відповісти
+3
Кто их даёт бесплатно? Фильтры для противогазов - очень дорогая штука.
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11.05.2022 14:13 Відповісти
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Жуткий вид. А потом кацапы скажут что за нас марсияне воевали верхом на Звезде Смерти
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11.05.2022 14:07 Відповісти
Отлично. Пусть боятся.
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11.05.2022 14:12 Відповісти
а діло говорите.
Нікому не кажіть кому достанеться хриплий шлем Дарта Вейдера
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11.05.2022 14:14 Відповісти
Ещё можно косплеить под "комбайн" из Half-Life 2. Кое-кто на российской стороне вспомнит и обосрётся.
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11.05.2022 14:39 Відповісти
До второго руки не дошли
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11.05.2022 15:03 Відповісти
В жизни вообще-то ничего не дается бесплатно. То что Вы за что-то не платите совсем не означает, что никто за это не заплатил. Платить приходится за все. В данном случае средствами фонда Aid For Ukraine.
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11.05.2022 14:12 Відповісти
Кто их даёт бесплатно? Фильтры для противогазов - очень дорогая штука.
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11.05.2022 14:13 Відповісти
Вони ВЖЕ мають бути на передовій.

Якраз зараз пишуть у соцмережах.

"Зараз окупанти на Ізюмському напрямку схоже, що застосували якийсь вид хімічної зброї.
Люди втрачають свідомість і рвуть!!!"

Фото:
https://pbs.twimg.com/media/FSeDxPGX0AEFROn?format=jpg&name=small
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11.05.2022 14:15 Відповісти
Це вибух складу з аміачною селітрою під Краматорськом.
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11.05.2022 14:37 Відповісти
Українській державі самій потрібно налагодити виробництво протигазів.
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11.05.2022 14:33 Відповісти
их от совка должно было остаться несколько миллионов,и на каждом предприятии хим.промышл енности должно быть по 2 штуки на каждого работника
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11.05.2022 20:14 Відповісти
А на хєра ЦЕ зараз?
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11.05.2022 14:47 Відповісти
 
 