Україна закупила 5 тис. протигазів коштами криптофонду Aid For Ukraine

Україна закупила 5 тисяч протигазів для захисту від хімічного, біологічного та радіоактивного впливу за кошти, отримані з платформи збору допомоги в криптовалюті Aid For Ukraine

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Закупили 5 тисяч протигазів з фільтрами для захисту від хімічного, біологічного та радіоактивного впливу. 2500 одиниць ми вже передали нашим прикордонникам. Решту засобів захисту доставимо на передову для ЗСУ", - сказано в повідомленні.

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Як зазначається, захисне обладнання виготовлено в Ізраїлі і придбане за кошти криптофонду Aid For Ukraine.