Україна закупила 5 тис. протигазів коштами криптофонду Aid For Ukraine
Україна закупила 5 тисяч протигазів для захисту від хімічного, біологічного та радіоактивного впливу за кошти, отримані з платформи збору допомоги в криптовалюті Aid For Ukraine
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Закупили 5 тисяч протигазів з фільтрами для захисту від хімічного, біологічного та радіоактивного впливу. 2500 одиниць ми вже передали нашим прикордонникам. Решту засобів захисту доставимо на передову для ЗСУ", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, захисне обладнання виготовлено в Ізраїлі і придбане за кошти криптофонду Aid For Ukraine.
Топ коментарі
+4 Олег Кущ #490032
показати весь коментар11.05.2022 14:07 Відповісти Посилання
+3 Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар11.05.2022 14:12 Відповісти Посилання
+3 Stanisław Lipski #193331
показати весь коментар11.05.2022 14:13 Відповісти Посилання
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Нікому не кажіть кому достанеться хриплий шлем Дарта Вейдера
Якраз зараз пишуть у соцмережах.
"Зараз окупанти на Ізюмському напрямку схоже, що застосували якийсь вид хімічної зброї.
Люди втрачають свідомість і рвуть!!!"
Фото:
https://pbs.twimg.com/media/FSeDxPGX0AEFROn?format=jpg&name=small