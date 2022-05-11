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Росія сама підштовхнула Фінляндію до вступу в НАТО, - президент Нііністе

нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що можливий вступ країни до НАТО не становитиме загрози для Росії, а в Кремлі мають розуміти, що самі підштовхнули Гельсінкі до такого рішення після десятиліть нейтралітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми думаємо, як захистити нашу країну. Якщо ми хочемо подбати про максимальну безпеку - це означає максимізувати нашу оборону. Нікому не може нашкодити те, що хтось хоче захистити себе. Як на мене, у цьому питанні все просто: ми додаємо до власної безпеки, але не відбираємо нічого ні в кого", - зазначив він..

Також Нііністе різко прокоментував ймовірне обурення Росії з приводу рішення Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО.

"Росія довго казала, що позаблоковість Фінляндії та Швеції сприяє стабільності у Балтійському морі. Проте наприкінці минулого року вони заявили, що Фінляндія та Швеція не можуть приєднуватися до НАТО. І це змінило ситуацію. Ми і Швеція були позаблоковими за власним вибором. Але такими заявами РФ спробувала заявити, що ми не можемо самі щось вирішувати. Це велика зміна, це змусило нас задуматись", - зауважив Нііністьо.

Він додав, що 24 лютого остаточно змінило картину, тому що стало зрозуміло, що Росія здатна просто напасти на свого сусіда.

"Тож якщо питати, як Росія розцінить вступ Фінляндії до НАТО… Якби це сталось, я б відповів, що вони підштовхнули до цього самі. Нехай подивляться у дзеркало", - сказав президент.

Також читайте: Росія підштовхнула Швецію та Фінляндію до НАТО - Зеленський на зустрічі з французькими студентами

Автор: 

НАТО (6567) росія (66193) Фінляндія (1331) членство в НАТО (1748) Нііністе Саулі (86)


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Топ коментарі
+17
на добраніч Українці!!!!
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11.05.2022 23:38 Відповісти
+15
путін лох. він досяг результату прямо протилежного що хотів. ну лошара.
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11.05.2022 23:35 Відповісти
+15
Ніхто не міг умовити Фінляндію вступ до НАТО. А путлер взяв і зміг. Пишаюся.
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11.05.2022 23:36 Відповісти
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путін лох. він досяг результату прямо протилежного що хотів. ну лошара.
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11.05.2022 23:35 Відповісти
Нє-є-є. Лошарою ***** стане коли програє війну, опиниться на лаві підсудних і гризтиме пайку решту свого нікчемного життя. А зараз він поки що просто *****.
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11.05.2022 23:39 Відповісти
Ви не розумієте хитрий план путіна. Спочатку НАТО підбереться ближче до раїси. А потім роісся вибухне і обляпати НАТО гівном. От буде потіха
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11.05.2022 23:42 Відповісти
Ніхто не міг умовити Фінляндію вступ до НАТО. А путлер взяв і зміг. Пишаюся.
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11.05.2022 23:36 Відповісти
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11.05.2022 23:37 Відповісти
***** як було тупою "молью с партфєлєм хазяїна" - так нею і подохне .
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11.05.2022 23:37 Відповісти
на добраніч Українці!!!!
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11.05.2022 23:38 Відповісти
щоб не гуло.
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11.05.2022 23:42 Відповісти
фіни мають певний досвід щодо москалів.
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11.05.2022 23:46 Відповісти
Не определённый, а успешный с отстрелом почти миллиона.
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11.05.2022 23:51 Відповісти
Да он вообще стратег. Чую после него Раисся как Югославия рассыпется
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11.05.2022 23:50 Відповісти
финны вы что-то скромноваты, а отобрать у орков Выборг с Карелией . Да- да пора начинать думать
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12.05.2022 00:15 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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12.05.2022 00:49 Відповісти
... просто про Путена можно сказать : Отелло промахнулся (на деле оказываеться душить могут только ужика и притом своего )
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12.05.2022 04:46 Відповісти
 
 