Росія сама підштовхнула Фінляндію до вступу в НАТО, - президент Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що можливий вступ країни до НАТО не становитиме загрози для Росії, а в Кремлі мають розуміти, що самі підштовхнули Гельсінкі до такого рішення після десятиліть нейтралітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми думаємо, як захистити нашу країну. Якщо ми хочемо подбати про максимальну безпеку - це означає максимізувати нашу оборону. Нікому не може нашкодити те, що хтось хоче захистити себе. Як на мене, у цьому питанні все просто: ми додаємо до власної безпеки, але не відбираємо нічого ні в кого", - зазначив він..

Також Нііністе різко прокоментував ймовірне обурення Росії з приводу рішення Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО.

"Росія довго казала, що позаблоковість Фінляндії та Швеції сприяє стабільності у Балтійському морі. Проте наприкінці минулого року вони заявили, що Фінляндія та Швеція не можуть приєднуватися до НАТО. І це змінило ситуацію. Ми і Швеція були позаблоковими за власним вибором. Але такими заявами РФ спробувала заявити, що ми не можемо самі щось вирішувати. Це велика зміна, це змусило нас задуматись", - зауважив Нііністьо.

Він додав, що 24 лютого остаточно змінило картину, тому що стало зрозуміло, що Росія здатна просто напасти на свого сусіда.

"Тож якщо питати, як Росія розцінить вступ Фінляндії до НАТО… Якби це сталось, я б відповів, що вони підштовхнули до цього самі. Нехай подивляться у дзеркало", - сказав президент.

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