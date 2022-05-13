Укроборонпром відновив трофейної техніки на 1,5 мільярда гривень

Державний концерн "Укроборонпром" відновив захопленої ворожої техніки на 1,5 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці концерну у Фейсбуці.

"Фінансові втрати окупантів на українській землі зростають. Підприємствами Укроборонпрому відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у півтора мільярда гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що сума збитків, завданих окупантами державному ОПК, становить понад 100 мільярдів гривень.

Також повідомляється, що на оголошені концерном вакансії відгукнулися понад 12 тисяч співвітчизників, з них понад тисячу вже працевлаштовані.

