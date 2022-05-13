Укроборонпром відновив трофейної техніки на 1,5 мільярда гривень
Державний концерн "Укроборонпром" відновив захопленої ворожої техніки на 1,5 млрд гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці концерну у Фейсбуці.
"Фінансові втрати окупантів на українській землі зростають. Підприємствами Укроборонпрому відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у півтора мільярда гривень", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що сума збитків, завданих окупантами державному ОПК, становить понад 100 мільярдів гривень.
Також повідомляється, що на оголошені концерном вакансії відгукнулися понад 12 тисяч співвітчизників, з них понад тисячу вже працевлаштовані.
Тому, що в кількості, потрібній для ударів по території мордору (а можливо і для наступу на Крим), нам її не дадуть
З легкою зброєю - те ж саме
Умные люди написали бы, что создано 10 000 новых рабочих мест. Средняя з/п рабочих составляет 20 000 грн., средняя з/п топ-менеджмента снижена и составляет ______? А вот сколько во время войны получают назначенцы укроборонпромы?
Т.е. всё то, что показало бы стране, что страна переходит на военную экономику.