УКР
7 193 18

Укроборонпром відновив трофейної техніки на 1,5 мільярда гривень

танк,рф,трофей

Державний концерн "Укроборонпром" відновив захопленої ворожої техніки на 1,5 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці концерну у Фейсбуці.

"Фінансові втрати окупантів на українській землі зростають. Підприємствами Укроборонпрому відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у півтора мільярда гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що сума збитків, завданих окупантами державному ОПК, становить понад 100 мільярдів гривень.

Також повідомляється, що на оголошені концерном вакансії відгукнулися понад 12 тисяч співвітчизників, з них понад тисячу вже працевлаштовані.

Автор: 

Топ коментарі
+5
Ось так фіксують російські мобільні телефони на території України.

показати весь коментар
13.05.2022 00:57 Відповісти
+3
Какая то странная цифра оценки стоимости или цены захваченных трофеев, никто ведь не проверит. Наверное лучше было бы указать стоимость проведенных ремонтных работ.
показати весь коментар
13.05.2022 01:12 Відповісти
+3
Укробрнпром це прокладка,яка забирає 80%фінансування на реальні потреби армії,це надкоорупція
показати весь коментар
13.05.2022 01:20 Відповісти
Ось так фіксують російські мобільні телефони на території України.

показати весь коментар
13.05.2022 00:57 Відповісти
І шо - біля Маріка їх геть нема?
показати весь коментар
13.05.2022 01:28 Відповісти
біля Маріка скоріше за все наші вишки прибрали, а на карті там де ми можемо їх виявляти
показати весь коментар
13.05.2022 01:45 Відповісти
Просто в Маріку, як і в ОРДЛО, наші оператори більше не мають доступу до вишок
показати весь коментар
13.05.2022 01:55 Відповісти
Они со своими телефонами по нашим тылам бегают?
показати весь коментар
13.05.2022 01:42 Відповісти
а взагалі карта дуже цікава. Показано насичення певних місцевостей "вооруженних ратников Оркостана"
показати весь коментар
13.05.2022 10:31 Відповісти
Потрібно оборонпрому швидкими темпами нарощувати виробництво в першу чергу важкої наступальної зброї - танків, засобів ППО, ракетних систем великої дальності.
Тому, що в кількості, потрібній для ударів по території мордору (а можливо і для наступу на Крим), нам її не дадуть
показати весь коментар
13.05.2022 01:11 Відповісти
пока у РФ есть возможность наносить удары ракетами по любой точке это не особо эффективно. Разве что договариваться с Польшей о выделении площадей под украинский оборонпром и выводить мощности туда
показати весь коментар
13.05.2022 01:15 Відповісти
Саме її в першу чергу вони і відновлюють! Після бою ремонтники евакуюють не тільки нашу пошкоджену але й російську Щось відновлюють на місці і повертають у стрій а щось - відправляють на ремзаводи Після зняття блокади з Чернігова по ньому рота танкова пройшла - половина танків - трофейні!
З легкою зброєю - те ж саме
показати весь коментар
13.05.2022 07:14 Відповісти
Какая то странная цифра оценки стоимости или цены захваченных трофеев, никто ведь не проверит. Наверное лучше было бы указать стоимость проведенных ремонтных работ.
показати весь коментар
13.05.2022 01:12 Відповісти
Укробрнпром це прокладка,яка забирає 80%фінансування на реальні потреби армії,це надкоорупція
показати весь коментар
13.05.2022 01:20 Відповісти
Негайно Єдиний канал Єдиниї новин має плоказати у своєму сюжнті місце розташування заводів, які відновлююють техніку, а то бідні кацапцики кидають ракети на поля. Де там брава **********?
показати весь коментар
13.05.2022 05:45 Відповісти
Мосєйчучка "бланш" загоює - кажуть кацапи їй в Німеччині "під око" зацідили!
показати весь коментар
13.05.2022 07:16 Відповісти
Нічого не вийде , укроборонпром і сам не знає де унього розташовані заводи. Головне гроші знають куди перечислювати.
показати весь коментар
13.05.2022 06:20 Відповісти
а затратил 2 млрд
показати весь коментар
13.05.2022 06:44 Відповісти
Ну и к чему нам эта цифра? Назначенцы отчитались, что "работу работают"?
Умные люди написали бы, что создано 10 000 новых рабочих мест. Средняя з/п рабочих составляет 20 000 грн., средняя з/п топ-менеджмента снижена и составляет ______? А вот сколько во время войны получают назначенцы укроборонпромы?
Т.е. всё то, что показало бы стране, что страна переходит на военную экономику.
показати весь коментар
13.05.2022 08:09 Відповісти
Беручи до уваги традіциі УОП, це може бути і пара танків
показати весь коментар
13.05.2022 09:04 Відповісти
 
 