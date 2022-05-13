Окупанти наступають на Лиманському напрямку, але зазнають нищівних втрат, - ОВА

Російські окупанти в Донецькій області наступають на Лиманському напрямі, але зазнають нищівних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами Кириленка, на лінії розмежування, на лінії фронту постійні обстріли з важкої артилерії. Також працює ворожа авіація по містах, які відносно віддалені від лінії фронту - це Слов’янськ, Краматорськ, Покровськ і Селидове.

"Коли ми дивимось статистику - нема жодного населеного пункту (Донеччини. - Ред.), який би не був обстріляний. Найбільш гаряче – це Авдіївка, обстрілюється практично цілодобово, Вугледар, Торецька громада - це за цю добу", - додав очільник ОВА.

"Ситуація в області складна, втім контрольована... Наступ ворога - Лиманський напрямок, але всі його спроби форсувати річку і просунутись наразі не є успішними, ворог зазнає нищівних втрат. Але все ж таки спроби не припиняє, і я впевнений, що не буде припиняти, поки ми його повністю не знищимо", - пояснив він.

За словами Кириленка, здійснюються "усі необхідні дії, щоб ще більш були укріпленими всі міста на Донеччині, щоб ворог не пройшов".

