Окупанти наступають на Лиманському напрямку, але зазнають нищівних втрат, - ОВА
Російські окупанти в Донецькій області наступають на Лиманському напрямі, але зазнають нищівних втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
За словами Кириленка, на лінії розмежування, на лінії фронту постійні обстріли з важкої артилерії. Також працює ворожа авіація по містах, які відносно віддалені від лінії фронту - це Слов’янськ, Краматорськ, Покровськ і Селидове.
"Коли ми дивимось статистику - нема жодного населеного пункту (Донеччини. - Ред.), який би не був обстріляний. Найбільш гаряче – це Авдіївка, обстрілюється практично цілодобово, Вугледар, Торецька громада - це за цю добу", - додав очільник ОВА.
"Ситуація в області складна, втім контрольована... Наступ ворога - Лиманський напрямок, але всі його спроби форсувати річку і просунутись наразі не є успішними, ворог зазнає нищівних втрат. Але все ж таки спроби не припиняє, і я впевнений, що не буде припиняти, поки ми його повністю не знищимо", - пояснив він.
За словами Кириленка, здійснюються "усі необхідні дії, щоб ще більш були укріпленими всі міста на Донеччині, щоб ворог не пройшов".
Вот потому Изюмской группировке вместо непонятных ударов в пустоту на Барвенково и Великую Комышуваху было поручено другое важное дело - сковать ударом во фланг украинскую группировку, которая обороняется в районе Святогорск - Лиман. В течение крайних дней, противник ведёт активную разведку вдоль дороги Изюм - Славянск, в том числе воздушную, с помощью БПЛА.. И понятно почему, его очень интересует район Довгеньке - Краснополье - Богородичное. Именно через него удобно начать "сворачивать" лиманскую группу украинских войск, т.е. ударить в левый фланг Лиманской группировке ВСУ.
Такое акцентировано выраженное внимание противника именно к Лиману и окрестностям, на первый взгляд кажется, мягко говоря, несколько странным. И действительно, зачем отвлекать часть войск с "направления главногот удара" у Лисичанска на юг (ослабляя таким образом главную группировку), перегруппирововать всё это дело на правый фланг, пытаться наступать в лесисто-болотистой местности, причём, сразу силами двух группировок...? Тем более, что Заречное итак уже взято, а передовые подразделения вышли южнее Ямполя. Зачем эта отвлекающая от главного дела возня...? Всего лишь для того что бы прижать лиманскую группировку ВСУ к Северскому Донцу ...? Что за бред...?
А всё просто... Дело в том, что украинские войска продолжают упорно оборонятся севернее Лимана, вплоть до Зелёной Долины. И следовательно, вся эта шобла, залезшая в районе Заречного и Ямполя глубоко на юг - весьма чувствительно рискует... Чем, спросите вы...? А тем, что в самый неподходящий момент, например при попытке создать и расширить плацдарм ЗА Северским Донцом, эта группа ВСУ может так "очень щекотно" пошуровать в ближних тактических тылах этих балбесов. Согласитесь, не очень уютно себя чувствовать, сидя на плацдарме где-то под Белогоровкой или Серебрянкой, ну или загорая на пляже Хрящ в ожидании помощи с другого берега реки от своих друзей, внИзапно обнаружив вместо них парочку злых укропов с Джевлинами...
В общем, на мой глубоко предосудительный взгляд, реализация даже этого "огрызка", под названием - окружение Северодонецка и Лисичанска... происходит у российских войск, мягко говоря, как-то странно. И вроде всё они делают правильно - просачиваются, обходят, действуют мобильными группами, массированно применняют артиллерию и авиацию (как тактическую, так и армейскую). Спецназ (как минимум две бригады СпН в полном составе действуют тут) + мощные мотострелковые и танковые БТГр-ы из состава как минимум 6-и общевойсковых армий 3-х округов, сводные группировки ВДВ и МП. Казалось бы, укры уже должны отступать и бежать... Но нет, наступление продолжает вязнуть, а украинская арта продолжает крыть, в том числе - понтоны и подходящие резервы... Не получается, у них пока...