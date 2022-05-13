Україна витратила на військові потреби понад 8 млрд доларів, - Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити 8,3 млрд доларів на військові потреби. Частину коштів перерозподілили з інших статей витрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Сергія Марченка, 8,3 млрд доларів були спрямовані "на все: від закупівель і ремонту зброї до фінансової підтримки тимчасових переселенців".

Конкретні статті витрат пан Марченко не навів.

Він повідомив, що в квітні уряд зміг зібрати тільки 60% податкових надходжень. У травні-червні уряд зможе зібрати тільки 40-50% податків, вважає міністр. За його словами, Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно по 5 мільярдів доларів на місяць на гуманітарні потреби. Значну частину розраховують отримати від США, - Марченко