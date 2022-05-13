УКР
Україна витратила на військові потреби понад 8 млрд доларів, - Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити 8,3 млрд доларів на військові потреби. Частину коштів перерозподілили з інших статей витрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Сергія Марченка, 8,3 млрд доларів були спрямовані "на все: від закупівель і ремонту зброї до фінансової підтримки тимчасових переселенців".

Конкретні статті витрат пан Марченко не навів.

Він повідомив, що в квітні уряд зміг зібрати тільки 60% податкових надходжень. У травні-червні уряд зможе зібрати тільки 40-50% податків, вважає міністр. За його словами, Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно по 5 мільярдів доларів на місяць на гуманітарні потреби. Значну частину розраховують отримати від США, - Марченко

+14
Останій бюджет для ЗСУ був $1.8 мільярда
На "велике будівництво" $10+ мільярдів
Тримаючи армію голодною, отримали ситуацію у якій "У травні-червні уряд зможе зібрати тільки 40-50% податків".

Вікова мудрість каже - хто не хоче годувати власну армію, буде приречений годувати армію ворога.
13.05.2022 03:45 Відповісти
+13
Дороги для кацапських танків будували? Чи на хаб Чонгарський з розмінуванням витратили?
13.05.2022 02:43 Відповісти
+12
А скільки скомунізділі?У зеленої мразоти рученята липкі.
13.05.2022 03:51 Відповісти
14 - 8 = 6

"За два місяці США надали Україні $14 млрд підтримки, - Карпентер Джерело: "
13.05.2022 08:24 Відповісти
Копию отчета на деревню, в Мокшандию, уже послали ? Желательно в разрезе инопомощи.
13.05.2022 06:38 Відповісти
Брехні сволоти не має меж! Це ж що виходить, що на одного воюючого бійця було витрачено більш ніж по одному мільйону гривень?
13.05.2022 06:39 Відповісти
Це ж що виходить, що на одного воюючого бійця було витрачено більш ніж по одному мільйону гривень за неповних три місяці?

Так США офіційно вже заявляли, що на зарплату воюючим, вони виділяють свої кошти, тобто - повністю їх утримують !!!

А куди ж пішли гроші мінфіну? Чи вони приплюсували сюди вартість всієї зброї, яка була даааааавно закуплена і стояла на балансі Міноборони на час початку війни? В кого ж вони її закупляли, якщо в Україні ні в кого іншого, арсеналів та складів зброї немає, окрім, як в ЗМУ, СБУ та МВС? Та й в останніх двох відомствах її мізер, в порівнянні з ЗСУ..., яка також була давно закуплена...

Якщо мова йде про закупівлю зброї в іноземних держав, то це означає, що кожен п'ятий боєць ЗСУ ВУЖЕ мав би бути озброєним, закупленим за кошти мінфіну, Джавеліном... Але ж левова частка їх була поставлена в Україну безоплатно- в якості військової допомоги... І так - по всіх інших видах озброєнь.

Значить, епопея "великого крадівництва" зрежисована

і отримала отримала другу серію в постановці "95-го кварталу - з Банкової-Грушевського"...

-Не дарма ж американський полковник повідомляв, що в Україні привласнюється американська... а далі - перепрордується не лише гумдопомога, але й зброя... через що в Україні піднявся (і триває й досі) скандал в ОП, з обвинуваченнями Ю.Швеця, який повідомив про це на ютубі...

-Не6 дарма ж в американському сенаті не була прийнята допомога Україні в 40 млрд.дол.... тому , що сенатор Рон Пол її заблокував "без введення в текст закону вимоги про заснування в США посади Генерального інспектора по контролю за цільовим використанням Україною коштів", які виділяють нам США ...

Тобто - диму без вогню не буває!
13.05.2022 07:31 Відповісти
Ці гроші треба було у 19 -20 - 21 році ВИТРАЧАТИ НА АРМІЮ а не на велике крадівництво
13.05.2022 07:16 Відповісти
14 (США) +8,3 (бюджет) =22,3 лярда з початку війни, за два місяці .. і це без урахування допомоги інших донатів..
З.І. А волонтери як просили допомогу у людей так і далі просять , а родичі вояків як купували амуніцію за свої гроші так і купують..
13.05.2022 08:34 Відповісти
7 млрд - бородатой бабуле, 1 млрд - депутатам на зарплаты в конвертах
13.05.2022 09:35 Відповісти
Ганьбище.
Тому що зекоманда - не українці, а совкИ, і їм на Україну насрать. кому війна, а кому мать родна.
Отож нам їх і пропихала раісся, а 73% повелися. Збирайте тепер на рації і бронікі, а бородата бабушка з вас порже.
13.05.2022 09:41 Відповісти
хоч припинили фінансування будівництва доріг?
13.05.2022 10:41 Відповісти
Але не впевнений, чи припинили фінансування всього великого крадівництва
13.05.2022 10:42 Відповісти
Влада (в розумінні система) уже багато років уміє "освоїти кошти". Їх не зупинить ні те, що вони для дітей, чи для армії. Не дивлячись на майдани, взаємовиручку і волонтерство (а скоріше завдяки ним). Вчителі в школах купують журнали, навіть за інтернет скидалися, а потім надходить з відділів освіти папірець, щоб надали звіт про витрачені кошти на ремонт, на пришкільний табір, на які не виділено ні копійки, або мізер від затраченого. Табори навіть у Верхраді згадувались, щоб продемонструвати роботу. Лікарні ремонтуються коштами спонсорів серед фермерів і підприємців, смертельно хворі люди просять грошей на лікування по всьому світі. А для чого просять звіт про використані чужі гроші? Правильно, щоб "освоїти" виділені для цього гроші, які перекрилися зібраними. Так що військова допомога - бескінечний ресурс збагачення хитрожопих чиновників.
13.05.2022 11:21 Відповісти
Чому досі не працюють Українські канали Прямий.Еспресо.5канал?Скільки маємо дивитись бред на телебаченні.
13.05.2022 11:32 Відповісти
 
 