Україна витратила на військові потреби понад 8 млрд доларів, - Мінфін
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити 8,3 млрд доларів на військові потреби. Частину коштів перерозподілили з інших статей витрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Сергія Марченка, 8,3 млрд доларів були спрямовані "на все: від закупівель і ремонту зброї до фінансової підтримки тимчасових переселенців".
Конкретні статті витрат пан Марченко не навів.
Він повідомив, що в квітні уряд зміг зібрати тільки 60% податкових надходжень. У травні-червні уряд зможе зібрати тільки 40-50% податків, вважає міністр. За його словами, Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На "велике будівництво" $10+ мільярдів
Тримаючи армію голодною, отримали ситуацію у якій "У травні-червні уряд зможе зібрати тільки 40-50% податків".
Вікова мудрість каже - хто не хоче годувати власну армію, буде приречений годувати армію ворога.
"За два місяці США надали Україні $14 млрд підтримки, - Карпентер Джерело: "
Так США офіційно вже заявляли, що на зарплату воюючим, вони виділяють свої кошти, тобто - повністю їх утримують !!!
А куди ж пішли гроші мінфіну? Чи вони приплюсували сюди вартість всієї зброї, яка була даааааавно закуплена і стояла на балансі Міноборони на час початку війни? В кого ж вони її закупляли, якщо в Україні ні в кого іншого, арсеналів та складів зброї немає, окрім, як в ЗМУ, СБУ та МВС? Та й в останніх двох відомствах її мізер, в порівнянні з ЗСУ..., яка також була давно закуплена...
Якщо мова йде про закупівлю зброї в іноземних держав, то це означає, що кожен п'ятий боєць ЗСУ ВУЖЕ мав би бути озброєним, закупленим за кошти мінфіну, Джавеліном... Але ж левова частка їх була поставлена в Україну безоплатно- в якості військової допомоги... І так - по всіх інших видах озброєнь.
Значить, епопея "великого крадівництва" зрежисована
і отримала отримала другу серію в постановці "95-го кварталу - з Банкової-Грушевського"...
-Не дарма ж американський полковник повідомляв, що в Україні привласнюється американська... а далі - перепрордується не лише гумдопомога, але й зброя... через що в Україні піднявся (і триває й досі) скандал в ОП, з обвинуваченнями Ю.Швеця, який повідомив про це на ютубі...
-Не6 дарма ж в американському сенаті не була прийнята допомога Україні в 40 млрд.дол.... тому , що сенатор Рон Пол її заблокував "без введення в текст закону вимоги про заснування в США посади Генерального інспектора по контролю за цільовим використанням Україною коштів", які виділяють нам США ...
Тобто - диму без вогню не буває!
З.І. А волонтери як просили допомогу у людей так і далі просять , а родичі вояків як купували амуніцію за свої гроші так і купують..
Тому що зекоманда - не українці, а совкИ, і їм на Україну насрать. кому війна, а кому мать родна.
Отож нам їх і пропихала раісся, а 73% повелися. Збирайте тепер на рації і бронікі, а бородата бабушка з вас порже.