Росіяни розстрілювали цивільних з танка на Харківщині, - МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що на Харківщині російські військові розстрілювали цивільних з танка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, цитує МВС у Telegram

"В одному із сіл Харківщини поліцейські встановили факт того, що російські військовослужбовці, вдумайтеся, відкрили вогонь по цивільних мешканцях з танка.

Тому говорити про якісь моральні рамки російських військових не доводиться", - розповів Єнін.

Як зазначив заступник міністра це вже друга справа, яку передали до суду.

