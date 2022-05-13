Росіяни розстрілювали цивільних з танка на Харківщині, - МВС
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що на Харківщині російські військові розстрілювали цивільних з танка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, цитує МВС у Telegram
"В одному із сіл Харківщини поліцейські встановили факт того, що російські військовослужбовці, вдумайтеся, відкрили вогонь по цивільних мешканцях з танка.
Тому говорити про якісь моральні рамки російських військових не доводиться", - розповів Єнін.
Як зазначив заступник міністра це вже друга справа, яку передали до суду.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...
Слава нації
Смерть москалям