УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4596 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 429 1

Росіяни розстрілювали цивільних з танка на Харківщині, - МВС

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що на Харківщині російські військові розстрілювали цивільних з танка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону, цитує МВС у Telegram

"В одному із сіл Харківщини поліцейські встановили факт того, що російські військовослужбовці, вдумайтеся, відкрили вогонь по цивільних мешканцях з танка.

Тому говорити про якісь моральні рамки російських військових не доводиться", - розповів Єнін.

Як зазначив заступник міністра це вже друга справа, яку передали до суду.

Також читайте: Дві людини загинули, четверо поранені внаслідок обстрілу росіянами Дергачів на Харківщині

Автор: 

розстріл (287) танк (2126) Харківщина (6054) Єнін Євген (348)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
13.05.2022 06:51 Відповісти
 
 