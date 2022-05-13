УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4596 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 962 21

Російські окупанти продовжують використовувати авіабазу біля Мелітополя, - CNN

Супутникові знімки демонструють, що російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим містом Мелітополь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на супутникові знімки компанії BlackSk.

На супутниковому знімку, зробленому 12 травня о 15:58, на авіабазі видно щонайменше сім вертольотів.

На супутниковому знімку, зробленому 7 травня о 6:02, видно лише один гелікоптер.

Зазначається, що використання авіабази росіянами є важливим, "з огляду на її стратегічне розташування між окупованими містами Херсоном, Маріуполем та частинами підтримуваного Росією регіону Донбасу".

Хоча авіабаза розташовується у глибокому тилу окупованої Росією території, це не означає, що літаки там перебувають у безпеці.

Наприкінці березня українські сили успішно завдали удару по цьому аеропорту, знищивши кілька російських військових гелікоптерів.

Внаслідок цього успішного українського військового удару російським військовим довелося значною мірою покинути аеропорт як базу для своїх літаків.

Російські окупанти продовжують використовувати авіабазу біля Мелітополя, - CNN 01

Також читайте: Росіяни вивозять із Запорізької області до окупованого Криму зерно, насіння соняшника та овочі, - ОВА

Автор: 

авіація (4268) армія рф (18766) Мелітополь (779)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Чорнобаївка повинна бути не одна!
показати весь коментар
13.05.2022 07:30 Відповісти
+8
Потрібно в@ ***** по ним терміново 😠
показати весь коментар
13.05.2022 07:31 Відповісти
+5
Треба влупити ще !
показати весь коментар
13.05.2022 07:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я на знімку теж нарахував 7 , тільки літаків
показати весь коментар
13.05.2022 07:22 Відповісти
Ті літаки там вже десяток років гниють
показати весь коментар
13.05.2022 09:10 Відповісти
То старі ІЛи. Гелікоптери на знімку,-ближче до злітної смуги.
показати весь коментар
13.05.2022 09:19 Відповісти
Чорнобаївка повинна бути не одна!
показати весь коментар
13.05.2022 07:30 Відповісти
Вже є Зміїбаївка,буде ще Мелібаївка !!!!))
показати весь коментар
13.05.2022 07:42 Відповісти
Передала естафету о.Зміїному.
показати весь коментар
13.05.2022 07:43 Відповісти
Потрібно в@ ***** по ним терміново 😠
показати весь коментар
13.05.2022 07:31 Відповісти
Треба влупити ще !
показати весь коментар
13.05.2022 07:33 Відповісти
Малувато буде
показати весь коментар
13.05.2022 07:44 Відповісти
Namiok sto nado sravniat etot aerodrom.
показати весь коментар
13.05.2022 08:33 Відповісти
Скоріше це наші транспортні Іл-76, що кинули як і весь південь України.
показати весь коментар
13.05.2022 09:00 Відповісти
не мрія ж...розберуть, вивезуть..
показати весь коментар
13.05.2022 09:27 Відповісти
7 штук Ил-76. Самое время покрошить на оливье.
показати весь коментар
13.05.2022 09:11 Відповісти
На фото ІЛ-76?
А наше ППО хіба не досягає Мелітополя? Це ж "жирна" ціль, на неї не шкода ракети С300 чи навіть С200
показати весь коментар
13.05.2022 09:20 Відповісти
Швидше за все це наші літаки які звідти не вилетіли
показати весь коментар
13.05.2022 09:24 Відповісти
Рашисти заберуть їх на запчастини, або знищать - у цьому є сумніви ?
Якщо вони привласнили лізингові Боінги та Ейрбаси, то українські літаки
привласнять тим більше. Там уже і прапори на хвостах, мабуть, російські.
показати весь коментар
13.05.2022 09:44 Відповісти
Да у них и своих хватает, такого добра у кацапов еще много. Надо просто разбить взлетку и все. И как бы так сказать.. Надо было это сделать еще давным-давно при отступлении, пока кацапы бы разбирали баррикады и мины в Чонгаре, а то и вообще смытую дорогу, если фугасы в грунт заложить.
показати весь коментар
13.05.2022 09:59 Відповісти
Так в чем проблема? У нас есть все чтобы устроить им Чернобаевку
показати весь коментар
13.05.2022 09:26 Відповісти
бл, здали зелені весь південь України... Здали і північ - але на півночі вдалося орків вичистити...
показати весь коментар
13.05.2022 10:31 Відповісти
Не потрібно бути великис стратегом а просто гарненько положити на злітну полосу 2 крилаті ракети і потім попалити все інше свинособаківське гівно спокійнинько з байрактарів
показати весь коментар
13.05.2022 11:58 Відповісти
Ага питання а чому тоді хлопцям в азовсталі не допомогли с повітря раз так глибоко там їх достали ?А?Ось те що я і казав є речі дужееее не зрозумілі речі в цій війні.
показати весь коментар
13.05.2022 17:40 Відповісти
 
 