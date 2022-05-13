Російські окупанти продовжують використовувати авіабазу біля Мелітополя, - CNN

Супутникові знімки демонструють, що російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим містом Мелітополь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на супутникові знімки компанії BlackSk.

На супутниковому знімку, зробленому 12 травня о 15:58, на авіабазі видно щонайменше сім вертольотів.

На супутниковому знімку, зробленому 7 травня о 6:02, видно лише один гелікоптер.

Зазначається, що використання авіабази росіянами є важливим, "з огляду на її стратегічне розташування між окупованими містами Херсоном, Маріуполем та частинами підтримуваного Росією регіону Донбасу".

Хоча авіабаза розташовується у глибокому тилу окупованої Росією території, це не означає, що літаки там перебувають у безпеці.

Наприкінці березня українські сили успішно завдали удару по цьому аеропорту, знищивши кілька російських військових гелікоптерів.

Внаслідок цього успішного українського військового удару російським військовим довелося значною мірою покинути аеропорт як базу для своїх літаків.

