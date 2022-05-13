УКР
За два місяці США надали Україні $14 млрд підтримки, - Карпентер

Сполучені Штати надали Україні за останні два місяці 14 мільярдів доларів як підтримку. США продовжать виділяти допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"В останні два місяці Конгрес виділив, а адміністрація надала приблизно 14 млрд доларів фінансування на безпеку, гуманітарну та економічну підтримку, що дозволило Сполученим Штатам підтримати Україну в її відповіді на агресію Росії в небачених раніше обсягах, масштабах і швидкості", - заявив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

Він додав, що минулого тижня президент США Джо Байден підписав акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні, що "надає ще один інструмент, який ми можемо використовувати для швидкого надання допомоги Україні у сфері безпеки".

"Сполучені Штати продовжать допомагати Україні захиститися від російської загарбницької війни і припинити немислимі військові злочини, скоєні військовослужбовцями РФ, і притягати винних до відповідальності", - заявив він.

Він додав, що безпрецедентні санкції, накладені на РФ, вже чинять негативний вплив на російську економіку і майже тисячу компаній приватного сектора покинули Росію.

Читайте: У "фільтраційних таборах" окупантів перебувають тисячі українців, - Карпентер

ОБСЄ (3526) допомога (8756) США (24353) Карпентер Майкл (86)
Топ коментарі
+12
Нагляд дійсно необхідний, інакше гроші розікрадуть беніни мальчікі
показати весь коментар
13.05.2022 08:07 Відповісти
+7
+5
Коментувати
Україна витратила на військові потреби понад 8 млрд доларів, - Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити 8,3 млрд доларів на військові потреби.

Брехні сволоти не має меж! Це ж що виходить, що на одного воюючого бійця було витрачено більш ніж по одному мільйону гривень за неповних три місяці?

Так США офіційно вже заявляли, що на зарплату воюючим, вони виділяють свої кошти, тобто - повністю їх утримують !!!

А куди ж пішли гроші мінфіну? Чи вони приплюсували сюди вартість всієї зброї, яка була даааааавно закуплена і стояла на балансі Міноборони на час початку війни? В кого ж вони її закупляли, якщо в Україні ні в кого іншого, арсеналів та складів зброї немає, окрім, як в ЗСУ, СБУ та МВС? Та й в останніх двох відомствах її мізер, в порівнянні з ЗСУ..., яка також була давно закуплена...

Якщо мова йде про закупівлю зброї в іноземних держав, то це означає, що кожен п'ятий боєць ЗСУ ВЖЕ мав би бути озброєним, закупленим за кошти мінфіну, Джавеліном... Але ж левова частка їх була поставлена в Україну безоплатно- в якості військової допомоги... І так - по всіх інших видах озброєнь.

Значить, епопея "великого крадівництва" зрежисована

і отримала отримала другу серію в постановці "95-го кварталу - з Банкової-Грушевського"...

-Не дарма ж американський полковник повідомляв, що в Україні привласнюється американська... а далі - перепрордується не лише гумдопомога, але й зброя... через що в Україні піднявся (і триває й досі) скандал в ОП, з обвинуваченнями Ю.Швеця, який повідомив про це на ютубі...

-Не дарма ж в американському сенаті не була прийнята допомога Україні в 40 млрд.дол.... тому , що сенатор Рон Пол її заблокував "без введення в текст закону вимоги про заснування в США посади Генерального інспектора по контролю за цільовим використанням Україною коштів", які виділяють нам США ...

Тобто - диму без вогню не буває!
показати весь коментар
13.05.2022 07:56 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 08:19 Відповісти
Конторскі, ви лайкаєте один одному вже втретє за сьогодні..
показати весь коментар
13.05.2022 08:33 Відповісти
А не конторські як лайкають, всім підряд?
показати весь коментар
13.05.2022 08:40 Відповісти
Прослідкуйте активність цієї персони і її "лайкунів".. одна й та сама пісня...
Військові потреби по їхній версії - це тільки з/п і зброя.

Це або диванні ідіоти, або конторські.
показати весь коментар
13.05.2022 09:12 Відповісти
- ворог Євросолідарності, хоч і антиЗе; скоріш за все - 73/43%зебіл з невисоким ІQ, такі і привели ЄрЗе і слуг уродів до влади. Не всі зебіли - адепти ЄрЗе.
показати весь коментар
13.05.2022 11:24 Відповісти
Давайте наступальну зброю дальньої дії.
показати весь коментар
13.05.2022 07:57 Відповісти
Палка в колесе: сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении 40 млрд. долларов на помощь Украине.

Чиновник настаивает на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

Теперь вопрос с голосованием в Сенате о выделении 40 млрд затянется до следующей недели.

UPD: Сам законопроект не будет заблокирован, сенаторы Рэнд Пол и Джон Кеннеди поддержали законопроект, однако выступили за введение специального генерального инспектора для контроля за расходами во избежание мошенничества.

ТРУХА⚡️Украина
показати весь коментар
13.05.2022 08:04 Відповісти
Нагляд дійсно необхідний, інакше гроші розікрадуть беніни мальчікі
показати весь коментар
13.05.2022 08:07 Відповісти
то капля в морі. за останні два місяці Україна понесла втрати на СОТНІ МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ!!!!11
показати весь коментар
13.05.2022 08:21 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 08:24 Відповісти
Це ******* гнида, яка відповідає за знищення бізнесу, економіки України. Та цікаво інше. Патріотичну Бубочку ця гнида влаштовує.

"Удар бізнесу по печінці: законопроєкт 7311 від слуг."
https://www.youtube.com/watch?v=-**********
показати весь коментар
13.05.2022 08:47 Відповісти
Спасибо за помощь! Но, ребята, просим на будущее, только "табуретками", а не деньгами, ведь раздеребанит же все ЗЕкодло!
показати весь коментар
13.05.2022 08:49 Відповісти
Якщо ніхто не буде слідкувати за "руками" які ці гроші беруть боюсь що їх просто "миші з'їдять як сотні тисяч тон зерна у зерносховищах"!!!
показати весь коментар
13.05.2022 08:49 Відповісти
що цікаво в темі США...
https://t.me/berezoview/16016 От як Трамп бачить Зеленського
показати весь коментар
13.05.2022 11:26 Відповісти
А на іншому шесті дЄрмак віджигає
показати весь коментар
13.05.2022 11:50 Відповісти
Сполучені Штати надали Україні за останні два місяці 14 мільярдів доларів як підтримку. Джерело:
ПИТАННЯ :
А у 95 бригаді борги по зарплатні з березня досі існують ??
показати весь коментар
13.05.2022 11:48 Відповісти
 
 