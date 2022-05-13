За два місяці США надали Україні $14 млрд підтримки, - Карпентер
Сполучені Штати надали Україні за останні два місяці 14 мільярдів доларів як підтримку. США продовжать виділяти допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"В останні два місяці Конгрес виділив, а адміністрація надала приблизно 14 млрд доларів фінансування на безпеку, гуманітарну та економічну підтримку, що дозволило Сполученим Штатам підтримати Україну в її відповіді на агресію Росії в небачених раніше обсягах, масштабах і швидкості", - заявив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.
Він додав, що минулого тижня президент США Джо Байден підписав акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні, що "надає ще один інструмент, який ми можемо використовувати для швидкого надання допомоги Україні у сфері безпеки".
"Сполучені Штати продовжать допомагати Україні захиститися від російської загарбницької війни і припинити немислимі військові злочини, скоєні військовослужбовцями РФ, і притягати винних до відповідальності", - заявив він.
Він додав, що безпрецедентні санкції, накладені на РФ, вже чинять негативний вплив на російську економіку і майже тисячу компаній приватного сектора покинули Росію.
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити 8,3 млрд доларів на військові потреби.
Брехні сволоти не має меж! Це ж що виходить, що на одного воюючого бійця було витрачено більш ніж по одному мільйону гривень за неповних три місяці?
Так США офіційно вже заявляли, що на зарплату воюючим, вони виділяють свої кошти, тобто - повністю їх утримують !!!
А куди ж пішли гроші мінфіну? Чи вони приплюсували сюди вартість всієї зброї, яка була даааааавно закуплена і стояла на балансі Міноборони на час початку війни? В кого ж вони її закупляли, якщо в Україні ні в кого іншого, арсеналів та складів зброї немає, окрім, як в ЗСУ, СБУ та МВС? Та й в останніх двох відомствах її мізер, в порівнянні з ЗСУ..., яка також була давно закуплена...
Якщо мова йде про закупівлю зброї в іноземних держав, то це означає, що кожен п'ятий боєць ЗСУ ВЖЕ мав би бути озброєним, закупленим за кошти мінфіну, Джавеліном... Але ж левова частка їх була поставлена в Україну безоплатно- в якості військової допомоги... І так - по всіх інших видах озброєнь.
Значить, епопея "великого крадівництва" зрежисована
і отримала отримала другу серію в постановці "95-го кварталу - з Банкової-Грушевського"...
-Не дарма ж американський полковник повідомляв, що в Україні привласнюється американська... а далі - перепрордується не лише гумдопомога, але й зброя... через що в Україні піднявся (і триває й досі) скандал в ОП, з обвинуваченнями Ю.Швеця, який повідомив про це на ютубі...
-Не дарма ж в американському сенаті не була прийнята допомога Україні в 40 млрд.дол.... тому , що сенатор Рон Пол її заблокував "без введення в текст закону вимоги про заснування в США посади Генерального інспектора по контролю за цільовим використанням Україною коштів", які виділяють нам США ...
Тобто - диму без вогню не буває!
Військові потреби по їхній версії - це тільки з/п і зброя.
Це або диванні ідіоти, або конторські.
Чиновник настаивает на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.
Теперь вопрос с голосованием в Сенате о выделении 40 млрд затянется до следующей недели.
UPD: Сам законопроект не будет заблокирован, сенаторы Рэнд Пол и Джон Кеннеди поддержали законопроект, однако выступили за введение специального генерального инспектора для контроля за расходами во избежание мошенничества.
ТРУХА⚡️Украина
"Удар бізнесу по печінці: законопроєкт 7311 від слуг."
https://www.youtube.com/watch?v=-**********
https://t.me/berezoview/16016 От як Трамп бачить Зеленського
ПИТАННЯ :
А у 95 бригаді борги по зарплатні з березня досі існують ??