За два місяці США надали Україні $14 млрд підтримки, - Карпентер

Сполучені Штати надали Україні за останні два місяці 14 мільярдів доларів як підтримку. США продовжать виділяти допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"В останні два місяці Конгрес виділив, а адміністрація надала приблизно 14 млрд доларів фінансування на безпеку, гуманітарну та економічну підтримку, що дозволило Сполученим Штатам підтримати Україну в її відповіді на агресію Росії в небачених раніше обсягах, масштабах і швидкості", - заявив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

Він додав, що минулого тижня президент США Джо Байден підписав акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні, що "надає ще один інструмент, який ми можемо використовувати для швидкого надання допомоги Україні у сфері безпеки".

"Сполучені Штати продовжать допомагати Україні захиститися від російської загарбницької війни і припинити немислимі військові злочини, скоєні військовослужбовцями РФ, і притягати винних до відповідальності", - заявив він.

Він додав, що безпрецедентні санкції, накладені на РФ, вже чинять негативний вплив на російську економіку і майже тисячу компаній приватного сектора покинули Росію.

Читайте: У "фільтраційних таборах" окупантів перебувають тисячі українців, - Карпентер