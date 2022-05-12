УКР
У "фільтраційних таборах" окупантів перебувають тисячі українців, - Карпентер

У створених Росією на окупованих територіях України "фільтраційних таборах" знаходяться кілька тисяч українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"За оцінкою Сполучених Штатів, російські війська перемістили щонайменше кілька тисяч українців для обробки в "фільтраційні табори" та евакуювали ще щонайменше десятки тисяч у росію чи на контрольовану росією територію, іноді не повідомляючи евакуйованим їх кінцевий пункт призначення. Лише з Маріуполя, за нашими оцінками, російські сили примусово переселили тисячі мирних жителів на територію росії", - розповів він.

Посилаючись на свідчення очевидців, Карпентер наголосив, що у цих "фільтраційних таборах" проводять жорстокі допити українців з метою встановлення осіб, які можуть бути пов’язані з українським урядом та військовими або ж просто мають "проукраїнські" погляди.

"За численними свідченнями очевидців, "фільтрація" тягне за собою побиття та катування осіб, щоб виявити, чи мають вони хоча б найменшу лояльність українській державі. Згідно з цими повідомленнями, тих, кого запідозрено у такій лояльності, переводять до так званої "донецької народної республіки", де на них чекає темна доля", - повідомив очільник американської місії в ОБСЄ.

Карпентер навів кілька свідчень людей, які пройшли через ці "фільтраційні табори" і розповіли про можливі катування та вбивства.

Також читайте: Росія може спробувати анексувати "ЛДНР" та окуповану Херсонщину, - Карпентер

окупація (6860) Карпентер Майкл (86)
у чекалкина увёл...
12.05.2022 20:45 Відповісти
Так воно ж тепер патрєот і русофоб.
12.05.2022 20:49 Відповісти
это те кто до последнего не верил в победу Украины
12.05.2022 20:49 Відповісти
Що ще за фільтраційні табори,у 21 столітті, *****, у центрі Європи? Світова спільнота має про це волати на весь світ, а не сухо констатувати!
12.05.2022 20:49 Відповісти
Самые обычные, хи-хи, в Китае вон тоже такие есть, на них тоже никто не реагирует, увы... Люди не меняются, меняются технологии.
12.05.2022 21:02 Відповісти
12.05.2022 20:51 Відповісти
Німці відправляли остарбайтерів до Німеччини на роботу, а ці до таборів гулагУ. А називають - фільтраційні табори. Лицеміри та злочинці.
12.05.2022 21:57 Відповісти
Если это не геноцид, то что такое геноцид? Орки - мутанты.
12.05.2022 23:06 Відповісти
речі треба називати своїми іменами, це концтабір!
03.06.2022 07:43 Відповісти
 
 