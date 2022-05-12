В "фильтрационных лагерях" оккупантов находятся тысячи украинцев, - Карпентер

В созданных Россией на оккупированных территориях Украины "фильтрационных лагерях" находятся несколько тысяч украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"По оценке Соединенных Штатов, российские войска переместили по меньшей мере несколько тысяч украинцев для обработки в "фильтрационные лагеря" и эвакуировали еще по меньшей мере десятки тысяч в россию или на контролируемую россией территорию, иногда не сообщая эвакуированным их конечный пункт назначения. Только из Мариуполя, по нашим оценкам, российские силы принудительно переселили тысячи мирных жителей на территорию россии", - заявил он.

Ссылаясь на показания очевидцев, Карпентер указал на то, что в этих "фильтрационных лагерях" проводят жестокие допросы украинцев с целью установления лиц, которые могут быть связаны с украинским правительством и военными или просто имеют "проукраинские" взгляды.

"По многочисленным свидетельствам очевидцев, "фильтрация" влечет избиение и пытки лиц, чтобы обнаружить, имеют ли они хотя бы малейшую лояльность украинскому государству. Согласно этим сообщениям, тех, кто заподозрен в такой лояльности, переводят в так называемую "донецкую народную республики", где их ждет темная судьба", - заявил глава американской миссии в ОБСЕ.

Карпентер привел несколько свидетельств людей, которые прошли через эти "фильтрационные лагеря" и рассказали о возможных пытках и убийствах.

Также читайте: "Референдумы" на оккупированных территориях Украины не будут признаны, - миссия ЕС при ОБСЕ