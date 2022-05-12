РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7482 посетителя онлайн
Новости Война
2 673 9

В "фильтрационных лагерях" оккупантов находятся тысячи украинцев, - Карпентер

рф,окупанти,окупант,рашист

В созданных Россией на оккупированных территориях Украины "фильтрационных лагерях" находятся несколько тысяч украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"По оценке Соединенных Штатов, российские войска переместили по меньшей мере несколько тысяч украинцев для обработки в "фильтрационные лагеря" и эвакуировали еще по меньшей мере десятки тысяч в россию или на контролируемую россией территорию, иногда не сообщая эвакуированным их конечный пункт назначения. Только из Мариуполя, по нашим оценкам, российские силы принудительно переселили тысячи мирных жителей на территорию россии", - заявил он.

Ссылаясь на показания очевидцев, Карпентер указал на то, что в этих "фильтрационных лагерях" проводят жестокие допросы украинцев с целью установления лиц, которые могут быть связаны с украинским правительством и военными или просто имеют "проукраинские" взгляды.

"По многочисленным свидетельствам очевидцев, "фильтрация" влечет избиение и пытки лиц, чтобы обнаружить, имеют ли они хотя бы малейшую лояльность украинскому государству. Согласно этим сообщениям, тех, кто заподозрен в такой лояльности, переводят в так называемую "донецкую народную республики", где их ждет темная судьба", - заявил глава американской миссии в ОБСЕ.

Карпентер привел несколько свидетельств людей, которые прошли через эти "фильтрационные лагеря" и рассказали о возможных пытках и убийствах.

Также читайте: "Референдумы" на оккупированных территориях Украины не будут признаны, - миссия ЕС при ОБСЕ

оккупация (10299) Карпентер Майкл (76)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у чекалкина увёл...
показать весь комментарий
12.05.2022 20:45 Ответить
Так воно ж тепер патрєот і русофоб.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:49 Ответить
это те кто до последнего не верил в победу Украины
показать весь комментарий
12.05.2022 20:49 Ответить
Що ще за фільтраційні табори,у 21 столітті, *****, у центрі Європи? Світова спільнота має про це волати на весь світ, а не сухо констатувати!
показать весь комментарий
12.05.2022 20:49 Ответить
Самые обычные, хи-хи, в Китае вон тоже такие есть, на них тоже никто не реагирует, увы... Люди не меняются, меняются технологии.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:02 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 20:51 Ответить
Німці відправляли остарбайтерів до Німеччини на роботу, а ці до таборів гулагУ. А називають - фільтраційні табори. Лицеміри та злочинці.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:57 Ответить
Если это не геноцид, то что такое геноцид? Орки - мутанты.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:06 Ответить
речі треба називати своїми іменами, це концтабір!
показать весь комментарий
03.06.2022 07:43 Ответить
 
 