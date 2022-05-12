УКР
Росія може спробувати анексувати "ЛДНР" та окуповану Херсонщину, - Карпентер

рф,окупанти

Російська Федерація може спробувати у найближчі тижні чи місяці анексувати так звані "ЛДНР" і розглядає аналогічну операцію для окупованої Херсонщини.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стає дедалі очевиднішим, що війна Росії - це спроба придушити українську ідентичність та культуру. Схоже, що москва планує спробувати примусово анексувати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки" у найближчі тижні чи місяці і розглядає аналогічну операцію для Херсонської області", - пояснив він.

За його словами, на підконтрольних їй територіях Росія примусово перевела школи на навчальну програму РФ та ввела в загальний обіг російський рубль. Крім того, РФ почала змінювати назви міст і сіл на підконтрольних їй територіях, як і переписувати дорожні знаки з української на російську мову.

"Військова кампанія Росії підтримується безперервною, дегуманізуючою пропагандою, яку постійно ведуть російські урядовці та державні чи контрольовані державою ЗМІ, які заперечують, що Україна історично чи культурно відрізняється від Росії або що вона має право існувати як суверенна, незалежна національна держава", - додав постійний представник США.

Автор: 

+16
Рішатимуть ЗСУ
12.05.2022 19:03 Відповісти
+16
+16
12.05.2022 19:08 Відповісти
+12
12.05.2022 19:10 Відповісти
+12
12.05.2022 19:03 Відповісти
12.05.2022 19:10 Відповісти
Рішатимуть ЗСУ
показати весь коментар
12.05.2022 19:15 Відповісти
Тому вирішувати має народ,як суверен влади !!!)))
12.05.2022 19:16 Відповісти
12.05.2022 19:08 Відповісти
12.05.2022 19:19 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 21:14 Відповісти
Нехай потішаться.
12.05.2022 19:04 Відповісти
12.05.2022 19:16 Відповісти
12.05.2022 20:00 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 19:06 Відповісти
Так йди комадувати, **** ти тут сидиш
12.05.2022 19:07 Відповісти
shto eto pomenjaet ?
Нехай потішаться.
показати весь коментар
12.05.2022 19:10 Відповісти
12.05.2022 19:10 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 20:00 Відповісти
Как свежачек , так и зрада зрадная.
показати весь коментар
12.05.2022 19:27 Відповісти
Кацапы ИПСО разгоняют, инфу надо очень жестко фильтровать. Хотя такая чушь только для совсем чахлых духом зайдет.
12.05.2022 20:50 Відповісти
12.05.2022 19:07 Відповісти
12.05.2022 19:11 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 19:13 Відповісти
відповідно до військових разрахунків. ТРЕБА ЩОДЕННО ВБИВАТИ ДЕСЬ 2000 ОРКІВ, а вбивають ЗСУ до 400... тому це мало на що впливає....
12.05.2022 19:19 Відповісти
12.05.2022 19:10 Відповісти
12.05.2022 19:16 Відповісти
Це не питання мирних мітингів
12.05.2022 19:18 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 19:20 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Хороший колаборант == мертвий

12.05.2022 19:24 Відповісти

Москалєй убивать не гріх. Бо вони вас уб'ють.
12.05.2022 19:27 Відповісти
12.05.2022 19:27 Відповісти
12.05.2022 19:30 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 19:32 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
12.05.2022 21:11 Відповісти
12.05.2022 19:11 Відповісти
12.05.2022 19:55 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 19:33 Відповісти
З Боневтіком і Дєрьмаком ЗСУ розбиратися будуть, я думаю скоро.
12.05.2022 19:45 Відповісти
12.05.2022 19:19 Відповісти
12.05.2022 19:43 Відповісти
Нада усих бомбіть
12.05.2022 19:54 Відповісти
Кота Сємьона уже разбомбіло вхлам...
12.05.2022 19:59 Відповісти
ОБАНА! Кто еще не знал?
12.05.2022 20:01 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 20:18 Відповісти
Хороший окупант == мертвий
12.05.2022 20:28 Відповісти
12.05.2022 19:22 Відповісти
12.05.2022 22:20 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 23:20 Відповісти
Москалєй убивать не гріх. Бо вони вас уб'ють.
13.05.2022 03:16 Відповісти
12.05.2022 19:27 Відповісти
Не тормозіть пацани. Мало сказать - це Україна.
показати весь коментар
12.05.2022 19:30 Відповісти
Для тех, кто говорит, что для нас это ничего не изменит: ещё как может изменить. Аннексированные территории уже будут рассматриваться как территория РФ, а угроза их территориальной целостности сами знаете к чему ведёт. Кто-нибудь хочет, чтобы по нам ударили ЯО? Я лично - нет. Сори, мне нах не уперлись такие перспективы
показати весь коментар
12.05.2022 19:32 Відповісти
То шо делать, сдаваться ?! Козломордый, рога торчат с 3 мая у тебя !

Уже пих, ЯО или нет, по тебе лично тоже ответка -ЯО. ТАК ШО ТУТ БЕЗ ВАРИКОВ - ИЛИ В УЛУСЫ И СТОЙБИЩА ИЛИ В ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ
показати весь коментар
12.05.2022 19:40 Відповісти
Та задолбали вы! У меня был другой аккаунт. И не твоё дело, когда я зарегал второй. Козломордого в зеркале увидишь
показати весь коментар
12.05.2022 21:11 Відповісти
Якщо відбудеться "офіційна" анексія нових територій, це, так би мовити, розмиє дещо "унікальний" статус Криму.
І якщо раніше могли бути якісь вагання політичного керівництва України саме щодо негайного повернення півострова, то тепер це питання буде виглядати цілком однозначно, - треба відвойовувати все!
показати весь коментар
12.05.2022 19:55 Відповісти
Ну що, Бонєвтік, починай просити дозвіл у Єрмака, на боротьбу (знищення) колоборантів...
показати весь коментар
12.05.2022 19:33 Відповісти
З Боневтіком і Дєрьмаком ЗСУ розбиратися будуть, я думаю скоро.
показати весь коментар
12.05.2022 19:45 Відповісти
За Херсонщину зелену шоблу до відповіді! Шашликі "удалісь", Зечмо.
показати весь коментар
12.05.2022 19:43 Відповісти
Нада усих бомбіть
показати весь коментар
12.05.2022 19:54 Відповісти
Кота Сємьона уже разбомбіло вхлам...

показати весь коментар
12.05.2022 19:59 Відповісти
ОБАНА! Кто еще не знал?
показати весь коментар
12.05.2022 20:01 Відповісти
Чому не звільняють херсонщину? "патамуша будит многа патерь"?
показати весь коментар
12.05.2022 20:18 Відповісти
Вообще пох что хочет ********, у ВСУ другое мнение..
показати весь коментар
12.05.2022 20:28 Відповісти
"...попытаться аннексировать". Аннексировала, анексировала, да не выанексировала. Подавилась, тварь.
показати весь коментар
12.05.2022 22:20 Відповісти
автор, пиши правильно - не ЛДНР, а ОРДЛО!!!
показати весь коментар
12.05.2022 23:20 Відповісти
Че эту тему мусолить....
Никто рашке не помешает в одну неделю нарисовать референдум и заявку на включение хоть Ватикана в состав....
Затем в течение дня принимается закон о включении в состав и меняется Конституция.... И все.... Схема накатана... Можно включить и Японию и Польшу с чехией....
показати весь коментар
13.05.2022 03:16 Відповісти
 
 