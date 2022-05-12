Росія може спробувати анексувати "ЛДНР" та окуповану Херсонщину, - Карпентер
Російська Федерація може спробувати у найближчі тижні чи місяці анексувати так звані "ЛДНР" і розглядає аналогічну операцію для окупованої Херсонщини.
Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стає дедалі очевиднішим, що війна Росії - це спроба придушити українську ідентичність та культуру. Схоже, що москва планує спробувати примусово анексувати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки" у найближчі тижні чи місяці і розглядає аналогічну операцію для Херсонської області", - пояснив він.
За його словами, на підконтрольних їй територіях Росія примусово перевела школи на навчальну програму РФ та ввела в загальний обіг російський рубль. Крім того, РФ почала змінювати назви міст і сіл на підконтрольних їй територіях, як і переписувати дорожні знаки з української на російську мову.
"Військова кампанія Росії підтримується безперервною, дегуманізуючою пропагандою, яку постійно ведуть російські урядовці та державні чи контрольовані державою ЗМІ, які заперечують, що Україна історично чи культурно відрізняється від Росії або що вона має право існувати як суверенна, незалежна національна держава", - додав постійний представник США.
Как свежачек , так и зрада зрадная.
"ЗСУ нічого не можуть зробити! це каже про пагане забеспечення наших зброєю! де ж та допомога від союзників?" Ботяра, ЗСУ УЖЕ зашкварило десятки тысяч "твоих" и обеспечение оружием с Запада будет только нарастать . Твои зрадные высеры не пройдут., кизда твоей рашке будет .
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Уже пих, ЯО или нет, по тебе лично тоже ответка -ЯО. ТАК ШО ТУТ БЕЗ ВАРИКОВ - ИЛИ В УЛУСЫ И СТОЙБИЩА ИЛИ В ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ
І якщо раніше могли бути якісь вагання політичного керівництва України саме щодо негайного повернення півострова, то тепер це питання буде виглядати цілком однозначно, - треба відвойовувати все!
Никто рашке не помешает в одну неделю нарисовать референдум и заявку на включение хоть Ватикана в состав....
Затем в течение дня принимается закон о включении в состав и меняется Конституция.... И все.... Схема накатана... Можно включить и Японию и Польшу с чехией....