Россия может попытаться аннексировать "ЛДНР" и оккупированную Херсонщину, - Карпентер
Российская Федерация может попробовать в ближайшие недели или месяцы аннексировать так называемые ЛДНР и рассматривает аналогичную операцию для оккупированной Херсонщины.
Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Становится все очевиднее, что война россии – это попытка подавить украинскую идентичность и культуру. Похоже, что москва планирует попробовать принудительно аннексировать так называемые "донецкую и луганскую народные республики" в ближайшие недели или месяцы и рассматривает аналогичную операцию для Херсонской области", - сказал Карпентер.
По его словам, на подконтрольных ей территориях россия принудительно перевела школы на обучающую программу российской федерации и ввела в общее обращение российский рубль. Кроме того, рф начала менять названия городов и сел на подконтрольных ей территориях, как и переписывать дорожные знаки с украинского на русский язык.
"Военная кампания России поддерживается непрерывной, дегуманизирующей пропагандой, которую постоянно ведут российские чиновники и государственные или контролируемые государством СМИ, которые отрицают, что Украина исторически или культурно отличается от россии или что она имеет право существовать как суверенное, независимое национальное государство", - заявил постоянный представитель США.
Как свежачек , так и зрада зрадная.
"ЗСУ нічого не можуть зробити! це каже про пагане забеспечення наших зброєю! де ж та допомога від союзників?" Ботяра, ЗСУ УЖЕ зашкварило десятки тысяч "твоих" и обеспечение оружием с Запада будет только нарастать . Твои зрадные высеры не пройдут., кизда твоей рашке будет .
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Уже пих, ЯО или нет, по тебе лично тоже ответка -ЯО. ТАК ШО ТУТ БЕЗ ВАРИКОВ - ИЛИ В УЛУСЫ И СТОЙБИЩА ИЛИ В ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ
І якщо раніше могли бути якісь вагання політичного керівництва України саме щодо негайного повернення півострова, то тепер це питання буде виглядати цілком однозначно, - треба відвойовувати все!
Никто рашке не помешает в одну неделю нарисовать референдум и заявку на включение хоть Ватикана в состав....
Затем в течение дня принимается закон о включении в состав и меняется Конституция.... И все.... Схема накатана... Можно включить и Японию и Польшу с чехией....