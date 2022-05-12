Россия может попытаться аннексировать "ЛДНР" и оккупированную Херсонщину, - Карпентер

Российская Федерация может попробовать в ближайшие недели или месяцы аннексировать так называемые ЛДНР и рассматривает аналогичную операцию для оккупированной Херсонщины.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер

"Становится все очевиднее, что война россии – это попытка подавить украинскую идентичность и культуру. Похоже, что москва планирует попробовать принудительно аннексировать так называемые "донецкую и луганскую народные республики" в ближайшие недели или месяцы и рассматривает аналогичную операцию для Херсонской области", - сказал Карпентер.

По его словам, на подконтрольных ей территориях россия принудительно перевела школы на обучающую программу российской федерации и ввела в общее обращение российский рубль. Кроме того, рф начала менять названия городов и сел на подконтрольных ей территориях, как и переписывать дорожные знаки с украинского на русский язык.

"Военная кампания России поддерживается непрерывной, дегуманизирующей пропагандой, которую постоянно ведут российские чиновники и государственные или контролируемые государством СМИ, которые отрицают, что Украина исторически или культурно отличается от россии или что она имеет право существовать как суверенное, независимое национальное государство", - заявил постоянный представитель США.

