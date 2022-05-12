РУС
Россия может попытаться аннексировать "ЛДНР" и оккупированную Херсонщину, - Карпентер

рф,окупанти

Российская Федерация может попробовать в ближайшие недели или месяцы аннексировать так называемые ЛДНР и рассматривает аналогичную операцию для оккупированной Херсонщины.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Становится все очевиднее, что война россии – это попытка подавить украинскую идентичность и культуру. Похоже, что москва планирует попробовать принудительно аннексировать так называемые "донецкую и луганскую народные республики" в ближайшие недели или месяцы и рассматривает аналогичную операцию для Херсонской области", - сказал Карпентер.

По его словам, на подконтрольных ей территориях россия принудительно перевела школы на обучающую программу российской федерации и ввела в общее обращение российский рубль. Кроме того, рф начала менять названия городов и сел на подконтрольных ей территориях, как и переписывать дорожные знаки с украинского на русский язык.

"Военная кампания России поддерживается непрерывной, дегуманизирующей пропагандой, которую постоянно ведут российские чиновники и государственные или контролируемые государством СМИ, которые отрицают, что Украина исторически или культурно отличается от россии или что она имеет право существовать как суверенное, независимое национальное государство", - заявил постоянный представитель США.

Рішатимуть ЗСУ
Нажаль ні, бо ЗСУ (солдати) виконують накази вищого командування. А те командування не здатне навіть розбомбити залізницю крим- південь, по якій звісно йде тилове забезпечення рашистів в Херсонщині Запоріжжі і Донеччини.
Рішатимуть ЗСУ
12.05.2022 19:03 Ответить
Нажаль ні, бо ЗСУ (солдати) виконують накази вищого командування. А те командування не здатне навіть розбомбити залізницю крим- південь, по якій звісно йде тилове забезпечення рашистів в Херсонщині Запоріжжі і Донеччини.
12.05.2022 19:08 Ответить
там багато мишибратьєв , нажаль та судячи з Херсону...
12.05.2022 19:15 Ответить
Тому вирішувати має народ,як суверен влади !!!)))
12.05.2022 19:16 Ответить
от кудла у лекспертов явно про-рашисткие рекламные ВЫСЕРЫ ЦЕНЗОР ХОРОШ ПЕЧАТАТЬ ВСЯКУЮ ***** ЛЕКСПЕРТОВ КОТОРЫМ ПОРА УЖЕ КАМЕРУ ВЫДЕЛЯТЬ И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО...
12.05.2022 19:19 Ответить
Так йди комадувати, **** ти тут сидиш
12.05.2022 21:14 Ответить
Нехай потішаться.
12.05.2022 19:04 Ответить
Апетит у кацапосвиней зменшується поступово, з моменту початку війни.Незабаром лапотне стадо не захоче ні лугандонії ні Криму,тільки б не здохнути.
12.05.2022 20:00 Ответить
Украина не остановится воевать, пока не освободит все свои земли и ничего не остановит украинский народ!!!
12.05.2022 19:06 Ответить
лднр вже таке з 2014 року, для нас немає різниці крим чи домбас, але як це допоможе кацапам?
12.05.2022 19:07 Ответить
shto eto pomenjaet ?
12.05.2022 19:08 Ответить
і що це змінює ? ЗСУ складе зброю відступить і скаже ок забирайте собі тепер все це росія раз ви так вирішили раз ви ввели рубль ваша взяла
12.05.2022 19:10 Ответить
12.05.2022 19:10 Ответить
"тиждні або місяці".... Тобто це прогноз що ЗСУ нічого не вдіє за цей час? Місяці!!! А як ленд-ліз? 40 країн допомога?
12.05.2022 19:10 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:10.03.2022

Как свежачек , так и зрада зрадная.

"ЗСУ нічого не можуть зробити! це каже про пагане забеспечення наших зброєю! де ж та допомога від союзників?" Ботяра, ЗСУ УЖЕ зашкварило десятки тысяч "твоих" и обеспечение оружием с Запада будет только нарастать . Твои зрадные высеры не пройдут., кизда твоей рашке будет .
12.05.2022 19:27 Ответить
Кацапы ИПСО разгоняют, инфу надо очень жестко фильтровать. Хотя такая чушь только для совсем чахлых духом зайдет.
12.05.2022 20:50 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
12.05.2022 19:11 Ответить
Терорист это маджахед на ишаке в Африке.
12.05.2022 19:13 Ответить
відповідно до військових разрахунків. ТРЕБА ЩОДЕННО ВБИВАТИ ДЕСЬ 2000 ОРКІВ, а вбивають ЗСУ до 400... тому це мало на що впливає....
12.05.2022 19:19 Ответить
Здається це вже відбулось. Повернеться тільки військовим шляхом.
12.05.2022 19:16 Ответить
Це не питання мирних мітингів
12.05.2022 19:18 Ответить
Партизаньте лутшей. Допоможіть ЗСУ
12.05.2022 19:20 Ответить
Хороший окупант == мертвий
12.05.2022 19:22 Ответить
Хороший колаборант == мертвий
12.05.2022 19:24 Ответить
Москалєй убивать не гріх. Бо вони вас уб'ють.
12.05.2022 19:27 Ответить
Не тормозіть пацани. Мало сказать - це Україна.
12.05.2022 19:30 Ответить
Для тех, кто говорит, что для нас это ничего не изменит: ещё как может изменить. Аннексированные территории уже будут рассматриваться как территория РФ, а угроза их территориальной целостности сами знаете к чему ведёт. Кто-нибудь хочет, чтобы по нам ударили ЯО? Я лично - нет. Сори, мне нах не уперлись такие перспективы
12.05.2022 19:32 Ответить
То шо делать, сдаваться ?! Козломордый, рога торчат с 3 мая у тебя !

Уже пих, ЯО или нет, по тебе лично тоже ответка -ЯО. ТАК ШО ТУТ БЕЗ ВАРИКОВ - ИЛИ В УЛУСЫ И СТОЙБИЩА ИЛИ В ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ
12.05.2022 19:40 Ответить
Та задолбали вы! У меня был другой аккаунт. И не твоё дело, когда я зарегал второй. Козломордого в зеркале увидишь
12.05.2022 21:11 Ответить
Якщо відбудеться "офіційна" анексія нових територій, це, так би мовити, розмиє дещо "унікальний" статус Криму.
І якщо раніше могли бути якісь вагання політичного керівництва України саме щодо негайного повернення півострова, то тепер це питання буде виглядати цілком однозначно, - треба відвойовувати все!
12.05.2022 19:55 Ответить
Ну що, Бонєвтік, починай просити дозвіл у Єрмака, на боротьбу (знищення) колоборантів...
12.05.2022 19:33 Ответить
З Боневтіком і Дєрьмаком ЗСУ розбиратися будуть, я думаю скоро.
12.05.2022 19:45 Ответить
За Херсонщину зелену шоблу до відповіді! Шашликі "удалісь", Зечмо.
12.05.2022 19:43 Ответить
Нада усих бомбіть
12.05.2022 19:54 Ответить
Кота Сємьона уже разбомбіло вхлам...

12.05.2022 19:59 Ответить
ОБАНА! Кто еще не знал?
12.05.2022 20:01 Ответить
Чому не звільняють херсонщину? "патамуша будит многа патерь"?
12.05.2022 20:18 Ответить
Вообще пох что хочет ********, у ВСУ другое мнение..
12.05.2022 20:28 Ответить
"...попытаться аннексировать". Аннексировала, анексировала, да не выанексировала. Подавилась, тварь.
12.05.2022 22:20 Ответить
автор, пиши правильно - не ЛДНР, а ОРДЛО!!!
12.05.2022 23:20 Ответить
Че эту тему мусолить....
Никто рашке не помешает в одну неделю нарисовать референдум и заявку на включение хоть Ватикана в состав....
Затем в течение дня принимается закон о включении в состав и меняется Конституция.... И все.... Схема накатана... Можно включить и Японию и Польшу с чехией....
13.05.2022 03:16 Ответить
 
 