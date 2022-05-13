Окупанти знищили майже 38 тис. житлових будинків в Україні, - Денісова

Росіяни зруйнували в Україні майже 38 тис. житлових будинків, помешкання потребують понад 220 тис. громадян

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Денісова підписала меморандум із Міжнародною асоціацією "АТА", який передбачає надання тимчасового житла українцям, які втратили дім унаслідок війни РФ проти України.

"Наголосила, що військами країни-агресора у мирних населених пунктах зруйновано майже 38 тис. житлових будинків, через що понад 220 тис. громадян потребують житла, принаймні для тимчасового проживання", - зауважила Денісова.

Асоціація й омбудсмен домовилися про напрацювання механізмів захисту прав українців на житло.

