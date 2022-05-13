УКР
Окупанти знищили майже 38 тис. житлових будинків в Україні, - Денісова

війна,ірпінь

Росіяни зруйнували в Україні майже 38 тис. житлових будинків, помешкання потребують понад 220 тис. громадян

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Денісова підписала меморандум із Міжнародною асоціацією "АТА", який передбачає надання тимчасового житла українцям, які втратили дім унаслідок війни РФ проти України.

"Наголосила, що військами країни-агресора у мирних населених пунктах зруйновано майже 38 тис. житлових будинків, через що понад 220 тис. громадян потребують житла, принаймні для тимчасового проживання", - зауважила Денісова.

Асоціація й омбудсмен домовилися про напрацювання механізмів захисту прав українців на житло.

Також читайте: Для осіб, які втратили житло внаслідок війни, побудують 2 ЖК в Ірпені та Бородянці

Денісова Людмила житло
Всё должно быть восстановлено за счёт Параши и руками её каторжан. Они веками привыкли к каторге, пусть теперь и поработают как следует под дулами автоматов.
"Москоу, Москоу, на развалинах Кремля мы построим лагеря, аха-ха-ха-ха."

показати весь коментар
13.05.2022 08:15 Відповісти
Вони ніколи не визнають провину, подивіться на російських емігрантів які десятками років живуть в нормальних країнах, мають доступ до інформації і всеодно на Українців кидаються як бішені собаки. Максимум що ми можемо це конфіскувати кацапські активи, але і тут країни як Франція віддати нам ті гроші відмовляється.
показати весь коментар
13.05.2022 08:27 Відповісти
Нам их признание до лампочки. Они будут работать всю оставшуюся жизнь за миску баланды и воду. Боярышник будут наливать всем желающим, но на метиловом спирту.
показати весь коментар
13.05.2022 08:53 Відповісти
Німці платили репарації та визнали притензії тільки тому що їх державу окупували й примусили прийняти зобов'язання, з кацапньою так не вийде, навіть якщо гном завтра здохне і до влади прийдуть ліберали.
показати весь коментар
13.05.2022 11:14 Відповісти
Нам не надо признания каZZапов. Нам надо их физическое уничтожение, или их рабский труд до тех пор, пока последний из них не сдохнет.
показати весь коментар
13.05.2022 11:35 Відповісти
А в чому проблема державі викупити з ринку нерухомості у нас українців вільні квартири в придатному для життя стані і роздати їх тим, в кого зруйноване житло, а денісова??? Аааа, може в тому що ви ватні зелені гниди краще вдавитесь, ніж гроші своїм громадянам заплотите!
показати весь коментар
13.05.2022 15:35 Відповісти
 
 