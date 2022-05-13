Окупанти знищили майже 38 тис. житлових будинків в Україні, - Денісова
Росіяни зруйнували в Україні майже 38 тис. житлових будинків, помешкання потребують понад 220 тис. громадян
Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Денісова підписала меморандум із Міжнародною асоціацією "АТА", який передбачає надання тимчасового житла українцям, які втратили дім унаслідок війни РФ проти України.
"Наголосила, що військами країни-агресора у мирних населених пунктах зруйновано майже 38 тис. житлових будинків, через що понад 220 тис. громадян потребують житла, принаймні для тимчасового проживання", - зауважила Денісова.
Асоціація й омбудсмен домовилися про напрацювання механізмів захисту прав українців на житло.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Москоу, Москоу, на развалинах Кремля мы построим лагеря, аха-ха-ха-ха."