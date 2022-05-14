У Києві поновили роботу 37 диппредставництв, - Зеленський
У Києві поновили роботу 37 дипломатичних представництв іноземних держав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні Президент Володимир Зеленський
"Вже 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві. І я вдячний усім з них, бо це – 37 доказів того, що Україна стоїть міцно та має перспективи, на відміну від російської федерації. Впевнений, що скоро ще й інші іноземні представництва повернуться до столиці", - сказав Зеленський.
