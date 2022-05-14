УКР
У Києві поновили роботу 37 диппредставництв, - Зеленський

У Києві поновили роботу 37 дипломатичних представництв іноземних держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні Президент Володимир Зеленський

"Вже 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві. І я вдячний усім з них, бо це – 37 доказів того, що Україна стоїть міцно та має перспективи, на відміну від російської федерації. Впевнений, що скоро ще й інші іноземні представництва повернуться до столиці", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівники посольств США, Великої Британії, Німеччини та Франції зустрілись у Києві. ФОТО

Вже почуваються в безпеці?
14.05.2022 01:37 Відповісти
А як же АЗОВ?
14.05.2022 01:39 Відповісти
З АЗОВОМ що буде?
14.05.2022 01:41 Відповісти
размінований Чонгар і Марік нехай тобі сниться - падло зелене...
в кого діти - в кого похорон.....
14.05.2022 02:25 Відповісти
Під твоїм неусипним контролем!???
14.05.2022 07:13 Відповісти
Значить ці країни вірять в ЗСУ та Залужного.
14.05.2022 07:53 Відповісти
 
 