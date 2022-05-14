4 674 10
США погрожують іноземним банкам санкціями за допомогу Росії
Заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо провів приватну зустріч з представниками міжнародних фінансових організацій, щоб роз'яснити їм наслідки допомоги Росії в обході міжнародних санкцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
"Якщо ви надаєте матеріальну підтримку особі або організації, що знаходиться під санкціями, ми можемо поширити на вас наш режим санкцій і використовувати наші інструменти, щоб притиснути вас", - заявив американський чиновник.
За його словами, навіть якщо фінансові установи базуються в країнах, які не ввели обмеження проти Росії, це не означає, що компанії "недоторканні", якщо порушать санкції США і Європи.
