УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9135 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
4 674 10

США погрожують іноземним банкам санкціями за допомогу Росії

сша,прапор

Заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо провів приватну зустріч з представниками міжнародних фінансових організацій, щоб роз'яснити їм наслідки допомоги Росії в обході міжнародних санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

"Якщо ви надаєте матеріальну підтримку особі або організації, що знаходиться під санкціями, ми можемо поширити на вас наш режим санкцій і використовувати наші інструменти, щоб притиснути вас", - заявив американський чиновник.

За його словами, навіть якщо фінансові установи базуються в країнах, які не ввели обмеження проти Росії, це не означає, що компанії "недоторканні", якщо порушать санкції США і Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський мільярдер Тіньков: Кремль змусив мене продати банк за копійки, бо я виступав проти війни

Автор: 

банки (7899) США (24362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А тим часом через невідключений від свіфту газпромбанк москальські підпріємства і організації, включно з військовими, проводять операції і обходять санкції. Наразі санкції проти газпромбанку запровадила лише Велика Британія.
показати весь коментар
14.05.2022 01:59 Відповісти
+7
Грузини та молдавани напряглися...
показати весь коментар
14.05.2022 01:52 Відповісти
+5
Файно. Санкції русню роблять тількі краще.
показати весь коментар
14.05.2022 02:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грузини та молдавани напряглися...
показати весь коментар
14.05.2022 01:52 Відповісти
"Напряглися", на жаль, старі читачі Цензора вчергове з того, що написане в заголовку.
показати весь коментар
14.05.2022 02:01 Відповісти
А тим часом через невідключений від свіфту газпромбанк москальські підпріємства і організації, включно з військовими, проводять операції і обходять санкції. Наразі санкції проти газпромбанку запровадила лише Велика Британія.
показати весь коментар
14.05.2022 01:59 Відповісти
Санкції проти газпромбанку - це неможливість оплатити газ і нафту, відповідно неможливість їх отримати. Щось іще не зрозуміло?
показати весь коментар
14.05.2022 10:25 Відповісти
Файно. Санкції русню роблять тількі краще.
показати весь коментар
14.05.2022 02:07 Відповісти
Нікуди сволочі не сховаються. Хоч в Емірати,хоч на Марс тікай.А вуйко Сем знайде.
показати весь коментар
14.05.2022 02:16 Відповісти
каци - скупайте долляри - псят центів не доложу....
показати весь коментар
14.05.2022 02:16 Відповісти
відовідатимеш, тварино, за все.
показати весь коментар
14.05.2022 02:21 Відповісти
Унылое гебье видит во сне как найдет в Европе спекулянтов будет продавать им награбленное и краденное за грязные деньги.
показати весь коментар
14.05.2022 07:03 Відповісти
Це попередження для китайських банків. Там розміщено 17% рашкіного золотовалютного резерву. Китайські банки, обслуговувая рашку, рятують її від дефолту.
показати весь коментар
14.05.2022 12:13 Відповісти
 
 