США погрожують іноземним банкам санкціями за допомогу Росії

Заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо провів приватну зустріч з представниками міжнародних фінансових організацій, щоб роз'яснити їм наслідки допомоги Росії в обході міжнародних санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

"Якщо ви надаєте матеріальну підтримку особі або організації, що знаходиться під санкціями, ми можемо поширити на вас наш режим санкцій і використовувати наші інструменти, щоб притиснути вас", - заявив американський чиновник.

За його словами, навіть якщо фінансові установи базуються в країнах, які не ввели обмеження проти Росії, це не означає, що компанії "недоторканні", якщо порушать санкції США і Європи.

