УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9118 відвідувачів онлайн
Новини
14 913 48

Російський мільярдер Тіньков: Кремль змусив мене продати банк за копійки, бо я виступав проти війни

олег,тіньков

Бізнесмен з РФ Олег Тіньков, який відкрито виступив проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, каже, що Кремль примусив його терміново продати 35% "Тіньков-банку" олігарху Володимиру Потаніну. Сума угоди не обговорювалася й склала "копійки".

Про це Тіньков заявив New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, пропозиція продати банк надійшла наступного дня після того, як він опублікував в інстаграмі пост із критикою війни Росії проти України. Інакше банк погрожували націоналізувати.

Угоду було підписано минулого тижня. "Тіньков-банк" придбав близький до Кремля олігарх Володимир Потанін.

"Я не міг обговорювати ціну. Це було ніби потрапити в заручники - доводиться погоджуватися на те, що тоби пропонують. Я не міг вести переговори", - сказав Олег Тіньков.

Читайте: Російський мільярдер Тіньков: Армія - гівно, все в країні - гівно, 90% росіян проти війни

Бізнесмен каже, що близькі до російських спецслужб друзі попередили: його можуть вбити. Він був змушений винайняти охорону. З журналістами Тіньков спілкувався по телефону, не розкриваючи, де саме перебуває.

За словами Тінькова, його негативне ставлення до вторгнення Росії в Україну поділяють багато його бізнес-партнерів і навіть представників російської влади. Але всі вони бояться заявити про це відкрито.

"Я зрозумів, що Росії як країни більше не існує. Я вірив, що путінський режим - поганий. Але, звісно, гадки не мав, що він стане настільки катастрофічним", - каже Тіньков.

Також читайте: Путін планує зустрітися завтра з представниками великого бізнесу Росії, - Bloomberg

У Кремлі заяви бізнесмена не прокоментували. В проданому ним "Тіньков-банку" заявили, що "жодних погроз керівництву банку не було". "Олег не був у Москві багато років, не брав участі в житті компанії і не був причетний до жодних справ", - йдеться у коментарі банку.

Автор: 

банки (7765) олігарх (933) росія (65829) Тіньков Олег (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Еще Тиньков БОЛЬШОЙ ******. Потому что есть видео как ета хитрожопая путинская гнида поддерживала и ***** и войну в Украине. А как только запахло жареным волк сразу начал натягивать овечью шкуру
показати весь коментар
02.05.2022 12:42
+28
комусь це цікаво? хай потвори жеруть один одного, від цього краще буде всім людям.
показати весь коментар
02.05.2022 12:41
+15
Пішов ***** за кораблем
показати весь коментар
02.05.2022 12:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ходорковский-- 2.
показати весь коментар
02.05.2022 12:41 Відповісти
Чебурашка подобрал копейку и спрашивает у Гены: - Копейка - это сколько? - Отстань. - Много или мало? - Отстань. - Ну, скажи? - Много. https://anekdoty.ru/pro-Cheburashku/ Чебурашка зашел в https://anekdoty.ru/pro-magaziny/ магазин . Набрал много https://anekdoty.ru/pro-igrushki/ игрушек , подходит к продавцу: он на него смотрит. А тот кладет копейку и говорит ему: - Чего смотришь, сдачу давай!

показати весь коментар
02.05.2022 13:02 Відповісти
Пішов ***** за кораблем
показати весь коментар
02.05.2022 12:41 Відповісти
комусь це цікаво? хай потвори жеруть один одного, від цього краще буде всім людям.
показати весь коментар
02.05.2022 12:41 Відповісти
жабы и гадюки
показати весь коментар
02.05.2022 12:46 Відповісти
ніт. не потрібно ображати ні в чому невинних тварин, порівнюючи їх з руzzкіми потворами.
показати весь коментар
02.05.2022 12:58 Відповісти
Мы бедняки нового поколения: у нас есть дорогие смартфоны и https://anekdoty.ru/pro-kompyuter/ компьютеры , с помощью которых мы можем зайти в свой https://anekdoty.ru/pro-internet/ интернет -банк, чтобы убедиться, что у нас на счете нет ни копейки.

показати весь коментар
02.05.2022 13:03 Відповісти
причём тут это вобще?
показати весь коментар
02.05.2022 18:00 Відповісти
Еще Тиньков БОЛЬШОЙ ******. Потому что есть видео как ета хитрожопая путинская гнида поддерживала и ***** и войну в Украине. А как только запахло жареным волк сразу начал натягивать овечью шкуру
показати весь коментар
02.05.2022 12:42 Відповісти
в жизни не поверю что он не при делах, с таким банком и без краёв с пуцей
показати весь коментар
02.05.2022 13:13 Відповісти
Даже овечья шкура паршивая у него получилась. Он не возмущался ни нападением на Украину, ни по погибшим детям.

Нет, этот черт ныл, что армия у них никакая, а поскольку война оказалась им невыгодна, то надо дать ху@лу сохранить лицо.
показати весь коментар
02.05.2022 15:13 Відповісти
"Хороших русских" дуже мало, десь 24000. Але нащастя, кількість зростає кожен день.
показати весь коментар
02.05.2022 12:45 Відповісти
Хороших кацапів не буває. Це міжвидова боротьба орків. І думають вони про Україну однаково, тільки серед них є ліберасти.
показати весь коментар
02.05.2022 12:45 Відповісти
Коли хтось з наших щось починає плямкати про опозицію раші, про те, що там є адекватні і таке інше, кажу так.. всі адекватні виїхіли вже давно і ще у 2014 засудили анексію Криму і окупацію Донбасу. Можливо пару сотен залишились в самій рашці. Але це ну просто навіть не один відсоток! Все решта, опозиція, лібєрали і прочєє.. це біосміття! Агресивне, з невмираючим імперським запашком, іноді доволі освідчене і навіть інтелектуальне, але по суті своїй це сміття! Тому не шукайте там хороших рускіх! Їх там немає!

показати весь коментар
02.05.2022 12:52 Відповісти
это типа хорошая кацапка??
показати весь коментар
03.05.2022 00:14 Відповісти
Ти гівно брехливе!
Це ти зараз «проти війни», бо гроші почав втрачати.
До цього, все було чудово і війна тобі не заважала!
Тварюка кацапська.
показати весь коментар
02.05.2022 12:46 Відповісти
Ага "бізнесмен" *******.
показати весь коментар
02.05.2022 12:48 Відповісти
"Не таким русским" полагаются не такие гробы:
показати весь коментар
02.05.2022 12:48 Відповісти
тіньков - хрєнєньков, тут без різниці, головне щоб московія рухнула і залишилась у памяті кучки маразматиків.
показати весь коментар
02.05.2022 12:48 Відповісти
Аяяяй, бедненький. Как жалко.
показати весь коментар
02.05.2022 12:48 Відповісти
Анекдот из застойных времен. Вовочка кричит со двора https://anekdoty.ru/pro-mamu/ матери , стоящей на балконе: - Мам, кинь мне сюда 62 копейки! - Они же рассыпятся! - А ты их в три https://anekdoty.ru/pro-rubl/ рубля заверни...

показати весь коментар
02.05.2022 13:06 Відповісти
Сльезы мешают мине гававрить .....
показати весь коментар
02.05.2022 13:06 Відповісти
Адміністрація Цензора така цікава - ніби нам має бути не пох, шо там за парєбріком. Усі такі новини мають бути подані лише в контексті "чергова провокація ФСБ, аби створити видимість опозиції".
показати весь коментар
02.05.2022 12:49 Відповісти
Та якось по цимбалах їх "апазіція". А от новина, що жирного кацапа розкуркулили трохи - то навіть корисно, хай ніхто і не думає робити там бізнес чи інвестувати.
показати весь коментар
02.05.2022 15:18 Відповісти
Насрать.
показати весь коментар
02.05.2022 12:49 Відповісти
Вот что санкции животворящие делают. А еще пару месяцев назад Тиньков предлогал ***** короновать и сделать вечным императором не только Рашки а всех захваченных земель.
показати весь коментар
02.05.2022 12:49 Відповісти
Продав за "копійки", але їх кількість не назвав.
Причому, зразу же наступного дня, після "пропозиції", навіть не поламався пару днів.
І "на принцип" не пішов:
забажав хоч якісь грошики отримати, тільки би не змушувати "друзів" порушувати закон.
"Хто ж йому дохтор?"
Туда йому і дорога.
показати весь коментар
02.05.2022 12:50 Відповісти
ніяких рузкіх крім мертвих нам не потрібно, забирайте свою. погану культуру толстоєвських і Кавоковських, і засуньте її собі поглибше кацапня. в світі більше не буде ніякої рабсійської культури
показати весь коментар
02.05.2022 12:50 Відповісти
Ну да, ну да. Как только уже стало понятно, что ***** и его прихлебателям ничего хорошего не светит, так сразу записался в ярые пацифисты. Пусть идет вслед за русским кораблем
показати весь коментар
02.05.2022 12:53 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2022 12:53 Відповісти

показати весь коментар
02.05.2022 13:00 Відповісти
Что-то до войны никто не выступал против войны . Запахло жареным , главное вовремя смытья .
показати весь коментар
02.05.2022 13:00 Відповісти
********* брехло!
показати весь коментар
02.05.2022 13:02 Відповісти
Олежка думает шо его не ограбят на западе. Наивный.
показати весь коментар
02.05.2022 13:04 Відповісти
Если бы это скользкое гадьё выступало против войны, у него отобрали бы банк не дав ни копейки, а он присел бы на соседнюю нару с навальным!
показати весь коментар
02.05.2022 13:04 Відповісти
Він з 2014 підтримував війну в Україні, а в 2021 взагалі на повному серйозі пропонував надати ***** титул імператора. А зараз раптом вирішив стати "хорошімі русскім". Але він мабуть забув вислів Лаврова: "хорошій рускій ето мьортвий рускій, любой другой рускій - плохой рускій".
Тому тільки так.
показати весь коментар
02.05.2022 13:13 Відповісти
приходить син до тата і питає:
- Тату, скажіть мені - як то так: в нас хата на 3 повЕрхи, 2 машини, купа худоби....курей, качок,
індиків - неміряно....А Ви нігде не робите , і Мама ніГде не робит....Відки то сі всьо бере????
-Ну, сину....ти вже ходиш до 10=ї кляси....Муші ті кольсь сказати правду: там-о в стодолі
за дверима є сокира....Я беру її і кожДої ночИ йду на дорогу за селом. Там-ка луплю москалів -
шо від них заберу - з того і жиЄмо
-Ти сину вже великий - йди і ти попробуй тої справи...
Син нагострив сокиру, запасся ножами - пішов......
Зранку вертається....
- Тату!!!! Ту шось не то......Я забив 43 москалі, а чистого заробітку 27 гривнів і 34 копійки......
_ Ну, сину....Таке воно житЄ -- копієчка до копієчки, копієчка до копієчки
показати весь коментар
02.05.2022 13:08 Відповісти
А нащо ці інфа.? Нам Пох на них!!! Чи тітьков хоче стати хАрошим руZzьким??? Тільки груз 200-хАроший руззгій!
показати весь коментар
02.05.2022 13:10 Відповісти
Що змушує московита виступити (на словах) проти влади:

1) анексія територій іншої держави - ніт.

2) окупація частини іншої держави - ніт.

3) повномасштабний напад на іншу державу - ніт.

4) терор, геноцид і воєнні злочини проти громадян іншої держави - ніт

5) через санкції нема за що купити туалетний папір - "я протів вайни! я протів властєй! я нє хачу жить в рассіі! забєрітє меня атсюда! трєбую палітічєскава убєжища!"
показати весь коментар
02.05.2022 13:17 Відповісти
Так шо оно, ни путираст ни разу?
показати весь коментар
02.05.2022 13:26 Відповісти
операція "консерва"..
прострочена
показати весь коментар
02.05.2022 13:30 Відповісти
В россии как минимум половина россиян против войны, треть россиян против путина и его шайки, народ запуган и находится по давлением. фашизм такая штука, что возможен в любой стране где у власти сидит военный, тому пример Германия. Прекрасная демократическая страна и что утворил с ней гитлер. а Северная Корея - это ведь те же самые люди, что выпускают лучшие смартфоны, микросхемы, автомобили, танкеры. путин тот же гитлер только в 21 веке, в россии нормальные люди, они обмануты, ошельмованы, обворованы оппозиция заточена в тюрьмы, "мусара" подавляют любое сопротивление. в принципе Такое может произойти с любой страной. путин не только враг для человечества он в т.ч. враг россии. и они начинаю прозревать. и только россияне могут остановить эту войну а не путин и его банда упырей "бригадиров".
показати весь коментар
02.05.2022 13:52 Відповісти
Согласен с тобой только насчёт того что хууйло в Параше не так популярен, и что жители Скрепостана живут в страхе. Но категорически с тобой не согласен насчёт "в любой стране".

Русский Народ - идеальная почва для кровавых деспотий. Поэтому он должен быть уничтожен. Русская национальная идея - терпи и подохни за царя-деспота. Русские живут "понарошку", "временно", "не по настоящему". И не дают жить другим.
показати весь коментар
02.05.2022 14:10 Відповісти
Да і х...й на тебе,гарний русський.Ти все житя,як і інши,був спонсором кремлядій,а тепер нама6аєшся поплакати.Тварюка гнила.
показати весь коментар
02.05.2022 14:08 Відповісти
«бідні» втрачають мільярди а не можуть кілька мільярдів витратити щоб прибрати бункерного діда
економія була б огого
показати весь коментар
02.05.2022 15:32 Відповісти
Кіздун. Кремль змусив тебе продати банк за копійки, бо ти - ніхто. Звичайний зітц-голова. КГБ тебе на банк поставило, воно же і зняло.
показати весь коментар
02.05.2022 15:51 Відповісти
"Проблем" Тінькова українців не хвилюють. Якби він грохнув Ху*ла чи профінансував щось на нашу армію, тоді б це могло зацікавити. А так пох*й)
показати весь коментар
02.05.2022 15:56 Відповісти
 
 