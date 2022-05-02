Російський мільярдер Тіньков: Кремль змусив мене продати банк за копійки, бо я виступав проти війни

Бізнесмен з РФ Олег Тіньков, який відкрито виступив проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, каже, що Кремль примусив його терміново продати 35% "Тіньков-банку" олігарху Володимиру Потаніну. Сума угоди не обговорювалася й склала "копійки".

Про це Тіньков заявив New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, пропозиція продати банк надійшла наступного дня після того, як він опублікував в інстаграмі пост із критикою війни Росії проти України. Інакше банк погрожували націоналізувати.

Угоду було підписано минулого тижня. "Тіньков-банк" придбав близький до Кремля олігарх Володимир Потанін.

"Я не міг обговорювати ціну. Це було ніби потрапити в заручники - доводиться погоджуватися на те, що тоби пропонують. Я не міг вести переговори", - сказав Олег Тіньков.

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Бізнесмен каже, що близькі до російських спецслужб друзі попередили: його можуть вбити. Він був змушений винайняти охорону. З журналістами Тіньков спілкувався по телефону, не розкриваючи, де саме перебуває.

За словами Тінькова, його негативне ставлення до вторгнення Росії в Україну поділяють багато його бізнес-партнерів і навіть представників російської влади. Але всі вони бояться заявити про це відкрито.

"Я зрозумів, що Росії як країни більше не існує. Я вірив, що путінський режим - поганий. Але, звісно, гадки не мав, що він стане настільки катастрофічним", - каже Тіньков.

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У Кремлі заяви бізнесмена не прокоментували. В проданому ним "Тіньков-банку" заявили, що "жодних погроз керівництву банку не було". "Олег не був у Москві багато років, не брав участі в житті компанії і не був причетний до жодних справ", - йдеться у коментарі банку.