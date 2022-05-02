Російський мільярдер Тіньков: Кремль змусив мене продати банк за копійки, бо я виступав проти війни
Бізнесмен з РФ Олег Тіньков, який відкрито виступив проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, каже, що Кремль примусив його терміново продати 35% "Тіньков-банку" олігарху Володимиру Потаніну. Сума угоди не обговорювалася й склала "копійки".
Про це Тіньков заявив New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, пропозиція продати банк надійшла наступного дня після того, як він опублікував в інстаграмі пост із критикою війни Росії проти України. Інакше банк погрожували націоналізувати.
Угоду було підписано минулого тижня. "Тіньков-банк" придбав близький до Кремля олігарх Володимир Потанін.
"Я не міг обговорювати ціну. Це було ніби потрапити в заручники - доводиться погоджуватися на те, що тоби пропонують. Я не міг вести переговори", - сказав Олег Тіньков.
Бізнесмен каже, що близькі до російських спецслужб друзі попередили: його можуть вбити. Він був змушений винайняти охорону. З журналістами Тіньков спілкувався по телефону, не розкриваючи, де саме перебуває.
За словами Тінькова, його негативне ставлення до вторгнення Росії в Україну поділяють багато його бізнес-партнерів і навіть представників російської влади. Але всі вони бояться заявити про це відкрито.
"Я зрозумів, що Росії як країни більше не існує. Я вірив, що путінський режим - поганий. Але, звісно, гадки не мав, що він стане настільки катастрофічним", - каже Тіньков.
У Кремлі заяви бізнесмена не прокоментували. В проданому ним "Тіньков-банку" заявили, що "жодних погроз керівництву банку не було". "Олег не був у Москві багато років, не брав участі в житті компанії і не був причетний до жодних справ", - йдеться у коментарі банку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нет, этот черт ныл, что армия у них никакая, а поскольку война оказалась им невыгодна, то надо дать ху@лу сохранить лицо.
Це ти зараз «проти війни», бо гроші почав втрачати.
До цього, все було чудово і війна тобі не заважала!
Тварюка кацапська.
Причому, зразу же наступного дня, після "пропозиції", навіть не поламався пару днів.
І "на принцип" не пішов:
забажав хоч якісь грошики отримати, тільки би не змушувати "друзів" порушувати закон.
"Хто ж йому дохтор?"
Туда йому і дорога.
Тому тільки так.
- Тату, скажіть мені - як то так: в нас хата на 3 повЕрхи, 2 машини, купа худоби....курей, качок,
індиків - неміряно....А Ви нігде не робите , і Мама ніГде не робит....Відки то сі всьо бере????
-Ну, сину....ти вже ходиш до 10=ї кляси....Муші ті кольсь сказати правду: там-о в стодолі
за дверима є сокира....Я беру її і кожДої ночИ йду на дорогу за селом. Там-ка луплю москалів -
шо від них заберу - з того і жиЄмо
-Ти сину вже великий - йди і ти попробуй тої справи...
Син нагострив сокиру, запасся ножами - пішов......
Зранку вертається....
- Тату!!!! Ту шось не то......Я забив 43 москалі, а чистого заробітку 27 гривнів і 34 копійки......
_ Ну, сину....Таке воно житЄ -- копієчка до копієчки, копієчка до копієчки
1) анексія територій іншої держави - ніт.
2) окупація частини іншої держави - ніт.
3) повномасштабний напад на іншу державу - ніт.
4) терор, геноцид і воєнні злочини проти громадян іншої держави - ніт
5) через санкції нема за що купити туалетний папір - "я протів вайни! я протів властєй! я нє хачу жить в рассіі! забєрітє меня атсюда! трєбую палітічєскава убєжища!"
прострочена
Русский Народ - идеальная почва для кровавых деспотий. Поэтому он должен быть уничтожен. Русская национальная идея - терпи и подохни за царя-деспота. Русские живут "понарошку", "временно", "не по настоящему". И не дают жить другим.
економія була б огого