Російський мільярдер Тіньков: Армія - гівно, все в країні - гівно, 90% росіян проти війни

Власник російського банку Олег Тіньков різко висловився проти війни Росії з Україною.

Свою позицію він озвучив в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ. Тіньков зазначив, що не бачить нікого, хто отримував би користь від цієї війни.

"Генерали, прокинувшсь з похмілля, зрозуміли, що в них гівно-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні гівно й загрузло в непотизмі, холуйстві й чиноповажанні?" - написав він.

За словами Тінькова, кремлівські чиновники шоковані, що на навіть їхні діти цьогоріч не зможуть поїхати на Середземне море. А бізнесмени намагаються врятувати своє майно.

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"Звісно, є дебіли, які малюють Z, але дебілів у будь-якій країні 10%. 90% росіян ПРОТИ цієї війни!" - твердить мільярдер.

Тіньков просить "колективний Захід" дати Путіну можливість зупинити цей жах, не втративши обличчя. "Будь ласка, будьте більш раціональними та гуманними", - звернувся він до них.