Російський мільярдер Тіньков: Армія - гівно, все в країні - гівно, 90% росіян проти війни
Власник російського банку Олег Тіньков різко висловився проти війни Росії з Україною.
Свою позицію він озвучив в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ. Тіньков зазначив, що не бачить нікого, хто отримував би користь від цієї війни.
"Генерали, прокинувшсь з похмілля, зрозуміли, що в них гівно-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні гівно й загрузло в непотизмі, холуйстві й чиноповажанні?" - написав він.
За словами Тінькова, кремлівські чиновники шоковані, що на навіть їхні діти цьогоріч не зможуть поїхати на Середземне море. А бізнесмени намагаються врятувати своє майно.
"Звісно, є дебіли, які малюють Z, але дебілів у будь-якій країні 10%. 90% росіян ПРОТИ цієї війни!" - твердить мільярдер.
Тіньков просить "колективний Захід" дати Путіну можливість зупинити цей жах, не втративши обличчя. "Будь ласка, будьте більш раціональними та гуманними", - звернувся він до них.
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Пшол нах, касап!
Сколько путинское лицо не сберегай - оно останется мордой *****.
Хоча я особисто вважаю, що більше.
А ті, хто висловлює сумніви і журиться, переживають винятково за свій рівень життя. І все.
Що значить дати П..ну зупинити цей жах, не втративши обличча? - віддати ***** Україні? Ідіть за русссскім карабльом! Тінькову раціональніше було б закликати свого хазяїна вивести війська з території України щоб не втратити *****. Їбашити кацапську наволоч - це і є діяти раціонально.
Зараз вони ще борсаються і кричать "всьо ідьот па плану!" )))
Су...просунулись
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
Nice try.
Тут уже без варіантів- боротьба буде тривати до повної демілітарізації оркостану.
Да Вы, господин Тиньков, походу тоже путинист, но из разряда "засланных казачков" - Вашими оппозиционными (типа) устами "коллективному Западу" шлёт сигналы "коллективный путин".
Нет уж, дорогуша, сказано в морг - значит в морг !
О каком бл"№№ть лице несет этот кусок @#на?!!
и поэтому просто сидят и ничего не делают
пусть дураков ищет в другом месте
может не 70% прям за, но и бездействие тоже ничего хорошего не приносит
только теперь шариками и одиночку плакатам выходить смысла нет
теперь все серьезнее
а они все думают категориями 2010го года
Ну вот, посмотреите, прямо на наших глазах говно эволюционировало до состояния, что бы понять что всё что оно породило, это говно!
- Смотрите как оно забавно плямкает...
Звичайно, що ці виродки будуть втирати про фальшиві опитування, =нє вєрьтє=. Нема чого.
Мені дуже жаль, що в Україні до цих пір залишаються ті, хто вважає, що оскотиненому бидлу за поребриком можна щось пояснювати, доводити, переконувати і що там є нормальні.
На пальцях перебрати - можливо, але це не впливає абсолютно ні на що.
Ті, хто втікає з оркостану, не проти війни, вони просто бояться втратити свій комфорт, не могти кудись поїхати, щось купити - звикли за стільки років, коли перед їхніми кривавими бабками всі витанцьовували.
Так і кажуть: я нікаґда нє ґаласавал, я нє інтєрєсуюсь палітікай, на мітінґі не хажу, ат нас нічєво не завісіт. Бо стадо боягузливе: ні відповідальність брати, ні змінювати щось не бажає і не здатне. Тільки на чиємусь горбі виїжджати.
Нема вам прощення, виродки, і не буде.
Всім. Разом з білорашнею.
Залізницею у ското-вагонах везуть кацапів. До батька звертається мале кацапеня.
- Папа, а в какой лагєрь нас вєзут?
- Я нє інтєрєсуюсь палітікой...
А ви кажете санкції не діють!