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Новини Війна
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Російський мільярдер Тіньков: Армія - гівно, все в країні - гівно, 90% росіян проти війни

тіньков

Власник російського банку Олег Тіньков різко висловився проти війни Росії з Україною.

Свою позицію він озвучив в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ. Тіньков зазначив, що не бачить нікого, хто отримував би користь від цієї війни.

"Генерали, прокинувшсь з похмілля, зрозуміли, що в них гівно-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні гівно й загрузло в непотизмі, холуйстві й чиноповажанні?" - написав він.

За словами Тінькова, кремлівські чиновники шоковані, що на навіть їхні діти цьогоріч не зможуть поїхати на Середземне море. А бізнесмени намагаються врятувати своє майно.

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"Звісно, є дебіли, які малюють Z, але дебілів у будь-якій країні 10%. 90% росіян ПРОТИ цієї війни!" - твердить мільярдер.

Тіньков просить "колективний Захід" дати Путіну можливість зупинити цей жах, не втративши обличчя. "Будь ласка, будьте більш раціональними та гуманними", - звернувся він до них.

Російський мільярдер Тіньков: Армія - гівно, все в країні - гівно, 90% росіян проти війни 01

Автор: 

олігарх (931) росія (65191) Тіньков Олег (10)


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Топ коментарі
+104
Щодо гівна - згоден на 1000%, щодо 90% - ГЕТЬ НЕ ВІРЮ!!!
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19.04.2022 17:30
+67
Злякався за своє заморожене бабло, утирок..хоче гуманності для путіна. Не буде жодної гуманності для неонацистів 21 століття.
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19.04.2022 17:30
+59
Да він нарахував 90% кацапів, що проти війни?

А те, що все інше в них гівно - з цим сперечатись не буду
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19.04.2022 17:30
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Навіть, якщо цей тіньков категорично проти війни (навіть не з нами, з Україною; а з цілим світом) тому що це йде третя світова війна - то він однозначно, як і всі касапи - за колонізацію України.
Пшол нах, касап!
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19.04.2022 17:54 Відповісти
Я поражаюсь нашим коментаторам. Где вы видите что Тиньков проснулся или образумился? Он скорее жалеет что росийская армия оказалась говном и не смога захватить Украину. А еще он жалеет что санкции наложили, забрали деньги и не пускают в Европу погульбанить. Нигде не увидел что он жалеет тысячи замученных жителей Бучи и Бородянки или десятки тысяч убитых жителей Мариуполя.
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19.04.2022 17:55 Відповісти
И я бы точно не сказал что всего 90% росиян против войны. Как минимум 60-70% кацапоидов поддерживают войну и уничтожение украинцев. И это взято не с пропагандистских росийских источников а из личных наблюдений и сайтов вообще не имеющи ничего общего с политикой.
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19.04.2022 17:59 Відповісти
Тиньков - такое же говно, только с миллиардами. И нарик впридачу.
Сколько путинское лицо не сберегай - оно останется мордой *****.
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19.04.2022 18:06 Відповісти
Там, швидше, 90% - за.
Хоча я особисто вважаю, що більше.

А ті, хто висловлює сумніви і журиться, переживають винятково за свій рівень життя. І все.
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19.04.2022 21:16 Відповісти
Руский бомж тиньков повизгивает и просит покушать, он еще не знает, что еда в расии теперь вьідается бесплатно в мусорньіх баках.
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19.04.2022 17:58 Відповісти
Да Запад,будьте гуманнее дайте путину возможность, чтобы он через 2,3 года опомнился накачал своих орков пропагандой скабеева и соловья,и опять напал на Украину.
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19.04.2022 17:59 Відповісти
Даже писать ничего не буду, именно это пришло в голову. Верить этой падле - ни в коем случае нельзя, через год максимум - снова начнёт где-то качать права, устраивать рюцке мир и т.п.
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19.04.2022 18:47 Відповісти
эта тварь просит коллективный запад дать ***** сохранить лицо,то есть пожертвовать Украиной-пошёл ты *****,тиньков
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19.04.2022 18:01 Відповісти
Ну настільки я пам*ятаю,він з самого початку не одобрював(м*яко кажучи) цю авантюру.
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19.04.2022 18:06 Відповісти
Дебілів у кацапії не 10% як в інших країнах, а всі 90% разом з Тіньковим, інакше не розв'язали б війну.
Що значить дати П..ну зупинити цей жах, не втративши обличча? - віддати ***** Україні? Ідіть за русссскім карабльом! Тінькову раціональніше було б закликати свого хазяїна вивести війська з території України щоб не втратити *****. Їбашити кацапську наволоч - це і є діяти раціонально.
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19.04.2022 18:06 Відповісти
Рашистские пид@расы шоковані,що не поїдуть на Середземне море !!! А вся Земля шокована звірствами рашистським військ и їх говнокомандувача Пуйла!! Як вам різниця!
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19.04.2022 18:09 Відповісти
Коротка історія Кацапії.
Зараз вони ще борсаються і кричать "всьо ідьот па плану!" )))

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19.04.2022 18:10 Відповісти
Так воно ж на цьому лайні...баблос заробляло.
Су...просунулись
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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19.04.2022 18:11 Відповісти
Не вийде ***** "не втратити обличчя".... на шибениці його перекошує.
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19.04.2022 18:12 Відповісти
А каком лице речь? Это рыло насильников и воров
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19.04.2022 18:13 Відповісти
Російський бидло-тіньков.... іди на куй!
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19.04.2022 18:13 Відповісти
Дві какаяразніци лайкнули цю статтю, тобто повірили, що тіньков і ще 90% ворогів - хороші.
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19.04.2022 18:14 Відповісти
А в путлєра ще є ліцо? Воно вже давно схоже на жопу. І смердить так само. Якщо не прибрати, то смердіти буде тільки сильніше.
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19.04.2022 18:15 Відповісти
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19.04.2022 18:31 Відповісти
П#дар, «сохранить лицо» за счет Украины? Да... Даже «хорошие», как они о себе думают, парашники мерзкое быдло, а может в этом языке совсем нет слова, которым они заслуживают называться?
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19.04.2022 18:17 Відповісти
Армия - говно, люди - кровавое говно, не имеющий аналогов в мире сталактит из фекалий вырастили жильцы общежития в городе серове свердловской области рассеи, в каждом доме и квартире украинцев этот сраный этнос оставил по себе след говняжий, их ваятель Боппосов делает скульптуры из говна. Вонючая *********
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19.04.2022 18:17 Відповісти
Тiньков теж гiвно
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19.04.2022 18:18 Відповісти
він нещодавно сам топив за путіна, це вміння перевзуватись на ходу вже його не врятує
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19.04.2022 18:20 Відповісти
Да и народец так себе...
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19.04.2022 18:22 Відповісти
это типа призыв, что типа Хйло сам застрелится? не дождутся.
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19.04.2022 18:23 Відповісти
а вот не надо про "хароших москалей", им всем нравится с трупами возиться. И вот насчёт сохранения лица у ***** - обойдетесь. Выгребайте теперь ****** по полной, все выгребайте. Это вы ***** породили, народ ублюдков.
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19.04.2022 18:25 Відповісти
Ти диви яке ******* вкінець. "Калектівний запад, атдайтє путєну Украіну а то ми німожем єздіть на средіземноморьє". Це отак треба читать його скімлення? Орк, іди на *** за своїм корабльом!
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19.04.2022 18:26 Відповісти
Clear exit для вашого сцаря - у пітьмі пістолетного ствола! Але якщо ви, гімноїди, думаєте, що після смерті сцаря вам все простять - то ви ще безумніші за нього! Привикайте, скотиняки, відпочивать у свого гівняного сталактита! Вам там якраз місце!
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19.04.2022 18:28 Відповісти
від тінькова також смердить кацапським гівном.
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19.04.2022 18:27 Відповісти
Армія - гівно, все в країні - гівно, 90% росіян гівно - і всі хай разом ідуть за "карабльом"....
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19.04.2022 18:28 Відповісти
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19.04.2022 18:50 Відповісти
Заходим в инстаграм этого персонажа, и поясняем куда надо идти тинькову со своими советами. Ссылка на ЦН активная, сразу выводит на то, что написал тиньков. Кстати та часть поста про сохранения лица для пуйла почему то на английском написана.
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19.04.2022 18:30 Відповісти
Колективному Заходу дійсно вже пора стати гуманним і щоб не втратити обличчя - треба стати поруч з українцями і захистити нарешті Україну (і себе) від здичавілих виродків.Скільки можна спостерігати над знищенням цілої країни і її народу?
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19.04.2022 18:31 Відповісти
Я бі тоже начал с того, что всех россіян по происхождению віслал из Украині, а всех, кто с оружием уничтожил.
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19.04.2022 19:17 Відповісти
Сохранить лицо? В смысле- посмертную маску для музея шизанутых диктаторов?
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19.04.2022 18:33 Відповісти
врет! чтобы избежать наказания! 90% россиян дыбилы и они поддерживают это и этот поддерживал, а как Армия выгребла, санкции ввели, то начал врать, как последний жулик! Нет, теперь вся Россия будет нести плату! А плата будет справедлива, Россия хотела уничтожить Украину, значит Россия должна уничтожиться, как государство! Что посеешь, то и пожинай Россия!!!
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19.04.2022 18:36 Відповісти
Нужно усиливать санкции!!!
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19.04.2022 18:37 Відповісти
Save face- це типо, "Крымнаш", "Дамбаснаш", 0 санкцій і репарацій, "**************************"

Nice try.

Тут уже без варіантів- боротьба буде тривати до повної демілітарізації оркостану.
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19.04.2022 18:40 Відповісти
ой звіздить....
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19.04.2022 18:42 Відповісти
вот это поворот, а мы и не знали, такая внезапность
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19.04.2022 18:43 Відповісти
Тинтьков-ты тоже говно!
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19.04.2022 18:44 Відповісти
Как этому уроду сохранить морду рыла если ушлёпок должен отдать Крым, и не через 15 лет, как трендит арахамия , а сразу, уйти с донбасса , компенсировать нанесёный вред с моральным ущерб. Оно должно сесть в Гааге на скамеечку как убийца Его , мудака , на куски порвет местный пипл , да и хер с ним , но лучше на виселицу.
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19.04.2022 18:46 Відповісти
После стольких трупов, насилия и разрушений "дать путину возможность не потерять лицо ???"
Да Вы, господин Тиньков, походу тоже путинист, но из разряда "засланных казачков" - Вашими оппозиционными (типа) устами "коллективному Западу" шлёт сигналы "коллективный путин".

Нет уж, дорогуша, сказано в морг - значит в морг !
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19.04.2022 18:51 Відповісти
Запад! Немедленно дайте сохранить лицо убийце десятков тысяч человек, главе первой мародерной армии мира, насильнику и педофилу.

О каком бл"№№ть лице несет этот кусок @#на?!!
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19.04.2022 18:56 Відповісти
Цензор. Стаття нема ніякого сенсу. У нас десятки тисяч якщо не сотні загиблих. Сотні тисяч поранених, тисячі або десятки тисяч закатованих і т д. Харе постить маячню, якихось дебілів з РФ які вдають, що вони не в курсі. І взагалі треба санкції до Тінькова якщо ще ні.
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19.04.2022 18:56 Відповісти
Я бі сюда еще Беню с казанским татарином присоединил.
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19.04.2022 19:20 Відповісти
Тинькофф пытается выдать себя за целочку, которая только-только прозрела, но нихрена у этого матерого упыря не выйдет ... идёт в след за русским кораблем !
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19.04.2022 19:09 Відповісти
Петля на шее - сохраняет лицо *****?
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19.04.2022 19:15 Відповісти
Какое лицо, нах. Та за Бучу і Маріупіль кожному дорослому, без винятку москалеві - калекктивному путину, відрубати великий та вказівний пальці на правій руці. Згадайте що творили москалі з украінцями протягом останніх століть, відсвіжуйте свою історичну память.
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19.04.2022 19:20 Відповісти
Хай гляне шедевр кацапского кінематографа, "Зеленого слоніка", дебілоїд.
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19.04.2022 19:23 Відповісти
90% против войны
и поэтому просто сидят и ничего не делают

пусть дураков ищет в другом месте

может не 70% прям за, но и бездействие тоже ничего хорошего не приносит
только теперь шариками и одиночку плакатам выходить смысла нет
теперь все серьезнее

а они все думают категориями 2010го года
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19.04.2022 19:31 Відповісти
в непотизме
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19.04.2022 19:34 Відповісти
А что мешает ***** сохранить морду лица и как офицер сделать достойный поступок - пустить себе пулу в лоб? Какого хрена нас должна беспокоить харя *****? Его харя - его проблемы.
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19.04.2022 19:39 Відповісти
Похоже некоторьім миллиардерам совсем не хочется становиться миллионерами
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19.04.2022 19:53 Відповісти
Позвольте сохранить лицо - это типа он должен победить? или получить какой-то результат? нах...й пусть идут обое.
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19.04.2022 19:57 Відповісти
Иди нах Тиньков. Вот когда твоей дочери вырвут ногти и изнасилуют, а потом выстрелят в голову, как это сделали руские в Буче с 18 летней девушкой.. Вот тогда поговоришь о сохранении лица для Путина.
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19.04.2022 20:04 Відповісти
Это надо произносить голосом Дроздова...
Ну вот, посмотреите, прямо на наших глазах говно эволюционировало до состояния, что бы понять что всё что оно породило, это говно!
- Смотрите как оно забавно плямкает...
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19.04.2022 20:09 Відповісти
ПЕРЕПУТАЛ ПРОЦЕНТЫ ДОЛЖНО БЫТЬ НАОБОРОТ. НЕ ПРАВИЛЬНО ВАНГУЕШЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.04.2022 20:19 Відповісти
******* ****, про то что орки против войны!
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19.04.2022 20:34 Відповісти
Сохранить лицо путина можем только в банке с формалином!
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19.04.2022 20:36 Відповісти
Чого лише не бовкнеш щоб санкції зняли. А профінансувати держпереворот у мааскві слабо, мільярдер картонний?
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19.04.2022 20:59 Відповісти
На фіг нам брехня цього москаля ?
Звичайно, що ці виродки будуть втирати про фальшиві опитування, =нє вєрьтє=. Нема чого.

Мені дуже жаль, що в Україні до цих пір залишаються ті, хто вважає, що оскотиненому бидлу за поребриком можна щось пояснювати, доводити, переконувати і що там є нормальні.

На пальцях перебрати - можливо, але це не впливає абсолютно ні на що.

Ті, хто втікає з оркостану, не проти війни, вони просто бояться втратити свій комфорт, не могти кудись поїхати, щось купити - звикли за стільки років, коли перед їхніми кривавими бабками всі витанцьовували.

Так і кажуть: я нікаґда нє ґаласавал, я нє інтєрєсуюсь палітікай, на мітінґі не хажу, ат нас нічєво не завісіт. Бо стадо боягузливе: ні відповідальність брати, ні змінювати щось не бажає і не здатне. Тільки на чиємусь горбі виїжджати.

Нема вам прощення, виродки, і не буде.
Всім. Разом з білорашнею.
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19.04.2022 21:03 Відповісти
Кажуть, на Кацапії зараз один з популярних анекдотів такий:

Залізницею у ското-вагонах везуть кацапів. До батька звертається мале кацапеня.
- Папа, а в какой лагєрь нас вєзут?
- Я нє інтєрєсуюсь палітікой...

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19.04.2022 22:39 Відповісти
І як саме 90% проти війни?Це ті що кажуть своїм дітям всіх вбивати і мародерити ті що кажуть своїм чоловікам гвалтувати українських жінок ті що в школах садочкахі вишах пропагують дітям школярам студентам війну проти України.Це 90%росіян проти війни?Ой захід будь гуманним зніми санкції дай нам можливість знищити Україну бо ми всі гавно
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19.04.2022 21:10 Відповісти
Хто не розуміє гавкання цього к@цапа про 90 відсотків проти війни, пояснюю: вони проти війни, бо вважають так: укрофф можна захватіть і с помасчью спєцапєраціі, нє вєліка праблєма - за трі дня і фсьо; да какая вайна - кріворукіє биндєрофцо-наркомани, сдадуцца самі, існасілуєм, патом расстрєляєм, снофа ізнасілуєм, сорвьйом унітаз - вєликоє дєло сдєлаєм; а вайна - вайна с натой ідьйот, ну нічєво бомбу кінєм - і всє в рай. Коротше - немає там адекватних ні алкашів, ні мільярдерів, всіх заспокоїть тільки самі знаєте яка річ, акуратна така, щоби сахраніть морду літца.
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19.04.2022 21:12 Відповісти
Іди ***** **** московіта
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19.04.2022 21:13 Відповісти
Повна брехня, він це *******, просто щоб зняли санкції, якраз 90% орків за війну.
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19.04.2022 21:26 Відповісти
Хто тоді воює, якщо 90 відсотків проти війни? Де ся набрало стільки гепотребу? Бреше як дише. Мабуть під санкції потрапити боїться
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19.04.2022 22:08 Відповісти
Если масквабад говно, то откуда 90% умных?
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19.04.2022 23:58 Відповісти
Це що значить??? Дати ***** можливість знищити Україну??? Закрити очі на злочини росіян???
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20.04.2022 02:55 Відповісти
Наркоман тіньков почув смажене...
А ви кажете санкції не діють!
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20.04.2022 08:47 Відповісти
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