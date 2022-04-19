РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15289 посетителей онлайн
Новости Война
66 453 173

Российский миллиардер Тиньков: Армия – говно, все в стране – говно, 90% россиян против войны

тіньков

Владелец российского банка Олег Тиньков резко высказался против войны России с Украиной.

Свою позицию он озвучил в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ. Тиньков отметил, что не видит никого, кто бы получал пользу от этой войны.

"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании?" – написал он.

По словам Тинькова, кремлевские чиновники шокированы, что даже их дети этого не смогут поехать на Средиземное море. А бизнесмены пытаются спасти свое имущество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки бизнес-джетов состоятельных россиян застряли в Дубае, - WSJ

"Конечно, есть дебилы, рисующие Z , но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян ПРОТИВ этой войны!" - утверждает миллиардер.

Тиньков просит "коллективный Запад" дать Путину возможность остановить этот ужас, не потеряв лицо. "Пожалуйста, будьте рациональнее и гуманнее", - обратился он к ним.

Российский миллиардер Тиньков: Армия – говно, все в стране – говно, 90% россиян против войны 01

олигарх (1026) россия (95546) Тиньков Олег (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+104
Щодо гівна - згоден на 1000%, щодо 90% - ГЕТЬ НЕ ВІРЮ!!!
показать весь комментарий
19.04.2022 17:30
+67
Злякався за своє заморожене бабло, утирок..хоче гуманності для путіна. Не буде жодної гуманності для неонацистів 21 століття.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:30
+59
Да він нарахував 90% кацапів, що проти війни?

А те, що все інше в них гівно - з цим сперечатись не буду
показать весь комментарий
19.04.2022 17:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Навіть, якщо цей тіньков категорично проти війни (навіть не з нами, з Україною; а з цілим світом) тому що це йде третя світова війна - то він однозначно, як і всі касапи - за колонізацію України.
Пшол нах, касап!
показать весь комментарий
19.04.2022 17:54 Ответить
Я поражаюсь нашим коментаторам. Где вы видите что Тиньков проснулся или образумился? Он скорее жалеет что росийская армия оказалась говном и не смога захватить Украину. А еще он жалеет что санкции наложили, забрали деньги и не пускают в Европу погульбанить. Нигде не увидел что он жалеет тысячи замученных жителей Бучи и Бородянки или десятки тысяч убитых жителей Мариуполя.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:55 Ответить
И я бы точно не сказал что всего 90% росиян против войны. Как минимум 60-70% кацапоидов поддерживают войну и уничтожение украинцев. И это взято не с пропагандистских росийских источников а из личных наблюдений и сайтов вообще не имеющи ничего общего с политикой.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:59 Ответить
Тиньков - такое же говно, только с миллиардами. И нарик впридачу.
Сколько путинское лицо не сберегай - оно останется мордой *****.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:06 Ответить
Там, швидше, 90% - за.
Хоча я особисто вважаю, що більше.

А ті, хто висловлює сумніви і журиться, переживають винятково за свій рівень життя. І все.
показать весь комментарий
19.04.2022 21:16 Ответить
Руский бомж тиньков повизгивает и просит покушать, он еще не знает, что еда в расии теперь вьідается бесплатно в мусорньіх баках.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:58 Ответить
Да Запад,будьте гуманнее дайте путину возможность, чтобы он через 2,3 года опомнился накачал своих орков пропагандой скабеева и соловья,и опять напал на Украину.
показать весь комментарий
19.04.2022 17:59 Ответить
Даже писать ничего не буду, именно это пришло в голову. Верить этой падле - ни в коем случае нельзя, через год максимум - снова начнёт где-то качать права, устраивать рюцке мир и т.п.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:47 Ответить
эта тварь просит коллективный запад дать ***** сохранить лицо,то есть пожертвовать Украиной-пошёл ты *****,тиньков
показать весь комментарий
19.04.2022 18:01 Ответить
Ну настільки я пам*ятаю,він з самого початку не одобрював(м*яко кажучи) цю авантюру.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:06 Ответить
Дебілів у кацапії не 10% як в інших країнах, а всі 90% разом з Тіньковим, інакше не розв'язали б війну.
Що значить дати П..ну зупинити цей жах, не втративши обличча? - віддати ***** Україні? Ідіть за русссскім карабльом! Тінькову раціональніше було б закликати свого хазяїна вивести війська з території України щоб не втратити *****. Їбашити кацапську наволоч - це і є діяти раціонально.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:06 Ответить
Рашистские пид@расы шоковані,що не поїдуть на Середземне море !!! А вся Земля шокована звірствами рашистським військ и їх говнокомандувача Пуйла!! Як вам різниця!
показать весь комментарий
19.04.2022 18:09 Ответить
Коротка історія Кацапії.
Зараз вони ще борсаються і кричать "всьо ідьот па плану!" )))

показать весь комментарий
19.04.2022 18:10 Ответить
Так воно ж на цьому лайні...баблос заробляло.
Су...просунулись
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
19.04.2022 18:11 Ответить
Не вийде ***** "не втратити обличчя".... на шибениці його перекошує.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:12 Ответить
А каком лице речь? Это рыло насильников и воров
показать весь комментарий
19.04.2022 18:13 Ответить
Російський бидло-тіньков.... іди на куй!
показать весь комментарий
19.04.2022 18:13 Ответить
Дві какаяразніци лайкнули цю статтю, тобто повірили, що тіньков і ще 90% ворогів - хороші.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:14 Ответить
А в путлєра ще є ліцо? Воно вже давно схоже на жопу. І смердить так само. Якщо не прибрати, то смердіти буде тільки сильніше.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:15 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2022 18:31 Ответить
П#дар, «сохранить лицо» за счет Украины? Да... Даже «хорошие», как они о себе думают, парашники мерзкое быдло, а может в этом языке совсем нет слова, которым они заслуживают называться?
показать весь комментарий
19.04.2022 18:17 Ответить
Армия - говно, люди - кровавое говно, не имеющий аналогов в мире сталактит из фекалий вырастили жильцы общежития в городе серове свердловской области рассеи, в каждом доме и квартире украинцев этот сраный этнос оставил по себе след говняжий, их ваятель Боппосов делает скульптуры из говна. Вонючая *********
показать весь комментарий
19.04.2022 18:17 Ответить
Тiньков теж гiвно
показать весь комментарий
19.04.2022 18:18 Ответить
він нещодавно сам топив за путіна, це вміння перевзуватись на ходу вже його не врятує
показать весь комментарий
19.04.2022 18:20 Ответить
Да и народец так себе...
показать весь комментарий
19.04.2022 18:22 Ответить
это типа призыв, что типа Хйло сам застрелится? не дождутся.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:23 Ответить
а вот не надо про "хароших москалей", им всем нравится с трупами возиться. И вот насчёт сохранения лица у ***** - обойдетесь. Выгребайте теперь ****** по полной, все выгребайте. Это вы ***** породили, народ ублюдков.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:25 Ответить
Ти диви яке ******* вкінець. "Калектівний запад, атдайтє путєну Украіну а то ми німожем єздіть на средіземноморьє". Це отак треба читать його скімлення? Орк, іди на *** за своїм корабльом!
показать весь комментарий
19.04.2022 18:26 Ответить
Clear exit для вашого сцаря - у пітьмі пістолетного ствола! Але якщо ви, гімноїди, думаєте, що після смерті сцаря вам все простять - то ви ще безумніші за нього! Привикайте, скотиняки, відпочивать у свого гівняного сталактита! Вам там якраз місце!
показать весь комментарий
19.04.2022 18:28 Ответить
від тінькова також смердить кацапським гівном.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:27 Ответить
Армія - гівно, все в країні - гівно, 90% росіян гівно - і всі хай разом ідуть за "карабльом"....
показать весь комментарий
19.04.2022 18:28 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2022 18:50 Ответить
Заходим в инстаграм этого персонажа, и поясняем куда надо идти тинькову со своими советами. Ссылка на ЦН активная, сразу выводит на то, что написал тиньков. Кстати та часть поста про сохранения лица для пуйла почему то на английском написана.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:30 Ответить
Колективному Заходу дійсно вже пора стати гуманним і щоб не втратити обличчя - треба стати поруч з українцями і захистити нарешті Україну (і себе) від здичавілих виродків.Скільки можна спостерігати над знищенням цілої країни і її народу?
показать весь комментарий
19.04.2022 18:31 Ответить
Я бі тоже начал с того, что всех россіян по происхождению віслал из Украині, а всех, кто с оружием уничтожил.
показать весь комментарий
19.04.2022 19:17 Ответить
Сохранить лицо? В смысле- посмертную маску для музея шизанутых диктаторов?
показать весь комментарий
19.04.2022 18:33 Ответить
врет! чтобы избежать наказания! 90% россиян дыбилы и они поддерживают это и этот поддерживал, а как Армия выгребла, санкции ввели, то начал врать, как последний жулик! Нет, теперь вся Россия будет нести плату! А плата будет справедлива, Россия хотела уничтожить Украину, значит Россия должна уничтожиться, как государство! Что посеешь, то и пожинай Россия!!!
показать весь комментарий
19.04.2022 18:36 Ответить
Нужно усиливать санкции!!!
показать весь комментарий
19.04.2022 18:37 Ответить
Save face- це типо, "Крымнаш", "Дамбаснаш", 0 санкцій і репарацій, "**************************"

Nice try.

Тут уже без варіантів- боротьба буде тривати до повної демілітарізації оркостану.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:40 Ответить
ой звіздить....
показать весь комментарий
19.04.2022 18:42 Ответить
вот это поворот, а мы и не знали, такая внезапность
показать весь комментарий
19.04.2022 18:43 Ответить
Тинтьков-ты тоже говно!
показать весь комментарий
19.04.2022 18:44 Ответить
Как этому уроду сохранить морду рыла если ушлёпок должен отдать Крым, и не через 15 лет, как трендит арахамия , а сразу, уйти с донбасса , компенсировать нанесёный вред с моральным ущерб. Оно должно сесть в Гааге на скамеечку как убийца Его , мудака , на куски порвет местный пипл , да и хер с ним , но лучше на виселицу.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:46 Ответить
После стольких трупов, насилия и разрушений "дать путину возможность не потерять лицо ???"
Да Вы, господин Тиньков, походу тоже путинист, но из разряда "засланных казачков" - Вашими оппозиционными (типа) устами "коллективному Западу" шлёт сигналы "коллективный путин".

Нет уж, дорогуша, сказано в морг - значит в морг !
показать весь комментарий
19.04.2022 18:51 Ответить
Запад! Немедленно дайте сохранить лицо убийце десятков тысяч человек, главе первой мародерной армии мира, насильнику и педофилу.

О каком бл"№№ть лице несет этот кусок @#на?!!
показать весь комментарий
19.04.2022 18:56 Ответить
Цензор. Стаття нема ніякого сенсу. У нас десятки тисяч якщо не сотні загиблих. Сотні тисяч поранених, тисячі або десятки тисяч закатованих і т д. Харе постить маячню, якихось дебілів з РФ які вдають, що вони не в курсі. І взагалі треба санкції до Тінькова якщо ще ні.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:56 Ответить
Я бі сюда еще Беню с казанским татарином присоединил.
показать весь комментарий
19.04.2022 19:20 Ответить
Тинькофф пытается выдать себя за целочку, которая только-только прозрела, но нихрена у этого матерого упыря не выйдет ... идёт в след за русским кораблем !
показать весь комментарий
19.04.2022 19:09 Ответить
Петля на шее - сохраняет лицо *****?
показать весь комментарий
19.04.2022 19:15 Ответить
Какое лицо, нах. Та за Бучу і Маріупіль кожному дорослому, без винятку москалеві - калекктивному путину, відрубати великий та вказівний пальці на правій руці. Згадайте що творили москалі з украінцями протягом останніх століть, відсвіжуйте свою історичну память.
показать весь комментарий
19.04.2022 19:20 Ответить
Хай гляне шедевр кацапского кінематографа, "Зеленого слоніка", дебілоїд.
показать весь комментарий
19.04.2022 19:23 Ответить
90% против войны
и поэтому просто сидят и ничего не делают

пусть дураков ищет в другом месте

может не 70% прям за, но и бездействие тоже ничего хорошего не приносит
только теперь шариками и одиночку плакатам выходить смысла нет
теперь все серьезнее

а они все думают категориями 2010го года
показать весь комментарий
19.04.2022 19:31 Ответить
в непотизме
показать весь комментарий
19.04.2022 19:34 Ответить
А что мешает ***** сохранить морду лица и как офицер сделать достойный поступок - пустить себе пулу в лоб? Какого хрена нас должна беспокоить харя *****? Его харя - его проблемы.
показать весь комментарий
19.04.2022 19:39 Ответить
Похоже некоторьім миллиардерам совсем не хочется становиться миллионерами
показать весь комментарий
19.04.2022 19:53 Ответить
Позвольте сохранить лицо - это типа он должен победить? или получить какой-то результат? нах...й пусть идут обое.
показать весь комментарий
19.04.2022 19:57 Ответить
Иди нах Тиньков. Вот когда твоей дочери вырвут ногти и изнасилуют, а потом выстрелят в голову, как это сделали руские в Буче с 18 летней девушкой.. Вот тогда поговоришь о сохранении лица для Путина.
показать весь комментарий
19.04.2022 20:04 Ответить
Это надо произносить голосом Дроздова...
Ну вот, посмотреите, прямо на наших глазах говно эволюционировало до состояния, что бы понять что всё что оно породило, это говно!
- Смотрите как оно забавно плямкает...
показать весь комментарий
19.04.2022 20:09 Ответить
ПЕРЕПУТАЛ ПРОЦЕНТЫ ДОЛЖНО БЫТЬ НАОБОРОТ. НЕ ПРАВИЛЬНО ВАНГУЕШЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
19.04.2022 20:19 Ответить
******* ****, про то что орки против войны!
показать весь комментарий
19.04.2022 20:34 Ответить
Сохранить лицо путина можем только в банке с формалином!
показать весь комментарий
19.04.2022 20:36 Ответить
Чого лише не бовкнеш щоб санкції зняли. А профінансувати держпереворот у мааскві слабо, мільярдер картонний?
показать весь комментарий
19.04.2022 20:59 Ответить
На фіг нам брехня цього москаля ?
Звичайно, що ці виродки будуть втирати про фальшиві опитування, =нє вєрьтє=. Нема чого.

Мені дуже жаль, що в Україні до цих пір залишаються ті, хто вважає, що оскотиненому бидлу за поребриком можна щось пояснювати, доводити, переконувати і що там є нормальні.

На пальцях перебрати - можливо, але це не впливає абсолютно ні на що.

Ті, хто втікає з оркостану, не проти війни, вони просто бояться втратити свій комфорт, не могти кудись поїхати, щось купити - звикли за стільки років, коли перед їхніми кривавими бабками всі витанцьовували.

Так і кажуть: я нікаґда нє ґаласавал, я нє інтєрєсуюсь палітікай, на мітінґі не хажу, ат нас нічєво не завісіт. Бо стадо боягузливе: ні відповідальність брати, ні змінювати щось не бажає і не здатне. Тільки на чиємусь горбі виїжджати.

Нема вам прощення, виродки, і не буде.
Всім. Разом з білорашнею.
показать весь комментарий
19.04.2022 21:03 Ответить
Кажуть, на Кацапії зараз один з популярних анекдотів такий:

Залізницею у ското-вагонах везуть кацапів. До батька звертається мале кацапеня.
- Папа, а в какой лагєрь нас вєзут?
- Я нє інтєрєсуюсь палітікой...

показать весь комментарий
19.04.2022 22:39 Ответить
І як саме 90% проти війни?Це ті що кажуть своїм дітям всіх вбивати і мародерити ті що кажуть своїм чоловікам гвалтувати українських жінок ті що в школах садочкахі вишах пропагують дітям школярам студентам війну проти України.Це 90%росіян проти війни?Ой захід будь гуманним зніми санкції дай нам можливість знищити Україну бо ми всі гавно
показать весь комментарий
19.04.2022 21:10 Ответить
Хто не розуміє гавкання цього к@цапа про 90 відсотків проти війни, пояснюю: вони проти війни, бо вважають так: укрофф можна захватіть і с помасчью спєцапєраціі, нє вєліка праблєма - за трі дня і фсьо; да какая вайна - кріворукіє биндєрофцо-наркомани, сдадуцца самі, існасілуєм, патом расстрєляєм, снофа ізнасілуєм, сорвьйом унітаз - вєликоє дєло сдєлаєм; а вайна - вайна с натой ідьйот, ну нічєво бомбу кінєм - і всє в рай. Коротше - немає там адекватних ні алкашів, ні мільярдерів, всіх заспокоїть тільки самі знаєте яка річ, акуратна така, щоби сахраніть морду літца.
показать весь комментарий
19.04.2022 21:12 Ответить
Іди ***** **** московіта
показать весь комментарий
19.04.2022 21:13 Ответить
Повна брехня, він це *******, просто щоб зняли санкції, якраз 90% орків за війну.
показать весь комментарий
19.04.2022 21:26 Ответить
Хто тоді воює, якщо 90 відсотків проти війни? Де ся набрало стільки гепотребу? Бреше як дише. Мабуть під санкції потрапити боїться
показать весь комментарий
19.04.2022 22:08 Ответить
Если масквабад говно, то откуда 90% умных?
показать весь комментарий
19.04.2022 23:58 Ответить
Це що значить??? Дати ***** можливість знищити Україну??? Закрити очі на злочини росіян???
показать весь комментарий
20.04.2022 02:55 Ответить
Наркоман тіньков почув смажене...
А ви кажете санкції не діють!
показать весь комментарий
20.04.2022 08:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 