Российский миллиардер Тиньков: Армия – говно, все в стране – говно, 90% россиян против войны
Владелец российского банка Олег Тиньков резко высказался против войны России с Украиной.
Свою позицию он озвучил в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ. Тиньков отметил, что не видит никого, кто бы получал пользу от этой войны.
"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании?" – написал он.
По словам Тинькова, кремлевские чиновники шокированы, что даже их дети этого не смогут поехать на Средиземное море. А бизнесмены пытаются спасти свое имущество.
"Конечно, есть дебилы, рисующие Z , но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян ПРОТИВ этой войны!" - утверждает миллиардер.
Тиньков просит "коллективный Запад" дать Путину возможность остановить этот ужас, не потеряв лицо. "Пожалуйста, будьте рациональнее и гуманнее", - обратился он к ним.
Пожалуйста, подождите...
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Пшол нах, касап!
Сколько путинское лицо не сберегай - оно останется мордой *****.
Хоча я особисто вважаю, що більше.
А ті, хто висловлює сумніви і журиться, переживають винятково за свій рівень життя. І все.
Що значить дати П..ну зупинити цей жах, не втративши обличча? - віддати ***** Україні? Ідіть за русссскім карабльом! Тінькову раціональніше було б закликати свого хазяїна вивести війська з території України щоб не втратити *****. Їбашити кацапську наволоч - це і є діяти раціонально.
Зараз вони ще борсаються і кричать "всьо ідьот па плану!" )))
Су...просунулись
....
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
Nice try.
Тут уже без варіантів- боротьба буде тривати до повної демілітарізації оркостану.
Да Вы, господин Тиньков, походу тоже путинист, но из разряда "засланных казачков" - Вашими оппозиционными (типа) устами "коллективному Западу" шлёт сигналы "коллективный путин".
Нет уж, дорогуша, сказано в морг - значит в морг !
О каком бл"№№ть лице несет этот кусок @#на?!!
и поэтому просто сидят и ничего не делают
пусть дураков ищет в другом месте
может не 70% прям за, но и бездействие тоже ничего хорошего не приносит
только теперь шариками и одиночку плакатам выходить смысла нет
теперь все серьезнее
а они все думают категориями 2010го года
Ну вот, посмотреите, прямо на наших глазах говно эволюционировало до состояния, что бы понять что всё что оно породило, это говно!
- Смотрите как оно забавно плямкает...
Звичайно, що ці виродки будуть втирати про фальшиві опитування, =нє вєрьтє=. Нема чого.
Мені дуже жаль, що в Україні до цих пір залишаються ті, хто вважає, що оскотиненому бидлу за поребриком можна щось пояснювати, доводити, переконувати і що там є нормальні.
На пальцях перебрати - можливо, але це не впливає абсолютно ні на що.
Ті, хто втікає з оркостану, не проти війни, вони просто бояться втратити свій комфорт, не могти кудись поїхати, щось купити - звикли за стільки років, коли перед їхніми кривавими бабками всі витанцьовували.
Так і кажуть: я нікаґда нє ґаласавал, я нє інтєрєсуюсь палітікай, на мітінґі не хажу, ат нас нічєво не завісіт. Бо стадо боягузливе: ні відповідальність брати, ні змінювати щось не бажає і не здатне. Тільки на чиємусь горбі виїжджати.
Нема вам прощення, виродки, і не буде.
Всім. Разом з білорашнею.
Залізницею у ското-вагонах везуть кацапів. До батька звертається мале кацапеня.
- Папа, а в какой лагєрь нас вєзут?
- Я нє інтєрєсуюсь палітікой...
А ви кажете санкції не діють!