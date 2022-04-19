Российский миллиардер Тиньков: Армия – говно, все в стране – говно, 90% россиян против войны

Владелец российского банка Олег Тиньков резко высказался против войны России с Украиной.

Свою позицию он озвучил в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ. Тиньков отметил, что не видит никого, кто бы получал пользу от этой войны.

"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании?" – написал он.

По словам Тинькова, кремлевские чиновники шокированы, что даже их дети этого не смогут поехать на Средиземное море. А бизнесмены пытаются спасти свое имущество.

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"Конечно, есть дебилы, рисующие Z , но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян ПРОТИВ этой войны!" - утверждает миллиардер.

Тиньков просит "коллективный Запад" дать Путину возможность остановить этот ужас, не потеряв лицо. "Пожалуйста, будьте рациональнее и гуманнее", - обратился он к ним.