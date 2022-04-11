Десятки бизнес-джетов состоятельных россиян застряли в Дубае, - WSJ
Десятки бизнес-джетов, принадлежащих состоятельным россиянам, нашли убежище в Дубае. Там им не грозит кофискация, но введенные против авиационного сектора РФ ограничения не позволяют им совершать полеты.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
ОАЭ стали одним из самых привлекательных мест для парковки частных джетов и яхт богатых россиян, поскольку власти страны в основном избегают публичной критики действий России в Украине и не обещали выполнять санкции, введенные в отношении Москвы западными странами.
"Все россияне перевели свои самолеты в Дубай, поскольку Дубай не участвует в санкциях", – отмечает главный исполнительный директор лондонского авиационного брокера Freestream Aircraft Ltd. Алиреза Иттихадие.
Согласно данным консалтинговой компании WINGX на 6 апреля 2022 г., в аэропорту Дубая находилось около 30 частных самолетов, которые за предыдущий год чаще всего совершали полеты из России.
Стоимость парковки бизнес-джетов в международном аэропорту Дубая составляет около $1 тыс. в сутки, отмечает WSJ.
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Сидит под пальмами Махмуд-Али
И курит план и чтит Коран
И продает не за рубли
во вторых с шейхами договорися, пообещать мзду малую из конфискованных денег рашки - и будет ловушка, все останутся без штанов, будут прутина табакеркой бить))
вперше чую