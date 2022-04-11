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Десятки бизнес-джетов состоятельных россиян застряли в Дубае, - WSJ

літак,приватний

Десятки бизнес-джетов, принадлежащих состоятельным россиянам, нашли убежище в Дубае. Там им не грозит кофискация, но введенные против авиационного сектора РФ ограничения не позволяют им совершать полеты.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

ОАЭ стали одним из самых привлекательных мест для парковки частных джетов и яхт богатых россиян, поскольку власти страны в основном избегают публичной критики действий России в Украине и не обещали выполнять санкции, введенные в отношении Москвы западными странами.

"Все россияне перевели свои самолеты в Дубай, поскольку Дубай не участвует в санкциях", – отмечает главный исполнительный директор лондонского авиационного брокера Freestream Aircraft Ltd. Алиреза Иттихадие.

Согласно данным консалтинговой компании WINGX на 6 апреля 2022 г., в аэропорту Дубая находилось около 30 частных самолетов, которые за предыдущий год чаще всего совершали полеты из России.

Читайте: Евросоюз включил 21 российскую авиакомпанию в список опасных для полетов

Стоимость парковки бизнес-джетов в международном аэропорту Дубая составляет около $1 тыс. в сутки, отмечает WSJ.

Дубай (62) олигарх (1026) россия (95467) санкции (11282)


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Топ комментарии
+14
Це краще ніж застрягнути в кацапських ******.
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11.04.2022 16:40
+13
Денюжка капает. А потом еще и конфискуют)
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11.04.2022 16:45
+11
"ой бяда-бяда, огорчєніє" (С) на збанкротілій РЖД нехай їздять.
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11.04.2022 16:39
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"ой бяда-бяда, огорчєніє" (С) на збанкротілій РЖД нехай їздять.
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11.04.2022 16:39 Ответить
Це краще ніж застрягнути в кацапських ******.
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11.04.2022 16:40 Ответить
А в Дубаи а в Дубаи
Сидит под пальмами Махмуд-Али

И курит план и чтит Коран
И продает не за рубли
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11.04.2022 16:49 Ответить
І я би сказав, що Дубай покищо не бере участі в санкціях.
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11.04.2022 16:40 Ответить
Денюжка капает. А потом еще и конфискуют)
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11.04.2022 16:45 Ответить
предусмотрительные росийские пилоты уже давно возили с собой водительские права.
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11.04.2022 16:48 Ответить
Знімають вершки с pozнафт
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11.04.2022 16:48 Ответить
во первых давление "вашингтонского Обкома"

во вторых с шейхами договорися, пообещать мзду малую из конфискованных денег рашки - и будет ловушка, все останутся без штанов, будут прутина табакеркой бить))
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11.04.2022 16:50 Ответить
слезы душат....
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11.04.2022 16:51 Ответить
а шо єто за светоч цивилизации Илона Гвоздєва ?

вперше чую
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11.04.2022 17:40 Ответить
якась кацапка
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11.04.2022 18:44 Ответить
Ілона Гвоздева - українська танцівниця і фітнес-тренер.
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11.04.2022 20:54 Ответить
Гвоздєва - кацапка, воно українською не розмовляє
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11.04.2022 22:15 Ответить
Чим туди можна дострелити
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11.04.2022 17:34 Ответить
Могу им предложить недорогой аэродром в Чорнобаевке.
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11.04.2022 17:42 Ответить
Не дивно, що еміратські диктатори підтримують кацапню, але вони забули, що їх набагато легше буде повернути до кам'яного століття, ніж дістати з лайна.
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11.04.2022 18:33 Ответить
шейхам похер, не хай ст оять. Лям в місяць і зарплата двірникам забезпечена. Приймать росіяни мусульманство, їм же похер. та й по всьому.
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11.04.2022 19:16 Ответить
якось дивно виглядає відношення ОАЕ до всього світу .Все що вони мають на данний час , заслуга США , Англії , Европи , но ніяк не орди . Пояснення одне - гроші , які орда вкладає в туристичну галузь країни , та викуп нерухомості . Орда , Китай та казахи самі коштовні покупці для ОАЕ .
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11.04.2022 20:08 Ответить
 
 