Десятки бізнес-джетів заможних росіян застрягли в Дубаї, - WSJ

Десятки бізнес-джетів, що належать заможним росіянам, знайшли притулок у Дубаї. Там їм не загрожує конфіскація, але запроваджені проти авіаційного сектора РФ обмеження не дозволяють їм здійснювати польоти.

Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

ОАЕ стали одним із найпривабливіших місць для паркування приватних джетів і яхт багатих росіян, оскільки влада країни в основному уникає публічної критики дій Росії в Україні і не обіцяла виконувати санкції, введені щодо Москви західними країнами.

"Всі росіяни перевели свої літаки до Дубаю, оскільки Дубай не бере участі у санкціях", - зазначає головний виконавчий директор лондонського авіаційного брокера Freestream Aircraft Ltd. Аліреза Іттіхадіє.

Згідно з даними консалтингової компанії WINGX на 6 квітня 2022 року, в аеропорту Дубая знаходилося близько 30 приватних літаків, які за попередній рік найчастіше здійснювали польоти з Росії.

Читайте: Велика Британія заборонила обслуговування суден та літаків російських олігархів

Вартість паркування бізнес-джетів у міжнародному аеропорту Дубая становить близько $1 тис. на добу, зазначає WSJ.