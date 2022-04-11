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Десятки бізнес-джетів заможних росіян застрягли в Дубаї, - WSJ

літак,приватний

Десятки бізнес-джетів, що належать заможним росіянам, знайшли притулок у Дубаї. Там їм не загрожує конфіскація, але запроваджені проти авіаційного сектора РФ обмеження не дозволяють їм здійснювати польоти.

Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

ОАЕ стали одним із найпривабливіших місць для паркування приватних джетів і яхт багатих росіян, оскільки влада країни в основному уникає публічної критики дій Росії в Україні і не обіцяла виконувати санкції, введені щодо Москви західними країнами.

"Всі росіяни перевели свої літаки до Дубаю, оскільки Дубай не бере участі у санкціях", - зазначає головний виконавчий директор лондонського авіаційного брокера Freestream Aircraft Ltd. Аліреза Іттіхадіє.

Згідно з даними консалтингової компанії WINGX на 6 квітня 2022 року, в аеропорту Дубая знаходилося близько 30 приватних літаків, які за попередній рік найчастіше здійснювали польоти з Росії.

Читайте: Велика Британія заборонила обслуговування суден та літаків російських олігархів

Вартість паркування бізнес-джетів у міжнародному аеропорту Дубая становить близько $1 тис. на добу, зазначає WSJ.

Автор: 

Дубай (73) олігарх (931) росія (65073) санкції (11810)


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Топ коментарі
+14
Це краще ніж застрягнути в кацапських ******.
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11.04.2022 16:40
+13
Денюжка капает. А потом еще и конфискуют)
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11.04.2022 16:45
+11
"ой бяда-бяда, огорчєніє" (С) на збанкротілій РЖД нехай їздять.
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11.04.2022 16:39
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"ой бяда-бяда, огорчєніє" (С) на збанкротілій РЖД нехай їздять.
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11.04.2022 16:39 Відповісти
Це краще ніж застрягнути в кацапських ******.
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11.04.2022 16:40 Відповісти
А в Дубаи а в Дубаи
Сидит под пальмами Махмуд-Али

И курит план и чтит Коран
И продает не за рубли
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11.04.2022 16:49 Відповісти
І я би сказав, що Дубай покищо не бере участі в санкціях.
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11.04.2022 16:40 Відповісти
Денюжка капает. А потом еще и конфискуют)
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11.04.2022 16:45 Відповісти
предусмотрительные росийские пилоты уже давно возили с собой водительские права.
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11.04.2022 16:48 Відповісти
Знімають вершки с pozнафт
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11.04.2022 16:48 Відповісти
во первых давление "вашингтонского Обкома"

во вторых с шейхами договорися, пообещать мзду малую из конфискованных денег рашки - и будет ловушка, все останутся без штанов, будут прутина табакеркой бить))
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11.04.2022 16:50 Відповісти
слезы душат....
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11.04.2022 16:51 Відповісти
а шо єто за светоч цивилизации Илона Гвоздєва ?

вперше чую
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11.04.2022 17:40 Відповісти
якась кацапка
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11.04.2022 18:44 Відповісти
Ілона Гвоздева - українська танцівниця і фітнес-тренер.
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11.04.2022 20:54 Відповісти
Гвоздєва - кацапка, воно українською не розмовляє
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11.04.2022 22:15 Відповісти
Чим туди можна дострелити
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11.04.2022 17:34 Відповісти
Могу им предложить недорогой аэродром в Чорнобаевке.
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11.04.2022 17:42 Відповісти
Не дивно, що еміратські диктатори підтримують кацапню, але вони забули, що їх набагато легше буде повернути до кам'яного століття, ніж дістати з лайна.
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11.04.2022 18:33 Відповісти
шейхам похер, не хай ст оять. Лям в місяць і зарплата двірникам забезпечена. Приймать росіяни мусульманство, їм же похер. та й по всьому.
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11.04.2022 19:16 Відповісти
якось дивно виглядає відношення ОАЕ до всього світу .Все що вони мають на данний час , заслуга США , Англії , Европи , но ніяк не орди . Пояснення одне - гроші , які орда вкладає в туристичну галузь країни , та викуп нерухомості . Орда , Китай та казахи самі коштовні покупці для ОАЕ .
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11.04.2022 20:08 Відповісти
 
 