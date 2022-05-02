Российский миллиардер Тиньков: Кремль заставил меня продать банк за копейки, потому что я выступал против войны

Бизнесмен из РФ Олег Тиньков, открыто выступивший против полномасштабного вторжения России в Украину, говорит, что Кремль заставил его срочно продать 35% "Тиньков-банка" олигарху Владимиру Потанину. Сумма сделки не обсуждалась и составила копейки.

Об этом Тиньков заявил New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, предложение продать банк поступило на следующий день после того, как он опубликовал в инстаграмме пост с критикой войны России против Украины. Иначе банк угрожали национализировать.

Соглашение было подписано на прошлой неделе. "Тиньков-банк" приобрел близкий к Кремлю олигарх Владимир Потанин.

"Я не мог обсуждать цену. Это было бы попасть в заложники - приходится соглашаться на то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры", - сказал Олег Тиньков.

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Бизнесмен говорит, что близкие российским спецслужбам друзья предупредили: его могут убить. Он был вынужден снять охрану. С журналистами Тиньков общался по телефону, не раскрывая, где находится.

По словам Тинькова, его негативное отношение к вторжению России в Украину разделяют многие его бизнес-партнеры и даже представители российской власти. Но все они боятся заявить об этом открыто.

"Я понял, что России как страны больше не существует. Я верил, что путинский режим - плохой. Но, конечно, не предполагал, что он станет столь катастрофическим", - говорит Тиньков.

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В Кремле заявления бизнесмена не прокомментировали. В проданном им "Тиньков-банке" заявили, что "никаких угроз руководству банка не было". "Олег не был в Москве много лет, не участвовал в жизни компании и не был причастен к никаким делам", - говорится в комментарии банка.