Российский миллиардер Тиньков: Кремль заставил меня продать банк за копейки, потому что я выступал против войны
Бизнесмен из РФ Олег Тиньков, открыто выступивший против полномасштабного вторжения России в Украину, говорит, что Кремль заставил его срочно продать 35% "Тиньков-банка" олигарху Владимиру Потанину. Сумма сделки не обсуждалась и составила копейки.
Об этом Тиньков заявил New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, предложение продать банк поступило на следующий день после того, как он опубликовал в инстаграмме пост с критикой войны России против Украины. Иначе банк угрожали национализировать.
Соглашение было подписано на прошлой неделе. "Тиньков-банк" приобрел близкий к Кремлю олигарх Владимир Потанин.
"Я не мог обсуждать цену. Это было бы попасть в заложники - приходится соглашаться на то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры", - сказал Олег Тиньков.
Бизнесмен говорит, что близкие российским спецслужбам друзья предупредили: его могут убить. Он был вынужден снять охрану. С журналистами Тиньков общался по телефону, не раскрывая, где находится.
По словам Тинькова, его негативное отношение к вторжению России в Украину разделяют многие его бизнес-партнеры и даже представители российской власти. Но все они боятся заявить об этом открыто.
"Я понял, что России как страны больше не существует. Я верил, что путинский режим - плохой. Но, конечно, не предполагал, что он станет столь катастрофическим", - говорит Тиньков.
В Кремле заявления бизнесмена не прокомментировали. В проданном им "Тиньков-банке" заявили, что "никаких угроз руководству банка не было". "Олег не был в Москве много лет, не участвовал в жизни компании и не был причастен к никаким делам", - говорится в комментарии банка.
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Нет, этот черт ныл, что армия у них никакая, а поскольку война оказалась им невыгодна, то надо дать ху@лу сохранить лицо.
Це ти зараз «проти війни», бо гроші почав втрачати.
До цього, все було чудово і війна тобі не заважала!
Тварюка кацапська.
Причому, зразу же наступного дня, після "пропозиції", навіть не поламався пару днів.
І "на принцип" не пішов:
забажав хоч якісь грошики отримати, тільки би не змушувати "друзів" порушувати закон.
"Хто ж йому дохтор?"
Туда йому і дорога.
Тому тільки так.
- Тату, скажіть мені - як то так: в нас хата на 3 повЕрхи, 2 машини, купа худоби....курей, качок,
індиків - неміряно....А Ви нігде не робите , і Мама ніГде не робит....Відки то сі всьо бере????
-Ну, сину....ти вже ходиш до 10=ї кляси....Муші ті кольсь сказати правду: там-о в стодолі
за дверима є сокира....Я беру її і кожДої ночИ йду на дорогу за селом. Там-ка луплю москалів -
шо від них заберу - з того і жиЄмо
-Ти сину вже великий - йди і ти попробуй тої справи...
Син нагострив сокиру, запасся ножами - пішов......
Зранку вертається....
- Тату!!!! Ту шось не то......Я забив 43 москалі, а чистого заробітку 27 гривнів і 34 копійки......
_ Ну, сину....Таке воно житЄ -- копієчка до копієчки, копієчка до копієчки
1) анексія територій іншої держави - ніт.
2) окупація частини іншої держави - ніт.
3) повномасштабний напад на іншу державу - ніт.
4) терор, геноцид і воєнні злочини проти громадян іншої держави - ніт
5) через санкції нема за що купити туалетний папір - "я протів вайни! я протів властєй! я нє хачу жить в рассіі! забєрітє меня атсюда! трєбую палітічєскава убєжища!"
прострочена
Русский Народ - идеальная почва для кровавых деспотий. Поэтому он должен быть уничтожен. Русская национальная идея - терпи и подохни за царя-деспота. Русские живут "понарошку", "временно", "не по настоящему". И не дают жить другим.
економія була б огого