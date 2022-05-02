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Российский миллиардер Тиньков: Кремль заставил меня продать банк за копейки, потому что я выступал против войны

олег,тіньков

Бизнесмен из РФ Олег Тиньков, открыто выступивший против полномасштабного вторжения России в Украину, говорит, что Кремль заставил его срочно продать 35% "Тиньков-банка" олигарху Владимиру Потанину. Сумма сделки не обсуждалась и составила копейки.

Об этом Тиньков заявил New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, предложение продать банк поступило на следующий день после того, как он опубликовал в инстаграмме пост с критикой войны России против Украины. Иначе банк угрожали национализировать.

Соглашение было подписано на прошлой неделе. "Тиньков-банк" приобрел близкий к Кремлю олигарх Владимир Потанин.

"Я не мог обсуждать цену. Это было бы попасть в заложники - приходится соглашаться на то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры", - сказал Олег Тиньков.

Читайте: Российский миллиардер Тиньков: Армия – говно, все в стране – говно, 90% россиян против войны

Бизнесмен говорит, что близкие российским спецслужбам друзья предупредили: его могут убить. Он был вынужден снять охрану. С журналистами Тиньков общался по телефону, не раскрывая, где находится.

По словам Тинькова, его негативное отношение к вторжению России в Украину разделяют многие его бизнес-партнеры и даже представители российской власти. Но все они боятся заявить об этом открыто.

"Я понял, что России как страны больше не существует. Я верил, что путинский режим - плохой. Но, конечно, не предполагал, что он станет столь катастрофическим", - говорит Тиньков.

Также читайте: Санкции против всех российских банков нужно ввести именно сейчас, – президент Литвы Науседа

В Кремле заявления бизнесмена не прокомментировали. В проданном им "Тиньков-банке" заявили, что "никаких угроз руководству банка не было". "Олег не был в Москве много лет, не участвовал в жизни компании и не был причастен к никаким делам", - говорится в комментарии банка.

банки (1937) олигарх (1026) россия (96001) Тиньков Олег (5)


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Топ комментарии
+29
Еще Тиньков БОЛЬШОЙ ******. Потому что есть видео как ета хитрожопая путинская гнида поддерживала и ***** и войну в Украине. А как только запахло жареным волк сразу начал натягивать овечью шкуру
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02.05.2022 12:42
+28
комусь це цікаво? хай потвори жеруть один одного, від цього краще буде всім людям.
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02.05.2022 12:41
+15
Пішов ***** за кораблем
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02.05.2022 12:41
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Ходорковский-- 2.
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02.05.2022 12:41 Ответить
Чебурашка подобрал копейку и спрашивает у Гены: - Копейка - это сколько? - Отстань. - Много или мало? - Отстань. - Ну, скажи? - Много. https://anekdoty.ru/pro-Cheburashku/ Чебурашка зашел в https://anekdoty.ru/pro-magaziny/ магазин . Набрал много https://anekdoty.ru/pro-igrushki/ игрушек , подходит к продавцу: он на него смотрит. А тот кладет копейку и говорит ему: - Чего смотришь, сдачу давай!

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02.05.2022 13:02 Ответить
Пішов ***** за кораблем
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02.05.2022 12:41 Ответить
комусь це цікаво? хай потвори жеруть один одного, від цього краще буде всім людям.
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02.05.2022 12:41 Ответить
жабы и гадюки
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02.05.2022 12:46 Ответить
ніт. не потрібно ображати ні в чому невинних тварин, порівнюючи їх з руzzкіми потворами.
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02.05.2022 12:58 Ответить
Мы бедняки нового поколения: у нас есть дорогие смартфоны и https://anekdoty.ru/pro-kompyuter/ компьютеры , с помощью которых мы можем зайти в свой https://anekdoty.ru/pro-internet/ интернет -банк, чтобы убедиться, что у нас на счете нет ни копейки.

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02.05.2022 13:03 Ответить
причём тут это вобще?
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02.05.2022 18:00 Ответить
Еще Тиньков БОЛЬШОЙ ******. Потому что есть видео как ета хитрожопая путинская гнида поддерживала и ***** и войну в Украине. А как только запахло жареным волк сразу начал натягивать овечью шкуру
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02.05.2022 12:42 Ответить
в жизни не поверю что он не при делах, с таким банком и без краёв с пуцей
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02.05.2022 13:13 Ответить
Даже овечья шкура паршивая у него получилась. Он не возмущался ни нападением на Украину, ни по погибшим детям.

Нет, этот черт ныл, что армия у них никакая, а поскольку война оказалась им невыгодна, то надо дать ху@лу сохранить лицо.
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02.05.2022 15:13 Ответить
"Хороших русских" дуже мало, десь 24000. Але нащастя, кількість зростає кожен день.
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02.05.2022 12:45 Ответить
Хороших кацапів не буває. Це міжвидова боротьба орків. І думають вони про Україну однаково, тільки серед них є ліберасти.
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02.05.2022 12:45 Ответить
Коли хтось з наших щось починає плямкати про опозицію раші, про те, що там є адекватні і таке інше, кажу так.. всі адекватні виїхіли вже давно і ще у 2014 засудили анексію Криму і окупацію Донбасу. Можливо пару сотен залишились в самій рашці. Але це ну просто навіть не один відсоток! Все решта, опозиція, лібєрали і прочєє.. це біосміття! Агресивне, з невмираючим імперським запашком, іноді доволі освідчене і навіть інтелектуальне, але по суті своїй це сміття! Тому не шукайте там хороших рускіх! Їх там немає!

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02.05.2022 12:52 Ответить
это типа хорошая кацапка??
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03.05.2022 00:14 Ответить
Ти гівно брехливе!
Це ти зараз «проти війни», бо гроші почав втрачати.
До цього, все було чудово і війна тобі не заважала!
Тварюка кацапська.
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02.05.2022 12:46 Ответить
Ага "бізнесмен" *******.
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02.05.2022 12:48 Ответить
"Не таким русским" полагаются не такие гробы:
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02.05.2022 12:48 Ответить
тіньков - хрєнєньков, тут без різниці, головне щоб московія рухнула і залишилась у памяті кучки маразматиків.
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02.05.2022 12:48 Ответить
Аяяяй, бедненький. Как жалко.
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02.05.2022 12:48 Ответить
Анекдот из застойных времен. Вовочка кричит со двора https://anekdoty.ru/pro-mamu/ матери , стоящей на балконе: - Мам, кинь мне сюда 62 копейки! - Они же рассыпятся! - А ты их в три https://anekdoty.ru/pro-rubl/ рубля заверни...

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02.05.2022 13:06 Ответить
Сльезы мешают мине гававрить .....
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02.05.2022 13:06 Ответить
Адміністрація Цензора така цікава - ніби нам має бути не пох, шо там за парєбріком. Усі такі новини мають бути подані лише в контексті "чергова провокація ФСБ, аби створити видимість опозиції".
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02.05.2022 12:49 Ответить
Та якось по цимбалах їх "апазіція". А от новина, що жирного кацапа розкуркулили трохи - то навіть корисно, хай ніхто і не думає робити там бізнес чи інвестувати.
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02.05.2022 15:18 Ответить
Насрать.
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02.05.2022 12:49 Ответить
Вот что санкции животворящие делают. А еще пару месяцев назад Тиньков предлогал ***** короновать и сделать вечным императором не только Рашки а всех захваченных земель.
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02.05.2022 12:49 Ответить
Продав за "копійки", але їх кількість не назвав.
Причому, зразу же наступного дня, після "пропозиції", навіть не поламався пару днів.
І "на принцип" не пішов:
забажав хоч якісь грошики отримати, тільки би не змушувати "друзів" порушувати закон.
"Хто ж йому дохтор?"
Туда йому і дорога.
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02.05.2022 12:50 Ответить
ніяких рузкіх крім мертвих нам не потрібно, забирайте свою. погану культуру толстоєвських і Кавоковських, і засуньте її собі поглибше кацапня. в світі більше не буде ніякої рабсійської культури
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02.05.2022 12:50 Ответить
Ну да, ну да. Как только уже стало понятно, что ***** и его прихлебателям ничего хорошего не светит, так сразу записался в ярые пацифисты. Пусть идет вслед за русским кораблем
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02.05.2022 12:53 Ответить
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02.05.2022 12:53 Ответить

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02.05.2022 13:00 Ответить
Что-то до войны никто не выступал против войны . Запахло жареным , главное вовремя смытья .
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02.05.2022 13:00 Ответить
********* брехло!
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02.05.2022 13:02 Ответить
Олежка думает шо его не ограбят на западе. Наивный.
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02.05.2022 13:04 Ответить
Если бы это скользкое гадьё выступало против войны, у него отобрали бы банк не дав ни копейки, а он присел бы на соседнюю нару с навальным!
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02.05.2022 13:04 Ответить
Він з 2014 підтримував війну в Україні, а в 2021 взагалі на повному серйозі пропонував надати ***** титул імператора. А зараз раптом вирішив стати "хорошімі русскім". Але він мабуть забув вислів Лаврова: "хорошій рускій ето мьортвий рускій, любой другой рускій - плохой рускій".
Тому тільки так.
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02.05.2022 13:13 Ответить
приходить син до тата і питає:
- Тату, скажіть мені - як то так: в нас хата на 3 повЕрхи, 2 машини, купа худоби....курей, качок,
індиків - неміряно....А Ви нігде не робите , і Мама ніГде не робит....Відки то сі всьо бере????
-Ну, сину....ти вже ходиш до 10=ї кляси....Муші ті кольсь сказати правду: там-о в стодолі
за дверима є сокира....Я беру її і кожДої ночИ йду на дорогу за селом. Там-ка луплю москалів -
шо від них заберу - з того і жиЄмо
-Ти сину вже великий - йди і ти попробуй тої справи...
Син нагострив сокиру, запасся ножами - пішов......
Зранку вертається....
- Тату!!!! Ту шось не то......Я забив 43 москалі, а чистого заробітку 27 гривнів і 34 копійки......
_ Ну, сину....Таке воно житЄ -- копієчка до копієчки, копієчка до копієчки
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02.05.2022 13:08 Ответить
А нащо ці інфа.? Нам Пох на них!!! Чи тітьков хоче стати хАрошим руZzьким??? Тільки груз 200-хАроший руззгій!
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02.05.2022 13:10 Ответить
Що змушує московита виступити (на словах) проти влади:

1) анексія територій іншої держави - ніт.

2) окупація частини іншої держави - ніт.

3) повномасштабний напад на іншу державу - ніт.

4) терор, геноцид і воєнні злочини проти громадян іншої держави - ніт

5) через санкції нема за що купити туалетний папір - "я протів вайни! я протів властєй! я нє хачу жить в рассіі! забєрітє меня атсюда! трєбую палітічєскава убєжища!"
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02.05.2022 13:17 Ответить
Так шо оно, ни путираст ни разу?
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02.05.2022 13:26 Ответить
операція "консерва"..
прострочена
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02.05.2022 13:30 Ответить
В россии как минимум половина россиян против войны, треть россиян против путина и его шайки, народ запуган и находится по давлением. фашизм такая штука, что возможен в любой стране где у власти сидит военный, тому пример Германия. Прекрасная демократическая страна и что утворил с ней гитлер. а Северная Корея - это ведь те же самые люди, что выпускают лучшие смартфоны, микросхемы, автомобили, танкеры. путин тот же гитлер только в 21 веке, в россии нормальные люди, они обмануты, ошельмованы, обворованы оппозиция заточена в тюрьмы, "мусара" подавляют любое сопротивление. в принципе Такое может произойти с любой страной. путин не только враг для человечества он в т.ч. враг россии. и они начинаю прозревать. и только россияне могут остановить эту войну а не путин и его банда упырей "бригадиров".
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02.05.2022 13:52 Ответить
Согласен с тобой только насчёт того что хууйло в Параше не так популярен, и что жители Скрепостана живут в страхе. Но категорически с тобой не согласен насчёт "в любой стране".

Русский Народ - идеальная почва для кровавых деспотий. Поэтому он должен быть уничтожен. Русская национальная идея - терпи и подохни за царя-деспота. Русские живут "понарошку", "временно", "не по настоящему". И не дают жить другим.
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02.05.2022 14:10 Ответить
Да і х...й на тебе,гарний русський.Ти все житя,як і інши,був спонсором кремлядій,а тепер нама6аєшся поплакати.Тварюка гнила.
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02.05.2022 14:08 Ответить
«бідні» втрачають мільярди а не можуть кілька мільярдів витратити щоб прибрати бункерного діда
економія була б огого
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02.05.2022 15:32 Ответить
Кіздун. Кремль змусив тебе продати банк за копійки, бо ти - ніхто. Звичайний зітц-голова. КГБ тебе на банк поставило, воно же і зняло.
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02.05.2022 15:51 Ответить
"Проблем" Тінькова українців не хвилюють. Якби він грохнув Ху*ла чи профінансував щось на нашу армію, тоді б це могло зацікавити. А так пох*й)
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02.05.2022 15:56 Ответить
 
 