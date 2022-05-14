"Укрзалізниця" повернула 40% вантажних перевезень довоєнного часу

"Укрзалізниця" поступово нарощує вантажні перевезення. У травні залізниця вже перевозить 300-310 тис. тонн вантажів на добу, що становить близько 40 % від довоєнного показника.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін., інформує Цензор.НЕТ.

Так, до війни Укрзалізниця вантажила в середньому 700 тис. тонн вантажів на добу. У перші дні війни цей показник впав до 150 тис. тонн. Уже в березні вдалося щодоби вантажити 250 тис. тонн, у квітні - 295 тис. тонн, а від початку травня - 300-310 тис. тонн. Найбільш ріст фіксується у перевезенні зерна — плюс 86 %. Крім того, удвічі виросли показники перевезень будівельних матеріалів.

"До війни Україна експортувала близько 50 млн тонн зерна на рік. Ми усвідомлюємо, що подальший експортний потенціал України залежить від залізниці, тому докладаємо максимум зусиль, щоб переорієнтувати експорт до ЄС та Бессарабії, де є два порти", — зазначив Олександр Камишін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 14 травня призначено один евакуаційний рейс, - "Укрзалізниця"

Він також наголосив, що залізничники зроблять усе можливе, щоб вантажі не затримувалися через залізницю.

"Українська залізниця готова до переорієнтації перевезень з портів півдня України до західних переходів з країнами ЄС. На жаль, сусідні країни не були готові до таких обсягів, але робота триває, й обсяги будуть збільшуватися", - резюмував Олександр Камишін.