Україну не дискваліфікують через заклик Kalush Orchestra зі сцени
Організатори "Євробачення" заявили, що не стануть дискваліфіковувати гурт Kalush Orchestra за заклик зі сцени врятувати захисників Маріуполя, а також інших учасників конкурсу, які підтримали Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер", - йдеться в заяві організаторів "Євробачення".
Тим часом пошук в Google за запитом Азовсталь і Маріуполь після заклику Kalush Orchestra на Євробаченні зріс у кілька разів.
Слава Україні!
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·
...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).
Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!
І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!
(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)
HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!
Наші поки четверті з невеликими шансами посісти третє місце
А народи голосують інакше.
Ukraina pobedilaaaaaaaa
Вигнання росії з конкурсу це політика. Виключення зі спортивних змагань теж.
Робите правильно, тому не соромтесь.
Решта вже таке.
Но посмотрим, например, клип. Чем отличается клип от некоторых кадров, например, "оружейного барона". Надо созанием декораций в фильме трудились специальные люди, у которых это - профессия. А в клипе просто использовали кадры войны. Поэтому, в первом случае можно оценивать декорации - а во втором нельзя. Они есть, но их наличие - не заслуга декораторов.
Підтримай петицію. Слава Україні !
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250