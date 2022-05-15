УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9774 відвідувача онлайн
Новини
18 326 19

Україну не дискваліфікують через заклик Kalush Orchestra зі сцени

калуш,євробачення

Організатори "Євробачення" заявили, що не стануть дискваліфіковувати гурт Kalush Orchestra за заклик зі сцени врятувати захисників Маріуполя, а також інших учасників конкурсу, які підтримали Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер", - йдеться в заяві організаторів "Євробачення".

Тим часом пошук в Google за запитом Азовсталь і Маріуполь після заклику Kalush Orchestra на Євробаченні зріс у кілька разів.

Читайте: Представники Німеччини та Ісландії зі сцени Євробачення підтримали Україну. ФОТО

Автор: 

дискваліфікація (34) Євробачення (608) Калуш (46)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·

...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).

Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!

І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!

(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)

HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!
показати весь коментар
15.05.2022 01:25 Відповісти
+19
Врятуйте Азов!!!
показати весь коментар
15.05.2022 01:18 Відповісти
+9
Йой, рашики таки луснуть...
показати весь коментар
15.05.2022 01:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Врятуйте Азов!!!
показати весь коментар
15.05.2022 01:18 Відповісти
Вони стільки зробили для України
показати весь коментар
15.05.2022 01:20 Відповісти
Знаю наперед, Kalush переможе, хоч зараз на дану хвилину поки четверті.
Слава Україні!
показати весь коментар
15.05.2022 01:24 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·

...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).

Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!

І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!

(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)

HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!
показати весь коментар
15.05.2022 01:25 Відповісти
Йой, рашики таки луснуть...
показати весь коментар
15.05.2022 01:25 Відповісти
Неймовірні хлопці! 👏
показати весь коментар
15.05.2022 01:30 Відповісти
Сподівався на підтримку Європи, але виграЄ Британець. Ну хоча б наші друзі. Дякую за все британському народу!
Наші поки четверті з невеликими шансами посісти третє місце
показати весь коментар
15.05.2022 01:31 Відповісти
Виграє Україна! 100%
показати весь коментар
15.05.2022 01:38 Відповісти
Багато країн взагалі 0 балів давали. Ось і вся підтримка...
показати весь коментар
15.05.2022 01:42 Відповісти
Не країни. Це місцеві шоумени, з яких складається журі та голосують тільки за себе. Наприклад, наше українське журі, яке дало дуже гарному виступу поляка цілих 0 балів. Дати їм автомати та відправити на передову за таку ганьбу!
А народи голосують інакше.
показати весь коментар
15.05.2022 02:24 Відповісти
Симпатій глядачів, тоже ок
показати весь коментар
15.05.2022 01:58 Відповісти
Скажемо так: ******* з тебе прогнозист.
показати весь коментар
15.05.2022 05:46 Відповісти
pobeda za Ukrainoy na evrosong
показати весь коментар
15.05.2022 01:58 Відповісти
URAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ukraina pobedilaaaaaaaa
показати весь коментар
15.05.2022 02:02 Відповісти
Спасибо !
показати весь коментар
15.05.2022 02:08 Відповісти
І чого всі так бояться визнати очевидні речі...
Вигнання росії з конкурсу це політика. Виключення зі спортивних змагань теж.

Робите правильно, тому не соромтесь.
Решта вже таке.
показати весь коментар
15.05.2022 10:17 Відповісти
Молодцы конечно, но фактически они пиарятся на войне. Во время войны любой дурак привлечет больше внимания, чем остальные. И формально это не запрещено. Что в рамках правил евровиденья означает больше шансов на победу.

Но посмотрим, например, клип. Чем отличается клип от некоторых кадров, например, "оружейного барона". Надо созанием декораций в фильме трудились специальные люди, у которых это - профессия. А в клипе просто использовали кадры войны. Поэтому, в первом случае можно оценивать декорации - а во втором нельзя. Они есть, но их наличие - не заслуга декораторов.
показати весь коментар
15.05.2022 12:15 Відповісти
Calush best.
Підтримай петицію. Слава Україні !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
показати весь коментар
15.05.2022 12:22 Відповісти
 
 