Україну не дискваліфікують через заклик Kalush Orchestra зі сцени

Організатори "Євробачення" заявили, що не стануть дискваліфіковувати гурт Kalush Orchestra за заклик зі сцени врятувати захисників Маріуполя, а також інших учасників конкурсу, які підтримали Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер", - йдеться в заяві організаторів "Євробачення".

Тим часом пошук в Google за запитом Азовсталь і Маріуполь після заклику Kalush Orchestra на Євробаченні зріс у кілька разів.

