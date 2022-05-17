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Новини Війна
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Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": "Українські герої потрібні Україні живими". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про евакуацію оборонців Маріуполя з "Азовсталі".

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 53 важко поранених військових з "Азовсталі" евакуйовано до окупованого Новоазовська, ще 211 осіб доставлено в Оленівку, - Міноборони

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+66
Хто винен в тому, що це відбулось? Чи не той, що розмінував Чонгар і інформує про евакуацію?
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17.05.2022 00:26 Відповісти
+54
Ага. Аж гидко читати цю зелену блювоти ну. Воно навіть боїться сказати, що здались в полон. Називає це евакуацією і зеленим коридором
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17.05.2022 00:27 Відповісти
+48
ДотАзовців питань немає ніяких. Це герої. Є питання до зеленого клоуна. Багато питань
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17.05.2022 00:26 Відповісти
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хм, "договорняк" был значит еще когда было "не каждому понравится" (неделю? плюс-минус назад что ли). а потом москали еще бомбили авиацией и т.п. видимо так скрепно подтверждая договоренности. интересно что еще сдали.
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17.05.2022 01:47 Відповісти
Чекайте, панове і пані, не поспішайте з висновками.
Я сам люблю поразганяти зраду (коли вона є, а іі в нас хоч греблю гати), але тут з багатьох джерел йде інфа, що важкопоранених на 10 автобусах вивезли з Азовсталі. Ніби в обмін на повернення полонених-орків.

Інформація неперевірена, але є навіть коротке відео з пораненим бійцем на носилках.

Я думав, Зеленський захоче про це повідомити, але здається він вирішив почекати, поки це не буде успішно завершено.
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17.05.2022 01:52 Відповісти
Уточнення. Украінська Правда (а може вже і інші джерела) подали деталі.
Усі евакуйовані вояки були розбиті на 2 групи
і обидві групи вивезені на окуповані територіі та ОРДЛО.
53 важкопоранених у Новоазовськ (ніби там є шпиталь), а 211 - у Оленівку, де іх планують обміняти на полонених орків.

По неперевіреній інфі вояків полку Азова НЕ евакуйовували (можливо, крім важкопоранених). Це значить, евакуйовані були моппіхи чи нацгвардійці. Частково.

На мій погляд накраще характеризує цю новину наступний коментар з УП:
»На жаль, це звичайний полон, який нам підносять під якоюсь незрозумілою обгорткою. Маріупольський гарнізон герої, це без сумніву, але військово-політичне керівництво зробило помилку, залишивши їх там (без підтримки - V.V.). Це просто треба визнати, а не розповідати байки, ніби це тепер Зеленський дозволив їм жити у полоні»
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17.05.2022 04:39 Відповісти
Не змогли взяти штурмом

Але змусили здатися хитрістю через агента Буратіно
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17.05.2022 01:59 Відповісти
А далі піде здача всієї України!
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17.05.2022 04:37 Відповісти
Слава "Азову"! Азовцы - истинные Герои! Уклин вам от всего украинского народа! Зеленский и его ЗЕшлюхи - зрадныки!
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17.05.2022 02:27 Відповісти
Дякую! Азов неймовірно круті!
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17.05.2022 03:59 Відповісти
Ви падаль,хто дав наказ розмінувати Чонгар і відвести бойові частини вглиб!?лишилась одна тероборону наспіх скорочена з мисл.зброєю де і вся полягла.
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17.05.2022 04:33 Відповісти
зеленський,як ти міг віддати Героїв в лапи монстра!
Як ти їх тепер визволиш? хто тобі їх віддасть? ти в своєму розумі?
Яку ціну заплатить весь Український народ ца твій ГАНЕБНИЙ ЗЛОЧИН!
Віддати на тортури,катування і так поневічених Воїнів, і розказувати що вони тобі потрібні живими!?
Тепер ти розпочнеш здавати всю Україну! Що ти натворив!
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17.05.2022 04:35 Відповісти
@Ivan I
>Тепер ти розпочнеш здавати всю Україну!

Для того ми усі є, де б нас не занесло, щоб цього не сталося.
Часом і диван може стати брйовою машиною, як іншого варіанту нема.

Тримаймося! Борімося і поборемо.

Слава Украіні! 🇺🇦
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17.05.2022 04:45 Відповісти
таки да... но... к сожалению героями становятся там, где командиры долбо*бы... это все написано кровью... сначала сдать Чонгар, а потом... а потом как ашкенази в кагале орать "предали"...
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17.05.2022 06:18 Відповісти
Зе-лене кодло вже перегруповалося і переходить в наступ .
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17.05.2022 06:27 Відповісти
Z.V.O. виправдовує черговий закулісний договорняк з москалями??
ну нічо... будемо бачити чи справді обміняють москалі тепер вже полонених азовців....
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17.05.2022 07:41 Відповісти
Z.V.O. - символічно, а що про це скаже "мудрий нарід"
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17.05.2022 13:59 Відповісти
Зачем наших героев отдали на оккупированную территорию? Их же там убьют. Там простых людей и детей просто так убивают, а азовцев там тем более убьют, а сначала ещё и поиздеваются над ними с особой жестокостью.
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17.05.2022 07:48 Відповісти
Как бы там ни было, сдача в плен, это сдача в плен, а не эвакуация. Здесь "какая разница" не работает.
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17.05.2022 08:09 Відповісти
Зєля, ти поставив на це своє особисте майбутнє. Сподіваюсь ти усе гарно продумав.
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17.05.2022 08:44 Відповісти
А вони тепер у полоні будуть живими??
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17.05.2022 09:00 Відповісти
заявлено що слідом -процедура обміну.
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17.05.2022 09:03 Відповісти
ви вірите рашистам на слово?
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17.05.2022 09:56 Відповісти
Зеля, молись щоб з хлопцями нічого не сталось.
З усіма без виключення.
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17.05.2022 09:24 Відповісти
це відповіть тобі від хлопців --Сподіваюсь все вийде, мені пох куди їх вивезуть це єдиний шанс для них залишитсь живими, а для мене це єдина можливість дізнатись чи живий братан чи вже захищає Україну з неба P.S Всіх хто знайде хоть якусь зраду в цій операціі прошу **************** бо буду банити без пояснень
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17.05.2022 11:25 Відповісти
Може варто піти туди самостійно, без гучних заяв і післямови? Бо банити-то нема кого.
Хіба що свіжозареєстрована шльондра знову сплутала акаунти.
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17.05.2022 11:43 Відповісти
Нажаль, але захисників Маріуполя не просто здали в полон, а з них зробили заручників та інструмент майбутнього шантажу, бо до долі захисників Маріуполя прикута увага сотень мільйонів людей в усьому світі. Цей крок може реально бути частиною підступного плану змови Боневтіка та ху@ла. В обмін на життя наших Героїв , кремлівський плюгавий ботоксний щур може вимагати територіальні поступки або відмову від вступу України в НАТО та ЄС, а Боневтік може погодитися на це, виправдовуючись тим, що для нього важливішим було людське життя. Дай Боже, щоб цього ніколи не сталося, але, на превеликий жаль, цей сумний сценарій цілком вірогідний, а москалям вірити не можна в жодному разі.
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17.05.2022 09:38 Відповісти
Саме так.
Пропонувався обмін військовополонених на захистників Маріуполя. Рашка погодилася? - ні.
Чьому? Як ви правильно вказали, ціна полонених азовців набагато вища.
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17.05.2022 09:51 Відповісти
Але якщо припинити стіляти то ще більш героїв залишаться живими, а якщо відійти на лівобережну Україну то ще більше. Хоча, впевнений, то вже не будуть герої.

Йде війна, втрати то плата за майбутнє життя, плата за існування України.

Треба визначатися.

А від зеленої влади досі не зрозуміло, які у нас глобальні плани, ми боремося за принципом "воля або смерть" чи ми готові на поступки аби тільки не стріляти і зберегти життя?

Рашка вже визначилася: України не має бути, Українську мови треба знищити, Українців необхідно знищити. За будь яку ціну.

Слідкуємо за відповідю нашого "Саша, я не головнокомандуючий, я верховний головнокомандующий!"
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17.05.2022 09:47 Відповісти
Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина.Думаю,що віддати захисників України в руки ворогу,це була умова окупанта перед "зе" .котрий її і виконав.Це принцип зради
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17.05.2022 10:12 Відповісти
сколько же здесь "экспертов" тактики и стратегии. батальон можно собрать и выручать парней.
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17.05.2022 10:13 Відповісти
Вьеді нас наш камісар !
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17.05.2022 14:05 Відповісти
Зевласть обгадилась и нагло врёт.
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17.05.2022 10:24 Відповісти
ВЫ хоть понимаете, Президент Вы наш, какое предательство Вы сотворили на этот раз?
Вы осознано, не в результате боя, сдали в плен на особые издевательства и мученическую смерть наших Героев. Это ПРЕДАТЕЛЬСТВО с особой жестокостью и цинизмом, зная, что эти люди не в
состоянии себя защитить. Вы предали свой народ, Вы не можете и недостойны быть Президентом
нашей страны, Вы говорите последующий обмен? Вот я и предлагаю обменять Вас на этих
героев! Я думаю, народ меня поддержит. А если врагу будет надостаточно, то можно добавить
вашего кореша Ермака и ещё пару человек из вашего окружения.
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17.05.2022 10:42 Відповісти
Это последствия политики ЗЕ !Если ты не готовишся к войне ты объзательно проиграеш . Когда Зе балотировался он обещал мир .Зрада в это время не спала она прошла во все сферы государственного управления ! В итоге здача ЮГА и СЕВЕРА особенно ПВО ЮГА! В осажденном Мариуполе начали растреливать МП,АЗОВ, НГ, НП с воздуха ,представте ,что вам нужно постоянно перемещатся а для этого нужно перевозить боеприпасы и их терять и в результате очень большие потери .И в конце еще больше зрады отдать в лапы орков, защитников на их уловиях ! Но увы другово варианта нет ! Зрада до конца не дошла ,
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17.05.2022 14:24 Відповісти
ось хлопці що пишуть .лучше вам молитись а не призеденту

Сподіваюсь все вийде, мені пох куди їх вивезуть це єдиний шанс для них залишитсь живими, а для мене це єдина можливість дізнатись чи живий братан чи вже захищає Україну з неба P.S Всіх хто знайде хоть якусь зраду в цій операціі прошу **************** бо буду банити без пояснень
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17.05.2022 11:23 Відповісти
зрадник признався що він зрадник і веде сепаратні переговори з убивцями і гвалтівниками...
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17.05.2022 11:23 Відповісти
рашистськi гниди вже роблять заяви.

заднеприводное прищуренное чмо валодин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену.
Вместо этого пленных "преступников" следует предавать суду, сказал спикер госДуры эрэфии в ответ на предложение депутата толика выссермана запретить обмены бойцов батальона «Азов». Часть из них 16 мая взяли в плен на «Азовстали».

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeZhjNbb_cz3W8hnJ2ZdYzPHcCPtseiQ4NSA&usqp=CAU

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTdvmE3e1IweUn3jG117Wg00jfZtdyJshy9g&usqp=CAU


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/17/05/2022/628372f09a794770a9ae4ce6?from=newsfeed

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17.05.2022 14:25 Відповісти
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