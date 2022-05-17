Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": "Українські герої потрібні Україні живими". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про евакуацію оборонців Маріуполя з "Азовсталі".
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+66 Чайка Київ
показати весь коментар17.05.2022 00:26 Відповісти Посилання
+54 Verbytskyj Rostyslaw
показати весь коментар17.05.2022 00:27 Відповісти Посилання
+48 Verbytskyj Rostyslaw
показати весь коментар17.05.2022 00:26 Відповісти Посилання
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Я сам люблю поразганяти зраду (коли вона є, а іі в нас хоч греблю гати), але тут з багатьох джерел йде інфа, що важкопоранених на 10 автобусах вивезли з Азовсталі. Ніби в обмін на повернення полонених-орків.
Інформація неперевірена, але є навіть коротке відео з пораненим бійцем на носилках.
Я думав, Зеленський захоче про це повідомити, але здається він вирішив почекати, поки це не буде успішно завершено.
Усі евакуйовані вояки були розбиті на 2 групи
і обидві групи вивезені на окуповані територіі та ОРДЛО.
53 важкопоранених у Новоазовськ (ніби там є шпиталь), а 211 - у Оленівку, де іх планують обміняти на полонених орків.
По неперевіреній інфі вояків полку Азова НЕ евакуйовували (можливо, крім важкопоранених). Це значить, евакуйовані були моппіхи чи нацгвардійці. Частково.
На мій погляд накраще характеризує цю новину наступний коментар з УП:
»На жаль, це звичайний полон, який нам підносять під якоюсь незрозумілою обгорткою. Маріупольський гарнізон герої, це без сумніву, але військово-політичне керівництво зробило помилку, залишивши їх там (без підтримки - V.V.). Це просто треба визнати, а не розповідати байки, ніби це тепер Зеленський дозволив їм жити у полоні»
Але змусили здатися хитрістю через агента Буратіно
Як ти їх тепер визволиш? хто тобі їх віддасть? ти в своєму розумі?
Яку ціну заплатить весь Український народ ца твій ГАНЕБНИЙ ЗЛОЧИН!
Віддати на тортури,катування і так поневічених Воїнів, і розказувати що вони тобі потрібні живими!?
Тепер ти розпочнеш здавати всю Україну! Що ти натворив!
>Тепер ти розпочнеш здавати всю Україну!
Для того ми усі є, де б нас не занесло, щоб цього не сталося.
Часом і диван може стати брйовою машиною, як іншого варіанту нема.
Тримаймося! Борімося і поборемо.
Слава Украіні! 🇺🇦
ну нічо... будемо бачити чи справді обміняють москалі тепер вже полонених азовців....
З усіма без виключення.
Хіба що свіжозареєстрована шльондра знову сплутала акаунти.
Пропонувався обмін військовополонених на захистників Маріуполя. Рашка погодилася? - ні.
Чьому? Як ви правильно вказали, ціна полонених азовців набагато вища.
Йде війна, втрати то плата за майбутнє життя, плата за існування України.
Треба визначатися.
А від зеленої влади досі не зрозуміло, які у нас глобальні плани, ми боремося за принципом "воля або смерть" чи ми готові на поступки аби тільки не стріляти і зберегти життя?
Рашка вже визначилася: України не має бути, Українську мови треба знищити, Українців необхідно знищити. За будь яку ціну.
Слідкуємо за відповідю нашого "Саша, я не головнокомандуючий, я верховний головнокомандующий!"
Вы осознано, не в результате боя, сдали в плен на особые издевательства и мученическую смерть наших Героев. Это ПРЕДАТЕЛЬСТВО с особой жестокостью и цинизмом, зная, что эти люди не в
состоянии себя защитить. Вы предали свой народ, Вы не можете и недостойны быть Президентом
нашей страны, Вы говорите последующий обмен? Вот я и предлагаю обменять Вас на этих
героев! Я думаю, народ меня поддержит. А если врагу будет надостаточно, то можно добавить
вашего кореша Ермака и ещё пару человек из вашего окружения.
Сподіваюсь все вийде, мені пох куди їх вивезуть це єдиний шанс для них залишитсь живими, а для мене це єдина можливість дізнатись чи живий братан чи вже захищає Україну з неба P.S Всіх хто знайде хоть якусь зраду в цій операціі прошу **************** бо буду банити без пояснень
заднеприводное прищуренное чмо валодин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену.
Вместо этого пленных "преступников" следует предавать суду, сказал спикер госДуры эрэфии в ответ на предложение депутата толика выссермана запретить обмены бойцов батальона «Азов». Часть из них 16 мая взяли в плен на «Азовстали».
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeZhjNbb_cz3W8hnJ2ZdYzPHcCPtseiQ4NSA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTdvmE3e1IweUn3jG117Wg00jfZtdyJshy9g&usqp=CAU
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/17/05/2022/628372f09a794770a9ae4ce6?from=newsfeed