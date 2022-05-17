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Новини Війна
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53 важко поранених військових з "Азовсталі" евакуйовано до окупованого Новоазовська, ще 211 осіб доставлено в Оленівку, - Міноборони. ВIДЕО

53 важко поранених оборонців Маріуполя доставили в лікарню окупованого Новоазовська

Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. 

16 травня з Азовстал до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну. 

Щодо оборонців, як все ще залишаються на території "Азовсталі". Спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку", - сказала вона.

"Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командування завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокуванти "Азовсталь" військовим шляхом", - додала Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобуси з українськими військовими виїхали з "Азовсталі" в окупований Новоазовськ, - Reuters. ФОТОрепортаж

Автор: 

Азовсталь (447) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+39
Всё понимаю! Сложные решения ... и т.д.
НО, епрст, что за эквилибристика с терминами?

* Эвакуация (лат. evacuatio от evacuare «опорожнять, удалять», в другом источнике от лат. vacuus - пустой) - организованное перемещение людей, материальных и культурных ценностей в безопасные места; вывод войск; вывоз государственных учреждений, общественных организаций и даже правительств в безопасные места.

Перемещение на территорию врага - это точно НЕ Эвакуация
а перемещение военнослужащих безоружных, не способных себя защищать, раненных
на территорию врага - это сдача в плен.
Да возможно другого пути не было, что бы потом обменять на пленных рф,
но не надо жонглировать словами и подменять термины!
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17.05.2022 01:10 Відповісти
+37
Відправили захисників Маріуполя в полон і подають це, як здобуток.
Чи є у плісняви дно?
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17.05.2022 00:34 Відповісти
+31
Не подобається мені евакуація в Оленівку..
Пацани....Я за Вас молюся!!!
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17.05.2022 00:27 Відповісти
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Новость радует, рад за этих титанических бойцов...осталось узнать, на какие уступки пошла власть.
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17.05.2022 00:17 Відповісти
Из Азова только тяжелораненные, которые практически присмерти (53 человека). Остальные - это погранцы, нацгвардия и прочие. Боеспособная часть Азова пока остаётся на территории завода. По условиям - не ясно пока.
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17.05.2022 00:20 Відповісти
тю, ну странно, получается еще сотни так и будут под обстрелами и штурмами, пока еда не закончится что-ли
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17.05.2022 00:22 Відповісти
Процесс идёт еще. Возможно выйдут все. Пока ничего не ясно. Я обозначил информацию прямо на сейчас.
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17.05.2022 00:28 Відповісти
А среди тех 53 раненых есть бойцы Азова?
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17.05.2022 00:48 Відповісти
А по условіям,орда завтра заявить, якщо остальні не здадуться,то вони ранених будуть вбивати.
А зеля нам зальє в уші очередну зраду...надо своїх спасать...і віддасть путлєру Донбас і Луганськ..
Отака виходить ЗРАДА.
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17.05.2022 04:48 Відповісти
Зелю недолго самого отправить в Оленівку.
Есть Залужный, от него толку больше.
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17.05.2022 07:35 Відповісти
Чем радует? Что наших героев вывезли на оккупированные территории? В надежде что там их не будут пытать и не убьют?
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17.05.2022 00:43 Відповісти
Здадуть маріуполь
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17.05.2022 00:45 Відповісти
Он уже давно занят.
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17.05.2022 00:57 Відповісти
видимо не совсем, раз обстрелы и бомбежки в процессе. иначе бы стреляли в затылок стрелковым как в Буче, Ирпене и т.п.
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17.05.2022 02:08 Відповісти
То що, всі хлопці мають полягти там, на Азовсталі щоб русні не дістався Маріуполь? Серйозно, реально бісять деякі "коментатори" що розказують що типу Маріуполь здають. Ну побуде Маріуполь в окупації, він і так був підконтрольний русні за винятком Азовсталі, це не означає що наші воїна мають триматися до останньої краплі крові
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17.05.2022 08:35 Відповісти
Людські життя важніші чиіхось амбіцій. Кожен з захисників Маріуполя заслуговує на безмежну повагу і почеть, але спостерігати збоку на іх боротьбу і кричати "Слава!", то безглуздо. Ситуація зайшла в глухий кут, кацапи іх звідти не випустять, бо назвали іх нацистами і планують провести для "населения "оркостану судовий прцес і тим самим переконати всіх, що "спецоперация" виконана. Як діяти далі, не знаю. Не таким , як ми з вами, вирішити цю біду. Всякі там ООН і ЄС ви явились ніукчемними організаціями, які нездатні навіь вирішити питання порятунку півтисчі заручників держави- терориста.
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17.05.2022 09:00 Відповісти
орки же их убьют там!! они их отдали оркам???
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17.05.2022 00:17 Відповісти
Мудрий Зе президент , чи не так ?
Потім скаже "Какая разніца", "ліш би живи билі".
У своєму репертуарі, з ролі не виходе.
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17.05.2022 00:29 Відповісти
Да!
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17.05.2022 00:50 Відповісти
Мало віриться, що їх обміняють зрештою..
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17.05.2022 00:18 Відповісти
eti ******** budut izdevatsa nad nimi tam...kakaja na dyrlandiji mozhet voobshe bytj medicina ?
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17.05.2022 00:21 Відповісти
Один Господь може врятувати, бо це вже пекло.
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17.05.2022 00:24 Відповісти
Тiльки на Господа надiя...😰 Боже,спаси Героев! 🙏🙏🙏
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17.05.2022 11:54 Відповісти
Кацапи, зараз над цим спостерігає весь світ. От не дай Бог, з них хоч волосина впаде - вам остаточна *****. Тому, думаю, хлопці і погодились. В полон вони не підуть.
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17.05.2022 00:26 Відповісти
Так вони по суті вже в полоні, з того моменту як дали згоду на евакуацію на окуповану територію.
Сумно, але так. Могли б їх вивезти і до Запоріжжя або області, але ні - тільки окупована територія.
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17.05.2022 00:32 Відповісти
Ще раз, для розумово здібних. В полон вони не пішли б. Чекаємо інформацію про домовленості.
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17.05.2022 00:37 Відповісти
їх могли наїпати: касапи - само собою; але могли і наші
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17.05.2022 01:02 Відповісти
Вони важкі поранені. Їх не питали.
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17.05.2022 01:37 Відповісти
Не всі, важкопоранених 53 в лікарню Новоазовськ, а ще ж інші 200 в Оленівку, за них невідомо.
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17.05.2022 08:02 Відповісти
які домовленості,коли добровільно пішли в полон! завтра путін виступе з заявою,що цих полоненних вилікують і будуть судити як нацистів в раші!
І тортури розпочнуться такі,що краще було б вмерти,чим живим остатися!
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17.05.2022 04:43 Відповісти
домовленності з ким - з москалями, може ще і на папері
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17.05.2022 09:43 Відповісти
То б то Зе домовився зі своїмі в кремлі про евакуацію ?
Дуже показово.
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17.05.2022 00:27 Відповісти
Гдєто посрєдінє
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17.05.2022 08:01 Відповісти
Не подобається мені евакуація в Оленівку..
Пацани....Я за Вас молюся!!!
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17.05.2022 00:27 Відповісти
это конслагерь
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17.05.2022 00:48 Відповісти
Це не евакуація. Це зрада ! Але Зеля назвав це евакуацієй і Ганна Маляр з ним погодилась.
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17.05.2022 08:08 Відповісти
Віддати азовців і ЗСУ у руки ворогу - іншого від Зе чогось і не чекав.
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17.05.2022 00:30 Відповісти
А чого ти чекав? Що вони, як герої, але загинуть на Азовсталі? Більша частина маріуполя і так була зайнята російськими військами, а наші воїни знаходилися в полоні понад 2 місяці. Вберегти Маріуполь і зберегти наших воїнів одночасно не вийде, а русні взагалі не вигідно обидва. То ви кричите що Зеленському терміново треба рятувати Азовців, а коли рішення прийняте і навіть самі Азовці на нього погодилися, ниєте що Зеленський персонально здав наших воїнів ворогу
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17.05.2022 08:30 Відповісти
Ти хоч уявляєшБ що з ними буде у полоні?
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17.05.2022 08:49 Відповісти
Міжнародний Червоний Хрест має негайно взяти під свою опіку кожного з захоплених кацапами поранених, пофамільно контролювати іх стан здоров"я, бо кацап ніколи не дотримувався ні честі , ні совісті.
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17.05.2022 09:05 Відповісти
Хто сказав що вони в полоні ? Ви не знаєте яка була домовленість і навіть дня не пройшло а всі вже ваняють " ЗРАДА " . А як по вашому ***** їх мали витягти звідти ? Магією ? Тисячами жертв ?
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17.05.2022 09:06 Відповісти
Ризикнути витягти їх звідти все ж треба. Навіщо нам мертві герої?
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17.05.2022 09:09 Відповісти
Немає віри москалям.На більшисть з них чекають тортури.
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17.05.2022 00:33 Відповісти
Відправили захисників Маріуполя в полон і подають це, як здобуток.
Чи є у плісняви дно?
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17.05.2022 00:34 Відповісти
зрештою 264 захистника.. надія не полишає
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17.05.2022 00:34 Відповісти
Так, друзі, давайте наразі будемо молитись, і сподіватись на краще для наших Героїв!

А там вже будемо діяти по ситуації - зрада не заставить на себе чекати, якщо щось не Бай Бог!
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17.05.2022 00:42 Відповісти
53 важко поранених оборонців Маріуполя доставили в лікарню окупованого Новоазовська
А чего ни в запорожье а в дыру?они на погибель уехали ...
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17.05.2022 00:47 Відповісти
Для розумників, які розганяють зраду, а який був кращий варіант, дати їм загинути від голоду, поранень і куль?
Головне щоб хлопці залишилися живими, бо багатьом українцям не вдалося цього зробити 😥
Найбільша цінність, це людське життя!!!
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17.05.2022 00:54 Відповісти
Сам розумник,не умнічай.А загинути в муках,в полоні це вихід з положення?
А тортури Воїни переживуть в полоні? у орди нема честі,совісті! Людське життя для них ніщо!
Зрадив зеля найбільшу цінність людську - життя!
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17.05.2022 04:54 Відповісти
А воно в них це життя тепер буде в полоні ?
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17.05.2022 08:57 Відповісти
Ми все це розумiем, але кати орки будуть знущаться з наших Героiв...😰 I це дуже
боляче усвiдомлювать-серце рветься на шматки...😪
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17.05.2022 12:00 Відповісти
ДЯКУЮ всім хто приймав участь у порятунку!
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17.05.2022 00:57 Відповісти
@Олег Касюк

Це ж кому? Оркам? Ви що, не помітили, що на кожному автобусі пекельний знак був начертаний, Z?
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17.05.2022 06:42 Відповісти
Не хороніть Азов. З вас хоч хто задумався, а скільки їх там...якщо стримували і стримали 20000. Я рахували .Азов, залишайтесь живими
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17.05.2022 00:58 Відповісти
Якби наше дебільне ВПК не наказувало 7-тисячному гарнізону Маріуполя залишатися в котлі, а наказало вийти ще в кінці лютого то ці бійці давно вже звільнили б Херсон та весь правий берег замість того, щоб гинути та отримувати каліцтва в Маріуполі який все одно був зданий з першого дня.
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17.05.2022 01:08 Відповісти
Такий розумний, аж страшно
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17.05.2022 02:01 Відповісти
Розумний, бо вища військова освіта не заважає мені адеквавтно мислити на відміну від нашого командування.
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17.05.2022 16:57 Відповісти
Всё понимаю! Сложные решения ... и т.д.
НО, епрст, что за эквилибристика с терминами?

* Эвакуация (лат. evacuatio от evacuare «опорожнять, удалять», в другом источнике от лат. vacuus - пустой) - организованное перемещение людей, материальных и культурных ценностей в безопасные места; вывод войск; вывоз государственных учреждений, общественных организаций и даже правительств в безопасные места.

Перемещение на территорию врага - это точно НЕ Эвакуация
а перемещение военнослужащих безоружных, не способных себя защищать, раненных
на территорию врага - это сдача в плен.
Да возможно другого пути не было, что бы потом обменять на пленных рф,
но не надо жонглировать словами и подменять термины!
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17.05.2022 01:10 Відповісти
таки да, все как-то по кацапским канонам, мир это война, свобода это рабство и т.п. хотя "западные партнеры" (конечно не все, но очень жаль, что, скорее всего, большинство из руководства) и другие страны тоже в принципе не обладают высокой моралью и нерушимыми принципами. у нас ожидать чего-то другого, имхо, не стоило. иначе бы не был "киевзатридня", "********", "дороги" а также зашквары с друзьями-коллегами депутатами и т.п. которые схватили наконец-то "удачу за хвост" правда это все и привело к войне, но это такое ...
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17.05.2022 02:17 Відповісти
Ну если ві такой продвинутій в терминологии. - подсказали бі ВСУ как деблокировать Мариуполь и спасти раненных от адских мучений!!
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17.05.2022 11:15 Відповісти
Під стогін про людяність і страждання, здати оркам.
Як до того, розмінували Чонгар, під стогін про нашихлюдей в криму.
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17.05.2022 12:40 Відповісти
шановна, Вы о чем?
Терминоло́гия - совокупность терминов, используемых в определённой области знания...,
если конечно это не желание манипулировать человеческим сознанием путем подмены терминов и понятий, по примеру "раша тудэй".
Деблокирование - боевые действия с целью освобождения блокированных (окружённых) войск или кораблей,

Какая связь между терминологией и военной операцией? Что у Вас с логикой?
Ольга, не нужно путать "теплое с мягким " или Вы так же из "раша тудэй"?
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17.05.2022 13:01 Відповісти
Що б там кацапам зелень не пообiцяла-на все потрібно болт покласти. Війна йде. Які можуть бути обіцянки? Та ще й оркам.
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17.05.2022 01:11 Відповісти
Потрапляння на окуповану теріторію до ворога не зветься евакацією. Це називається взяття у полон.
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17.05.2022 01:35 Відповісти
Здали хлопців з одного пекла в інше. Це шось страшне відбувається зараз. Навіть не уявляю, що їм доведеться ще пережити. Я у щоці …
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17.05.2022 01:43 Відповісти
Коломойские избавляются от самых непокорных славян - что не ясно ?
С защитниками донецкого аэропорта было тоже самое, а после их гибели
аэропорт просто отдали - типа не очень то и нужен.
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17.05.2022 07:41 Відповісти
А в полоні,що мед та свіжий хліб? Нелюдські тортури,та смерть чекає їх.
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17.05.2022 04:59 Відповісти
"Спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя." - Навіщо писати таку завідомо тупу неправду? З якого боку до цієї операції всі ці служби? Вони що - деблокували Маріуполь і визволили бійців?
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17.05.2022 03:56 Відповісти
Відповідаю навіщо писати таку словесну лобуду: щоб більша частина мудрого наріту сприймала цю інформацію в позитивному ключі. Не всі навіть знають де знаходиться Новоазовськ та Оленівка. Це пропагандиський технології, які показують свою високу ефективність.
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17.05.2022 07:17 Відповісти
Забули ще органи поліції і МЧС. Для чого нести таку бредовуху?
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17.05.2022 08:58 Відповісти
Теперь Х-лу есть чем шантажировать Украину при заключении "мирного" соглашения. Что-то здесь не то....
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17.05.2022 05:53 Відповісти
Народ повинен прийняти цю зраду як велике досягнення височайшего.
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17.05.2022 07:07 Відповісти
Какой идиот это всё придумал такое сделать с нашими героями? Их же на оккупированной территории убьют, а перед этим будут жестоко над ними издеваться.
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17.05.2022 07:09 Відповісти
Рішення правильне, хоча нагадує лише відтерміновану смерть. Але інші варіанти були неможливі. Їх можуть обміняти, а можуть стратити. Орки гірші нацистів.
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17.05.2022 07:21 Відповісти
Інші варіанти - приспати їх медичними засобами. Щоб не мучились.
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17.05.2022 07:50 Відповісти
С ними сделают то, что сделали с большевики с Есениным.
Убили, и генетический материал использовали в архитектуре
ленинского зиккурата для порабощения территории.
Верещук надо судить за такую работу - показала своё нутро делами.
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17.05.2022 07:48 Відповісти
А скільки язіками мололи "євакуація", "екстракція". Щось навіть Ердоган був забов'язан зробити! Все тільки для того щоб здати захисників в полон.
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17.05.2022 08:04 Відповісти
Ердоган пропонував вивезти морським шляхом до Туреччини.
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17.05.2022 09:31 Відповісти
Так до Запоріжжя було ближче. Чому воїнів здали в полон? Це ж не домустимо! У кого такі геніальні ідеї в голові народжуються?
Після найшої перемоги з усіх за все буде зпитано.
Це ж жах. Віддати важкопоранених на тортури і завідому смерть.
Азовці, виживіть, виживіть ......... Ви потрібні живі!!!
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17.05.2022 09:07 Відповісти
Верещук має подати у відставку. Якби в неї була совість.
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17.05.2022 09:33 Відповісти
Сдачу в плен теперь называют эвакуацией.
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17.05.2022 09:36 Відповісти
Я точно нічого не зрозумів, пані з МО перерахувала ніби тих, хто спас важко поранених: ЗСУ, нацгвардію, прикордонні служби, які ніби провели евакуацію наших важко поранених, але чомусь на окуповану територію. То можливо там були ще і збройні терористичні війська окупантів і їх посібників-терористів "ЛНР"? Це мабуть добре з того, що вони там вмирали, але потрібно речі називати своїми іменами, просто перемістили оборонцвів за Маріуполя в інші міста, де їм буде надана медична допомога і можливий обмін. Скільки можна брехати і перекручувати факти. Невже "слуги" думакють що всі такі дурні?
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17.05.2022 09:45 Відповісти
Героям слава!. Смотришь на этих Украинских геройских парней и понимаешь чего Путино дальше не полезло. Нет
предела силе украинским патриотам! Все
Миры подвластны им.!! Душу й тіло ми положим за нашу свободу!
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17.05.2022 09:49 Відповісти
Шановні, та не рвіть ви собі жили!
Чи думаєте шо в Генштабі України телепні сидять?
Чи нема в Україні достатньої кількості полонених кадирців та інших льотчиків-вертольотчиків та офіцерів орків яких їм вкрай вигідно обміняти?!
Не рефлексуйте - дождіться остаточного обміну азовців на російське сміття і вже тоді робіть висновки!
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17.05.2022 09:49 Відповісти
та ніхто не рве душу, просто обридло слухати брехню і маніпуляцію Володі і його слуг. Потрібно було вийти і заявити правду, що деблокувати не можемо, так як отримали гроші в Омані за сухопутний коридор, але ворог обдурив і пішов далі. Щоб спасти життя по домовленності з ворогом вивезли наших поранених на окуповану територію і булемо пробувати їх обміняти на їхніх полонених. А тут відверта брехня, ніби спецоперація наших.... і евакуація!
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17.05.2022 10:15 Відповісти
На жаль, це все таки полон. Яку медичну допомогу їм нададуть в ордло? Колаборанти зроблять так, що більше половини і так помре. Полонених будуть катувати!
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17.05.2022 10:31 Відповісти
В Оленевке лагерь для военнопленных. Не представляю что будет с нашими ребятами там. Эвакуация по факту в тюрьму, еще один круг ада для наших воинов. Осадочек от такой операции по эвакуации, наверное что то не понимаю.
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17.05.2022 11:27 Відповісти
Ні, це все таки полон. Ні в якому разі не збираюсь якось принизити героїзм бійців, але така сурова дійсність, це все таки полон, що там наші можновладці не тренділи.
Залишається надія що їх всеж таки обміняють.
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17.05.2022 12:01 Відповісти
Театр абсурда от зелёной мерзости...
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17.05.2022 14:54 Відповісти
 
 