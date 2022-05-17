53 важко поранених військових з "Азовсталі" евакуйовано до окупованого Новоазовська, ще 211 осіб доставлено в Оленівку, - Міноборони. ВIДЕО
53 важко поранених оборонців Маріуполя доставили в лікарню окупованого Новоазовська
Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя.
16 травня з Азовстал до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну.
Щодо оборонців, як все ще залишаються на території "Азовсталі". Спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку", - сказала вона.
"Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командування завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокуванти "Азовсталь" військовим шляхом", - додала Маляр.
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А зеля нам зальє в уші очередну зраду...надо своїх спасать...і віддасть путлєру Донбас і Луганськ..
Отака виходить ЗРАДА.
Есть Залужный, от него толку больше.
Потім скаже "Какая разніца", "ліш би живи билі".
У своєму репертуарі, з ролі не виходе.
Сумно, але так. Могли б їх вивезти і до Запоріжжя або області, але ні - тільки окупована територія.
І тортури розпочнуться такі,що краще було б вмерти,чим живим остатися!
Дуже показово.
Пацани....Я за Вас молюся!!!
Чи є у плісняви дно?
А там вже будемо діяти по ситуації - зрада не заставить на себе чекати, якщо щось не Бай Бог!
А чего ни в запорожье а в дыру?они на погибель уехали ...
Головне щоб хлопці залишилися живими, бо багатьом українцям не вдалося цього зробити 😥
Найбільша цінність, це людське життя!!!
А тортури Воїни переживуть в полоні? у орди нема честі,совісті! Людське життя для них ніщо!
Зрадив зеля найбільшу цінність людську - життя!
боляче усвiдомлювать-серце рветься на шматки...😪
Це ж кому? Оркам? Ви що, не помітили, що на кожному автобусі пекельний знак був начертаний, Z?
НО, епрст, что за эквилибристика с терминами?
* Эвакуация (лат. evacuatio от evacuare «опорожнять, удалять», в другом источнике от лат. vacuus - пустой) - организованное перемещение людей, материальных и культурных ценностей в безопасные места; вывод войск; вывоз государственных учреждений, общественных организаций и даже правительств в безопасные места.
Перемещение на территорию врага - это точно НЕ Эвакуация
а перемещение военнослужащих безоружных, не способных себя защищать, раненных
на территорию врага - это сдача в плен.
Да возможно другого пути не было, что бы потом обменять на пленных рф,
но не надо жонглировать словами и подменять термины!
Як до того, розмінували Чонгар, під стогін про нашихлюдей в криму.
Терминоло́гия - совокупность терминов, используемых в определённой области знания...,
если конечно это не желание манипулировать человеческим сознанием путем подмены терминов и понятий, по примеру "раша тудэй".
Деблокирование - боевые действия с целью освобождения блокированных (окружённых) войск или кораблей,
Какая связь между терминологией и военной операцией? Что у Вас с логикой?
Ольга, не нужно путать "теплое с мягким " или Вы так же из "раша тудэй"?
С защитниками донецкого аэропорта было тоже самое, а после их гибели
аэропорт просто отдали - типа не очень то и нужен.
Убили, и генетический материал использовали в архитектуре
ленинского зиккурата для порабощения территории.
Верещук надо судить за такую работу - показала своё нутро делами.
Після найшої перемоги з усіх за все буде зпитано.
Це ж жах. Віддати важкопоранених на тортури і завідому смерть.
Азовці, виживіть, виживіть ......... Ви потрібні живі!!!
предела силе украинским патриотам! Все
Миры подвластны им.!! Душу й тіло ми положим за нашу свободу!
Чи думаєте шо в Генштабі України телепні сидять?
Чи нема в Україні достатньої кількості полонених кадирців та інших льотчиків-вертольотчиків та офіцерів орків яких їм вкрай вигідно обміняти?!
Не рефлексуйте - дождіться остаточного обміну азовців на російське сміття і вже тоді робіть висновки!
Залишається надія що їх всеж таки обміняють.