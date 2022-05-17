53 важко поранених військових з "Азовсталі" евакуйовано до окупованого Новоазовська, ще 211 осіб доставлено в Оленівку, - Міноборони. ВIДЕО

53 важко поранених оборонців Маріуполя доставили в лікарню окупованого Новоазовська

Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя.

16 травня з Азовстал до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну.

Щодо оборонців, як все ще залишаються на території "Азовсталі". Спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку", - сказала вона.

"Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командування завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокуванти "Азовсталь" військовим шляхом", - додала Маляр.

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