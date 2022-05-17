53 тяжело раненых военных c "Азовстали" эвакуированы в оккупированный Новоазовск, еще 211 человек доставлены в Оленовку, - Минобороны. ВИДЕО

53 тяжело раненых защитников Мариуполя доставили в больницу оккупированного Новоазовска.

Об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Совместно ГУР Минобороны, ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

16 мая с Азовстали в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленовку. Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена ​​процедура обмена.

Что касается защитников, то все еще остаются на территории "Азовстали". Совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению", - сказала она.

"Благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время для формирования резервов, перегруппировки сил и получения помощи от партнеров. Все поставленные командования задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, мы не имеем возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем", - добавила Маляр. .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В целях сохранения жизней весь гарнизон Мариуполя выполняет утвержденное решение высшего военного командования, - Прокопенко. ВИДЕО