Операція з порятунку захисників Маріуполя потребує делікатності й часу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про надію, що вдасться зберегти життя оборонців Маріуполя.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки; переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога.
Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина.
Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота триває, і ця робота потребує делікатності й часу", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Как как могли так проспать восточное направление
У переводі на нормальний:
"Мовчимо як най довше"...
А там, може народ про них забуде.
1) Знімає всі мінні загородження на кримському перешейку
2) Замість війського Стану вводить Надзвичайний Стан
3) Заганяє в Маріуполь додаткова війська
4) Допомагає російському війську зайти з Криму до Півдня України без проблем
5) Волає на весь світ що росіяне можуть підірвати Запорізьку АЕС
6) Волає на весь світ що росіяне знищуюють Маріуполь
7) Волає до всього світу щоб врятували захисників Маріуполя
8) Після того як російським військам не вдалось хоч щось захопити в Україні, Зе пропонує вигнати
їх з Півдня України
по остальным пунктам нё будём спорить? вёдь ты сказал шо "каждоё" слово он соврамши
Пиз-ц.... Только молится и держать кулаки за ребят....
Рашке веры нет.... Нашим ********** чиновникам тоже....
Наприклад, кожен день публікується кількість загиблих військових Россії. Що Україна вдало захищається. Публікується кількість санкцій і таке інше.
Мені хочеться сказати, ну ви що хлопці.
У нас захопили вже 4 області і Крим. А там люди, які в окупації, вважай в полоні, бо не можуть нічого зробити.
Якщо рахувати вбитих загиблих цивільних, то буде вже більше чим загиблих россійських військових.
Яка вам різниця які санкції накладені. Якщо россія за цей рік отримала за газ та нафту більше ніж за минулий рік.
З України вже виїхало мільйони жінок, і вони не захочуть повертатись, бо економіці України скоро буде такий колапс, що капець.
Я розумію, що треба хоть щось, щоб не впасти духом. Але треба розуміти, якщо не буде реальних перемог, то Україна як держава під загрозою існування. Якщо не буде остаточної перемоги над ворогом, то він перегрупується і знову нападе через декілька років.
так что в остальном вы прав. особо противна Арахножопия(6 детей у него, верняк шо все в армии ггг)
у меня нет слов....
Тебе поріжу на шматки ....
зрадник смердючий, ти не мій президент ....
А завтра орда заявить,щоб всі здалися,а якщо не здадуться,то закатують тих,що вже здалися!
Що ти тоді заявиш вова? відступать і перестать стрілять? Вернутися на кордони 24 лютого?
Зберігаєш рожу путлєра,як і домовлявся з макроном?
Буткевич визжал тоже про 100500 оттянутых орков, карту приводил, там правда неск. "бтг" и до сотни танков блокируют, недавно цитировал Чмута шо ВСУ надо 4-5 бригад шоб прорвать....... ШТО бл.??? четыре армии общевойс.., ой, дивизии, ой, что? бригады?? коих в ВСУ 90 или больше???
так что в остальном вы прав. особо противна Арахножопия(6 детей у него, верняк шо все в армии ггг)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
заднеприводное прищуренное чмо валодин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену.
Вместо этого пленных "преступников" следует предавать суду, сказал спикер госДуры эрэфии в ответ на предложение депутата толика выссермана запретить обмены бойцов батальона «Азов». Часть из них 16 мая взяли в плен на «Азовстали».
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeZhjNbb_cz3W8hnJ2ZdYzPHcCPtseiQ4NSA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTdvmE3e1IweUn3jG117Wg00jfZtdyJshy9g&usqp=CAU
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/17/05/2022/628372f09a794770a9ae4ce6?from=newsfeed