Операція з порятунку захисників Маріуполя потребує делікатності й часу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про надію, що вдасться зберегти життя оборонців Маріуполя.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки; переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога.

Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина.

Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота триває, і ця робота потребує делікатності й часу", - наголосив президент.

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