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Операція з порятунку захисників Маріуполя потребує делікатності й часу, - Зеленський

азовсталь

Президент Володимир Зеленський заявив про надію, що вдасться зберегти життя оборонців Маріуполя.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки; переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога.

Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина.

Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота триває, і ця робота потребує делікатності й часу", - наголосив президент.

Також дивіться: Зеленський про евакуацію з "Азовсталі": "Українські герої потрібні Україні живими". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Маріуполь (3253) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+21
Что ты продал, деликатный?
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17.05.2022 00:37 Відповісти
+20
Хлопці в полоні.
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17.05.2022 00:35 Відповісти
+17
"делікатності й часу".
У переводі на нормальний:
"Мовчимо як най довше"...
А там, може народ про них забуде.
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17.05.2022 00:38 Відповісти
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Хлопці в полоні.
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17.05.2022 00:35 Відповісти
Верховний наказав здатися.
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17.05.2022 00:37 Відповісти
Кацапи заявляють що всіх ;судитимуть; в Донецьку, де є смертна кара. Справа погана. Передчуття хрінові. Особисто я з першого дня війни в кишені власний патрон ношу. І морально готовий його використати.
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17.05.2022 00:39 Відповісти
А Донецк столько простоит чтобы кого то судить?
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17.05.2022 00:44 Відповісти
У них будет время сделать с них калека на всю жизнь и убить((((
Как как могли так проспать восточное направление
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17.05.2022 00:48 Відповісти
Это война, и всякое бывает
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17.05.2022 08:00 Відповісти
Зробиш мінета кацапу?
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17.05.2022 08:32 Відповісти
всех кто не примет участие в рашистской медийной компании против Украины... больно думать об этом не то что писать, от бессилия гадко до тошноты
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17.05.2022 09:53 Відповісти
Что ты продал, деликатный?
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17.05.2022 00:37 Відповісти
"делікатності й часу".
У переводі на нормальний:
"Мовчимо як най довше"...
А там, може народ про них забуде.
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17.05.2022 00:38 Відповісти
eto prosto chudovyshnaja oshibka......teper eti ZE-pridurki budut ih "obmenivatj" do smerti.....
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17.05.2022 00:41 Відповісти
У тебя были другие варианты?
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17.05.2022 07:58 Відповісти
da. no komu interesny moi sovety ?
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17.05.2022 08:12 Відповісти
Все з хлопцями буде добре , вони залишаться живими і повернуться додому . Рашистів буде покарано !
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17.05.2022 00:44 Відповісти
Гарна в тебе віра, красива, поважаю.
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17.05.2022 00:45 Відповісти
Алгоритм дій Зе президента :

1) Знімає всі мінні загородження на кримському перешейку
2) Замість війського Стану вводить Надзвичайний Стан
3) Заганяє в Маріуполь додаткова війська
4) Допомагає російському війську зайти з Криму до Півдня України без проблем
5) Волає на весь світ що росіяне можуть підірвати Запорізьку АЕС
6) Волає на весь світ що росіяне знищуюють Маріуполь
7) Волає до всього світу щоб врятували захисників Маріуполя
8) Після того як російським військам не вдалось хоч щось захопити в Україні, Зе пропонує вигнати
їх з Півдня України
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17.05.2022 00:44 Відповісти
С пунктом №4 можно спорить. Все остальное взято из видосиков
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17.05.2022 06:58 Відповісти
С пунктом №4 можно спорить. Все остальное взято из видосиков
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17.05.2022 06:58 Відповісти
С пунктом №4 можно спорить. Все остальное взято из видосиков
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17.05.2022 06:58 Відповісти
С пунктом №4 можно спорить. Все остальное взято из видосиков
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17.05.2022 06:59 Відповісти
совёршённо вёрно! мины снял Елдак, а не Зёля. или Бабайка
по остальным пунктам нё будём спорить? вёдь ты сказал шо "каждоё" слово он соврамши
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17.05.2022 08:29 Відповісти
Нет ошибаетесь Ермак предложил а подпись найвеличног)
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17.05.2022 09:59 Відповісти
Думаючi українці давно зрозуміли, що зелені здали азовців. Сьогоднішня ситуація Це тільки підтвердила.
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17.05.2022 00:46 Відповісти
Не мели чушь
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17.05.2022 08:02 Відповісти
Пофакту в катівню в Оленівці Й,то був наказ
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17.05.2022 09:06 Відповісти
Как ты контролировал спасение Журавля? Как рашка делала коридор в Илловайске?
Пиз-ц.... Только молится и держать кулаки за ребят....
Рашке веры нет.... Нашим ********** чиновникам тоже....
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17.05.2022 00:49 Відповісти
Що тут сказати, добре що з'явилась надія на порятунок. Але влада знову намагається замилити очі, але правда вона жорстка.

Наприклад, кожен день публікується кількість загиблих військових Россії. Що Україна вдало захищається. Публікується кількість санкцій і таке інше.

Мені хочеться сказати, ну ви що хлопці.
У нас захопили вже 4 області і Крим. А там люди, які в окупації, вважай в полоні, бо не можуть нічого зробити.
Якщо рахувати вбитих загиблих цивільних, то буде вже більше чим загиблих россійських військових.

Яка вам різниця які санкції накладені. Якщо россія за цей рік отримала за газ та нафту більше ніж за минулий рік.
З України вже виїхало мільйони жінок, і вони не захочуть повертатись, бо економіці України скоро буде такий колапс, що капець.
Я розумію, що треба хоть щось, щоб не впасти духом. Але треба розуміти, якщо не буде реальних перемог, то Україна як держава під загрозою існування. Якщо не буде остаточної перемоги над ворогом, то він перегрупується і знову нападе через декілька років.
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17.05.2022 00:50 Відповісти
Маю чуйку, що з полону касапи на обмін віддадуть не всіх азовців.
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17.05.2022 00:59 Відповісти
Это война, а не игра в песочнице. Все может быть.
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17.05.2022 08:04 Відповісти
Прекрати повторять одну и ту же чушь! Война... Надо было готовиться к войне, а не кататься на лыжах, теперь из-за дурости власти люди гибнут, совершая подвиги.
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17.05.2022 09:53 Відповісти
АЗОВ это наши герои, закрывшие собой Мариуполь и оттянувшие на себя десятки тысяч озверевших москальских орков. Слава нашим Героям! Но почему Мариуполь так быстро оказался в окружении? Почему необъяснимо быстро были оккупированы Херсон, Мелитополь, Бердянск??? Кто давал команду разминировать крымский перешеек, который был заминирован с 2014 чтобы воспрепятствовать быстрому продвижению москалей из Крыма. Власть не готовилась к атаке со стороны Беларуси, власть не готовилась к атаке с юга, власть аннонсировала на 23.02.22. запуск рейсовых автобусов на Чонгар!!!! И рассказывала всем про "шашлычки" вместо войны. А 24.02.22. поперли орки... Оккупация городов юга, в том числе окруженный Мариуполь, захваченные Буча, Ирпень, Гостомель на совести любителей поторговать своими небритыми гнусавыми лицами в бесконечных видосиках.
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17.05.2022 01:03 Відповісти
Да задрал, отмазывая власть за сребреники...
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17.05.2022 09:55 Відповісти
Буткевич визжал тоже про 100500 оттянутых орков, карту приводил, там правда неск. "бтг" и до сотни танков блокируют, недавно цитировал Чмута шо ВСУ надо 4-5 бригад шоб прорвать....... ШТО бл.??? четыре армии общевойс.., ой, дивизии, ой, что? бригады?? коих в ВСУ 90 или больше???
так что в остальном вы прав. особо противна Арахножопия(6 детей у него, верняк шо все в армии ггг)
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17.05.2022 08:33 Відповісти
Обосрались,а теперь рассказывают,как героически стирают штанишки. Клован ещё и на аплодисменты рассчитывает.
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17.05.2022 01:15 Відповісти
якщо ці овації будуть, цимбалами та по голові, тоді я підтримую...
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17.05.2022 01:39 Відповісти
ну т.е. ты приказал им просто сдаться в плен где нет никаких гарантий, что их оставят в живых и даже не оговорено какой-то обмен?
у меня нет слов....
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17.05.2022 01:19 Відповісти
Зельц, если рашисты в очередной раз обманут и хлопцы погибнут - это будет на твоей совести! Всё хабы для предателей крысчанна Чонгаре строили и дороги укатывали, вместо того чтобы линию Манергейма строить… вот тебе и «не нагнетайте»….
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17.05.2022 01:32 Відповісти
Ага. нехаййомубудесоромно.
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17.05.2022 01:57 Відповісти
Курва зеленожопа, хай з голови хлопцівхоч одна волосина впаде .....
Тебе поріжу на шматки ....
зрадник смердючий, ти не мій президент ....
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17.05.2022 01:34 Відповісти
Воно зіц-прєдсєдатель
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17.05.2022 08:59 Відповісти
Зроблене= нічого незроблено
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17.05.2022 08:58 Відповісти
Зберегти життя сьогодня,віддати їх в полон,щоб Воїни в тортурах і муках загинули завтра!
А завтра орда заявить,щоб всі здалися,а якщо не здадуться,то закатують тих,що вже здалися!
Що ти тоді заявиш вова? відступать і перестать стрілять? Вернутися на кордони 24 лютого?
Зберігаєш рожу путлєра,як і домовлявся з макроном?
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17.05.2022 05:13 Відповісти
Неоднозначная ситуация. Сохранить жизнь наших военных это правильно. Но... Речь идет о международном террористе россии, которая постоянно врет. Теперь же у террориста есть ценные заложники и будет обязательно шантаж.
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17.05.2022 06:03 Відповісти
И что нужно было делать?
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17.05.2022 08:12 Відповісти


Буткевич визжал тоже про 100500 оттянутых орков, карту приводил, там правда неск. "бтг" и до сотни танков блокируют, недавно цитировал Чмута шо ВСУ надо 4-5 бригад шоб прорвать....... ШТО бл.??? четыре армии общевойс.., ой, дивизии, ой, что? бригады?? коих в ВСУ 90 или больше???
так что в остальном вы прав. особо противна Арахножопия(6 детей у него, верняк шо все в армии ггг)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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17.05.2022 08:35 Відповісти
Что нужно было делать? Вместо хабов и асфальта в Любимый сердцу бубы Крывой рог возле Крыма и возле лугандона строить настоящую оборонительную линию (как между Кореями) с дотами дзотами артой врытыми танками огневыми точками минными полями пт заграждениями и т.д. И т.п. тогда бы и Мариуполя не было и Херсона тоже…
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17.05.2022 14:05 Відповісти
Якби,ця "делікатна операція" не перетворилася на знищення, через катівню..? Знаючи здібності боневтіка
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17.05.2022 08:55 Відповісти
Набір слів
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17.05.2022 09:00 Відповісти
З такими, ворогів нетреба
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17.05.2022 09:07 Відповісти
Треба розуміти, що азовці в переважній більшості тверді українські патріоти-націоналісти, а не совкові малороси типу ЗЕлупи Янелоха-Яневтіка. Совкові малороси ж це інтернаціоналісти певного штибу, для яких українство чужерідне і, в кращому випадку, байдуже. Вся їхня діяльність до 2019 (здебільшого в Кацапії) волає про це. Тому для них загибель полку "Азов" або байдужа, або навіть бажана.
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17.05.2022 09:48 Відповісти
рашистськi гниди вже роблять заяви.

заднеприводное прищуренное чмо валодин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену.
Вместо этого пленных "преступников" следует предавать суду, сказал спикер госДуры эрэфии в ответ на предложение депутата толика выссермана запретить обмены бойцов батальона «Азов». Часть из них 16 мая взяли в плен на «Азовстали».

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeZhjNbb_cz3W8hnJ2ZdYzPHcCPtseiQ4NSA&usqp=CAU

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTdvmE3e1IweUn3jG117Wg00jfZtdyJshy9g&usqp=CAU


Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/17/05/2022/628372f09a794770a9ae4ce6?from=newsfeed
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17.05.2022 14:24 Відповісти
 
 