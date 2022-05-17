Зеленський відзначив нагородами 201 воїна, двоє стали Героями України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 201 захисника нашої країни, двом надано звання Героя України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні,.

"Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначено 201 військовослужбовця Збройних Сил України. Звання Герой України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади та підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, посмертно. Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист нашої держави! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!", - наголосив Президент.

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