Зеленський відзначив державними нагородами 212 військовослужбовців

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 212 військовослужбовців Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 212 військовослужбовців Збройних сил України", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України та відзначив нагородами 269 українських воїнів