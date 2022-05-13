УКР
Зеленський відзначив державними нагородами 212 військовослужбовців

нагорода

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 212 військовослужбовців Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 212 військовослужбовців Збройних сил України", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України та відзначив нагородами 269 українських воїнів

Зеленський Володимир (25545) нагорода (1314)
Орли! Соколи! Низький Вам уклін!
14.05.2022 00:19 Відповісти
 
 