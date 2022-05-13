Зеленський відзначив державними нагородами 212 військовослужбовців
Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 212 військовослужбовців Збройних сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму відеозверненні.
"Традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 212 військовослужбовців Збройних сил України", - сказав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар14.05.2022 00:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль