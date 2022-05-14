Зеленский отметил государственными наградами 212 военнослужащих

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 212 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Традиционно подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 212 военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины и отметил наградами 269 украинских воинов