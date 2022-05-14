РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8162 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 647 1

Зеленский отметил государственными наградами 212 военнослужащих

нагорода

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 212 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Традиционно подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 212 военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины и отметил наградами 269 украинских воинов

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) награда (1851)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орли! Соколи! Низький Вам уклін!
показать весь комментарий
14.05.2022 00:19 Ответить
 
 